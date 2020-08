Phụ nữ 3 tuổi này phúc lộc có dư, tài trí có thừa, người thành danh lẫy lừng, người hiền lương trì gia được hưởng tiếng thơm của chồng con

Theo thuật dự báo số mệnh của người xưa được lưu truyền lâu đời cho rằng giàu sang, nghèo hèn, thanh tâm nhàn nhã hay chật vật khó khăn đều liên quan đến số mệnh.



Mỗi người sinh ra đời được hưởng phúc khí khác nhau, có người được trời xanh bao bọc, người được địa khí che chở, người được nhân khí ưu ái.

Trong 12 con giáp, có 3 tuổi này được hưởng nhiều phúc khí. Tuy cuộc đời ai cũng phải chịu nhiều thăng trầm, biến đổi nhưng phụ nữ 3 tuổi này đều nhờ năng lực của mình tiến về phía trước, được hưởng may mắn từ tài năng của bản thân.

Giáp Tuất 1994 thuộc vận số Thủ Thân Chi Cẩu (Chó an nhàn)

Giống như tên vận số tuổi của mình, Thủ Thân Chi Cẩu hay còn gọi là mong muốn an thân giữ mình, mong ước một cuộc đời nhàn nhã thân tâm.

Sơn Đầu Hỏa - tượng lửa trên núi, giống như cái tâm và con người của Giáp Tuất, luôn nhiệt tình, chăm chỉ và có trách nhiệm. Phụ nữ Giáp Tuất không phải kiểu người hay làm mình làm mẩy, ở họ có sự nhanh nhẹn và ngoại giao tốt, biết cách tạo thiện cảm với đối phương.

Không rực rỡ, màu mè thể hiện, phụ nữ tuổi này có duyên ngầm cháy âm ỉ khiến người xung quanh luôn phải ngước nhìn về phía họ.

Những năm tháng còn trẻ, Giáp Tuất phải chịu nhiều thăng trầm trong cả công việc, tình cảm và cuộc sống. Mặc dù có sự thông minh, mưu trí nhưng họ chỉ mong muốn một cuộc đời yên ổn, an toàn, không thích liều mình đi đầu sóng gió. Bởi vậy, phải đến sau này, khi thực tế cuộc đời bồi đắp cho họ kinh nghiệm và sự từng trải, họ sẽ biết cách tìm lối đi cho mình tốt đẹp hơn.

Có thể không giỏi đấu tranh, đứng đầu tiên phong, nhưng họ là những con người đầy trách nhiệm, tận tâm và có nhiều sự sáng tạo trong công việc.

Cái duyên của phụ nữ Giáp Tuất nhiều, cũng không thiếu người đón đưa, nhưng thực tâm để một người có thể thấu hiểu và cho họ cảm giác "một nhà" thì rất khó.

Nhưng vốn mệnh được hưởng phúc lộc, bản thân sống cũng đủ đầy, họ là những nữ nhân vượng phu, có thể trợ giúp cho sự nghiệp của chồng rất tốt.

Sự ôn hòa và chân thành của phụ nữ Giáp Tuất có thể là món quà vô giá của người chồng sau chuỗi ngày mệt mỏi xông pha xã hội ngoài kia.

Bính Tý 1996 thuộc vận số Điền Nội Chi Thử (Chuột trong ruộng)

Cũng là tài năng và sự thông minh, nhưng khác với Giáp Tuất, phụ nữ tuổi Bính Tý tính tình mạnh dạn hơn. Ở họ có sự độc lập, thực tế và cũng hiểu rõ chân tâm của chính mình, bởi vậy họ sẽ không để bản thân bị thiệt thòi.

Nhưng trong chuyện tình cảm, phụ nữ Bính Tý sẽ rất khó vượt qua được những vết thương lòng, mặc dù họ vẫn trải qua cuộc sống như bình thường. Phụ nữ tuổi Bính Tý thực sự là những người có cảm xúc phong phú và sâu sắc. Tính giác ngộ của tuổi này cũng rất cao.

Hầu hết, người tuổi Bính Tý từ nhỏ đã không phải chịu sự khổ cực, cuộc sống được bố mẹ chăm sóc và che chở cho nhiều. So với bạn bè, không bằng thì cũng không thể kém hơn.

Nhưng khi trưởng thành, bước chân ra ngoài xã hội, tuổi Bính Tý thường tự mình vượt qua những trải nghiệm và nhờ đó tìm được hướng đi cho mình.

Bản mệnh tuổi Bính Tý tài lộc dồi dào, cuộc đời gặp nhiều quý nhân hỗ trợ, luôn gặp may trong chuyện tiền bạc.

Tuổi trẻ rong chơi, trải nghiệm đến khi trung niên sẽ đạt được thành tựu. Có thể nói tuổi này, càng già càng cay, càng sống lâu càng đậm vị, là chỗ dựa tinh thần cực tốt cho một nửa của mình.

Trời sinh là vậy, bản tính người Bính Tý cũng có những cá tính độc đáo, mang trong mình bản mệnh Giản Hạ Thủy, khả năng ngôn ngữ của họ có thể "gói gọn" bất cứ người đàn ông nào trong tầm mắt. Cũng vì thế, khi xung đột sẽ trở nên căng thẳng nhiều.

May mắn, tài lộc là vậy, nhưng tuổi Bính Tý thường nói nhiều và dễ chủ quan, cần nên an phận và tập trung vào định hướng đã đề ra thì cuộc đời sẽ an yên, sung túc.

Đinh Sửu 1997 thuộc vận số Hồ Nội Chi Ngưu (Trâu trong hồ nước)

So với phụ nữ hai tuổi trên, phụ nữ Đinh Sửu lại mang một màu sắc khác, cũng không kém phần rực rỡ.

Không phải kiểu mạnh mẽ dạn dĩ, phụ nữ tuổi Đinh Sửu có sự thu liễm và trầm lắng hơn.

Cũng thuộc bản mệnh Giản Hạ Thủy, tuổi Đinh Sửu có sự tinh giản hơn trong ứng nhân xử thế. Họ biết cách đối nhân hoà mục, không sôi nổi, ồn ào mà cuộc đời thong dong, đủng đỉnh hơn.

Nếu như Bính Tý hay thay đổi trong tư duy và hướng đi cuộc đời. Sự linh hoạt của Tý khiến thân tâm cũng phần nào bận rộn hơn thì Đinh Sửu có cho mình sự thuận lợi, bình an, không quá thị phi.

Thời trẻ, Đinh Sửu có nhiều cơ hội để va vấp và y lộc dồi dào, có tiền có của nên biết trân trọng và giữ gìn, cũng như đề ra cho mình định hướng về kinh tế ổn thỏa. Bởi khi về già, vận tiền bạc không được như như trước, vốn dĩ tuổi Đinh Sửu không thích ồn ã tranh đấu mà chỉ muốn tìm cho mình một con đường riêng, ổn định nhưng thể hiện được năng lực của chính mình.

Phụ nữ Đinh Sửu nổi tiếng với tấm lòng hiền lương trì gia, là hậu phương vững chắc của chồng con, chăm sóc lo liệu cửa nhà tròn vẹn, ấm êm.

Một bề ngoài thân thiện, vui vẻ nhưng chứa sâu bên trong là một bầu trời tâm sự. Bởi vậy, tuổi này cần biết nhìn xa hơn, không nên quá rơi vào những cảm xúc rối bời để ảnh hưởng đến vận số tương lai.

