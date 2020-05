Phủ nhận việc nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La xin được giảm nhẹ hình phạt

Sáng 25/5 TAND tỉnh Sơn La tiếp tục phiên xét xử vụ án gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh này.

Tại phiên xét xử sáng nay, HĐXX cho phép các bị cáo tự bào chữa cho mình. Người đầu tiên đứng trước bục khai báo là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí). Trong phần tự bào chữa của mình, bị cáo Nhàn nói suốt quá trình điều tra làm việc với cơ quan chức năng, bị cáo đã nhận thức rõ sai lầm của mình, khai báo thành khẩn tất cả việc làm sai trái của mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí) mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

"Bị cáo xin có ý kiến đề nghị HĐXX ghi nhận sự trung thực, sự thành khẩn, ăn năn hối cải và ý thức khắc phục hậu quả. Hai năm vừa qua, trong thời gian được tại ngoại bị cáo luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục hậu quả có thể khắc phục được. Cố gắng giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành kì thi năm 2019.

Kính mong HĐXX xem xét đánh giá mức độ hậu quả do sai phạm của bị cáo gây ra từ đó xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", bị cáo Nhàn nói.



Tiếp sau phần tự bào chữa của bị cáo Nhàn, HĐXX yêu cầu bị cáo Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí) đứng trước bục khai báo.

Bị cáo Lò Văn Huynh phủ nhận việc nhận hối lộ 1 tỷ đồng, bị cáo cho rằng bản án của mình quá cao, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Nói lời tự bào chữa cho mình, bị cáo Huynh thừa nhận mức án 6-7 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị cáo không có ý kiến gì. Đối với mức án 16-17 năm tù về tội nhận hối lộ, bị cáo Huynh trình bày bị cáo không nhận số tiền 1 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Khoa.

"Số tiền 300 triệu bị cáo nhận của Lò Thị Trường, bị cáo đã chủ động trả lại cho bà Trường. VKS luận tội bị cáo thay đổi lời khai là không đúng, bị cáo cũng không nhận tiền của Nguyễn Minh Khoa. Số tiền mà Sơn (em vợ bị cáo) đã nộp cho cơ quan điều tra là tiền bán đất. Với mức án đề nghị về hai tội danh đối với bị cáo như vậy là quá cao, mong HĐXX xem xét cho bị cáo được nhận bản án nhẹ hơn", bị cáo Huynh nói.

Sau phần tự bào chữa của bị cáo Lò Văn Huynh, HĐXX tiếp tục yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Khoa đứng trước bục khai báo tự bào chữa.

Tại phần tự bào chữa, Nguyễn Minh Khoa tiếp tục khẳng định, đến giờ phút này bị cáo vẫn không đồng ý, nhất trí với bản luận tội, bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, bản kết luận điều tra bổ sung số 02 ngày 14/4/2020 của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa tiếp tục khẳng định, đến giờ phút này bị cáo vẫn không đồng ý, nhất trí với bản luận tội, bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.

"Bị cáo thấy nội dung bản luận tội giống như nội dung bản cáo trạng khi quy kết bị cáo. Còn bản cáo trạng số 52 ngày 28/4/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân Sơn La cũng giống từng câu, từng từ đối với bản kết luận điều tra bổ sung số 02 ngày 14/4/2020", bị cáo Khoa nói.

Tiếp tục phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Minh Khoa nêu ngày 28/4/2020 bị cáo nhận được bản cáo trạng, sau khi nghiên cứu bản cáo trạng, Khoa đã phản ánh ngay với kiểm sát viên và không đồng tình với bản cáo trạng về hành vi đưa hối lộ.

Lấy mốc thời gian trước toà sơ thẩm 15/10/2019, hoặc lấy giai đoạn Lò Văn Huynh chưa thay đổi lời khai thì tại các bản kết luận điều tra bổ sung ngày 27/11/2019 và bản kết luận điều tra bổ sung số 01 ngày 5/2/2020 của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La khi đánh giá thì đều kết luận như tại bản cáo trạng mà bị cáo đã nêu và đều đánh giá không đủ căn cứ quy kết xử lý hình sự đối với bị cáo về tội danh đưa hối lộ.

Luật sư Trần Anh Tú - người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Khoa.

Tại các báo cáo đánh giá riêng về hành vi thoả thuận có hay không việc nhận tiền giữa bị can Lò Văn Huynh và Nguyễn Minh Khoa thì trong các báo cáo này 13/1 và 18/1/2020 của cơ quan an ninh điều tra đều đánh giá thống nhất việc nhận định không đủ căn cứ để quy kết Nguyễn Minh Khoa về tội đưa hối lộ.

Tiếp tục, bị cáo Nguyễn Minh Khoa nêu quan điểm, sau 1 tháng bị cáo bị bắt tạm giam đến ngày 14/4/2020, cơ quan an ninh điều tra đã có bản kết luận điều tra bổ sung đối với riêng hành vi "Đưa hối lộ" của bị cáo.



Đến ngày 28/4, viện kiểm sát ra bản cáo trạng bổ sung thay thế bản cáo trạng số 50. Tại bản cáo trạng và bản kết luận điều tra bổ sung đã bất ngờ thay đổi khác so với những nội dung kết luận điều tra trước đây.

"Tại bản kết luận đều tra mới này có nhiều nội dung mà lần đầu tiên bị cáo được nghe thấy, các mốc thời gian, không gian không đúng thực tế khách quan. Song đều được viện dẫn trong bản điều tra bổ sung, bản cáo trạng thậm chí có nhiều nội dung cần phải đối chất theo bộ luật tố tụng hình sự song cơ quan ANĐT và VKS vẫn không thực hiện mà vẫn làm tài liệu chứng cứ để buộc tội đối với bị cáo", bị cáo Khoa nói.

Cụ thể, tài liệu điều tra quy cũng như cáo trạng quy kết bị cáo sự kiện 22h ngày 13/6/2018, bị cáo khẳng định vào thời điểm này bị cáo không đến nhà anh Lò Văn Huynh để thoả thuận nâng điểm cho 2 trường hợp và thoả thuận đưa tiền như bản cáo trạng, bản kết luận điều tra đã nêu.

Thứ nhất, tại thời điểm trước khi bị cáo bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 13/3/2020, thời điểm này bị cáo đang là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì vào thời điểm này, bị cáo Lò Văn Huynh đã thừa nhận không hề thoả thuận và nhận của bị cáo 1 tỷ đồng. Bản thân bị cáo cũng luôn khẳng định không có nội dung này.

Song do vì lý do nào đó, bị can Huynh đã nhớ nhầm khi bị cáo đến nhà Lò Văn Huynh để đưa thông tin 2 thí sinh là ngày 13/6 hoặc 27/6/2018. Chính sự nhớ nhầm mâu thuẫn này mà cơ quan ANĐT và VKS đã tiến hành tổ chức đối chất giữa bị cáo với bị cáo Lò Văn Huynh vào ngày 8//1/2020, để làm rõ mốc thời gian có hay không ngày 13/6, hay ngày 27/6/2020, đến nhà Lò Văn Huynh.

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn- người bào chữa cho bị cáo Lò Văn Huynh.

Kết quả đối chất là do bị cáo Huynh nhớ nhầm nên bị cáo Huynh thừa nhận đã không đúng trong biên bản ngày hôm đó. Bị cáo khẳng định ngày 27/6/2018, đã đến nhà Lò Văn Huynh để đưa thông tin của 2 thí sinh mà anh Lê Minh Loan đã nhờ bị cáo.

Bị cáo khẳng định chiều 27/6, không gọi cho bị cáo Đỗ Khắc Hưng đến nhà như chứng cứ buộc tội trong bản cáo trạng và kết luận điều tra. Đến ngày 28/6, bị cáo có gọi điện cho Đinh Hải Sơn đến nhà để nhờ xem điểm hộ cho Lê Tất Thành con của Lê Trọng Bình, phó chủ tịch UBND thành phố. Sáng ngày 29/6, chị Thuý đến nhà thì bị cáo mới gọi bị cáo Đỗ Khắc Hưng đến để nhờ xem điểm cho người nhà chị Thuý.

"Ngày 26/7, bị cáo không gọi điện đến số máy của bà Lê Thị Thanh Yến để gặp Huynh và Huynh xin lại số tiền 1 tỷ như bản cáo trạng và kết luận điều tra đã nêu", Khoa nói.