Phu nhân ông trùm bất động sản "khét tiếng" ở Mỹ diện đầm NTK Đỗ Long

NTK Đỗ Long cho biết Leyla Milani trực tiếp nhắn tin cho anh để đặt mua chiếc váy qua Instagram, sau khi thấy hình ảnh Đỗ Mỹ Linh diện. Phu nhân tỷ phú đã diện thiết kế này trong tiệc sinh nhật hoành tráng theo phong cách James Bond của chồng mình, cách đây bốn ngày.

Leyla đặt hàng nhanh chóng sau khi được cho xem hình ảnh chi tiết chiếc váy mẫu. Nhà thiết kế cho biết anh đã phải huy động thợ may gấp một phiên bản váy dạ hội đuôi quết đất theo số đo Leyla và chuyển phát nhanh cho cô trước ngày 10/1. Khi nhìn thấy ảnh sản phẩm đã hoàn thiện, cô đã không ngừng khen ngợi bộ váy “thật đẹp”. Đỗ Long thấy vui khi ngày càng có nhiều khách VIP quốc tế đặt hàng trang phục của mình.

Chiếc váy được lấy cảm hứng từ hình ảnh hẻm núi kỳ vĩ Grand Canyon, nơi bàn tay của thiên nhiên với nắng và gió qua hàng ngàn năm đã biến những khối đất đá thô ráp thành những tác phẩm điêu khắc mềm mại uyển chuyển.

Bằng kỹ thuật dập ly và tạo khối trên trang phục, NTK Đỗ Long đã chuyển hoá hình ảnh tưởng chừng như thô cứng thành một thiết kế đầy quyến rũ, mềm mại nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ lộng lẫy và choáng ngợp của một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Màu trắng được sử dụng trên thiết kế cũng gợi nhớ đến hình ảnh của những bức tượng điêu khắc Hy Lạp với vẻ đẹp chuẩn mực thoát tục, trường tồn với thời gian.

Leyla Milani là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, doanh nhân và cựu diễn viên người Mỹ. Sự nghiệp giải trí của Leyla bắt đầu năm 2005, khi cô tham gia WWE Diva Search (cuộc thi tìm kiếm nữ đô vật) của Mỹ. Nhưng những thành tựu ấn tượng của Leyla chỉ bắt đầu sau khi cô trở thành người mẫu cố định trong gameshow Deal or No Deal nổi tiếng của đài NBC.

Cô cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình Mỹ với vai trò khách mời, diễn viên, MC trong loạt chương trình truyền hình: Sleeper Cell, Las Vegas, Rules of Engagement, Attack of the Show!Curb Your Enthusiasm, Entourage, Stacked, Desire, Wanted, The Tonight Show with Jay Leno, Extra, and the 2006 Lingerie Bowl và các phim Wrestlemaniac, Dr. Chopper.

Trang Instagram cá nhân của Leyla cũng thu hút hơn 1,6 triệu lượt theo dõi. Người đẹp thường xuyên cập nhật về cuộc sống hạnh phúc tại biệt thự cùng chồng và hai con. Leyla cũng thích chia sẻ sở thích sưu tập hàng hiệu, đánh tennis hay du lịch cùng bạn bè bằng chuyên cơ riêng. Cô nhận được nhiều lời khen vì ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng cùng gu thời trang ấn tượng. Leyla chuộng các thiết kế sang trọng, nổi bật và tôn được đường cong quyến rũ của cơ thể.

https://afamily.vn/phu-nhan-ong-trum-bat-dong-san-khet-tieng-o-my-dien-dam-ntk-do-long-20220119100217115.chn