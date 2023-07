"Phu Nhân Du Ri An": Nữ nhân thời phong kiến học cách sống ở thế kỷ 21

Bất ngờ xuyên không vào khuôn viên một gia đình tài phiệt, Du Ri An cùng con dâu So Jeo may mắn được cậu út Chi Jung cưu mang, giữ lại nhà để làm giúp việc. Vẫn mặc hanbok và nuôi suối tóc dài thướt tha, cả hai bắt đầu hành trình học hỏi nhịp sống của phụ nữ thế kỷ 21.



Nữ nhân phong kiến lớ ngớ giữa đời sống hiện đại

Trong không gian sống thượng lưu, hai mẹ con này nỗ lực học cách sử dụng nhà vệ sinh, máy rửa bát, nước giặt... để trở nên hữu ích. Nhưng chỉ riêng với các kiểu váy áo hiện đại, cả hai kiên định từ chối. Khi được đề nghị mặc đồ bó tập gym, Du Ri An thức trắng đêm biến tấu hanbok truyền thống thành kiểu quần lỡ, đuôi áo bồng xòe để tiện tập luyện khiến khán giả cười ngất.

Nữ nhân Joseon mặc hanbok tập gym

Từ không gian bó hẹp của nơi ở, Du Ri An và con dâu mở rộng thế giới ra phố phường Hàn Quốc. Đây là lúc những tình huống bi hài và cả cơ hội đặc biệt mở ra với họ. Hai mẹ con choáng váng, ngượng ngùng đến che mặt, nhắm mắt khi bắt gặp các cặp đôi trao môi hôn trên hè phố hay các cô gái trẻ mặc kiệm vải, lộ da thịt. Trái lại, món kem mát lạnh và tấm thẻ đen quyền lực có thể mua bất cứ thứ gì khiến họ cảm giác kỳ diệu.



Một lần đi dạo, hai mẹ con Du Ri An được mời làm diễn viên quần chúng. So Jeo cũng được một đạo diễn thân thiết của gia đình họ Dan "chấm" làm nữ chính cho phim mới. Từ đây, họ cảm nhận diễn viên là một nghề thú vị và quyết định nắm lấy cơ hội này để nuôi sống bản thân. Và điều làm họ ưng ý nhất ở xã hội hiện đại là địa vị, tiếng nói của phụ nữ được tôn trọng hơn so với thời đại họ sinh sống.

Mẹ con Du Ri An dấn thân vào nghiệp diễn

Gặp lại cố nhân trong kiếp sống mới



Sở dĩ Du Ri An bằng mọi giá trụ lại trong gia đình tài phiệt là bởi cô muốn được gần gũi phiên bản chuyển kiếp của những người thân quá cố, đặc biệt là người con trai thứ hai Chi Gam (kiếp trước là tình nhân Dol Soe của cô). Mỗi lần tiếp xúc, cả hai đều giữ khoảng cách nhưng Chi Gam khó giấu thiện cảm dành cho Du Ri An. Điều này tạo nên những cơn ghen tuông bất tận của vợ anh.

Du Ri An và mối duyên tréo ngoe với hai người con trai nhà tài phiệt

Ngược lại, với người con trai út Chi Jung (kiếp trước là phu quân của Du Ri An), cô có phần né tránh. Dù vậy, qua việc hết lòng chăm sóc, dẫn dắt hai mẹ con hòa nhập đời sống hiện đại và thượng lưu, từ cách ăn uống đến thói quen giữ dáng, cô dần cảm nhận được sự quan tâm của anh. Từ phía Chi Jung, bóng hình nữ nhân đặc biệt này ngày một lớn dần trong tâm trí anh.



Trong khi đó, thiếu gia Deung Myung (kiếp trước là con trai Du Ri An và phu quân của So Jeo) có cảm giác ấm áp, thân thuộc khó lý giải mỗi lần gặp hai mẹ con này. Dù đã có bạn gái, cậu đôi lúc vẫn nghĩ đến So Jeo một cách khó kiểm soát.

Deung Myung đôi lúc tương tư đến So Jeo dù đã có bạn gái

Không muốn chen chân vào cuộc sống hạnh phúc hiện tại của người xưa, mẹ con Du Ri An - So Jeo chỉ thầm ở cạnh, quan sát và tự tay chăm lo cho người họ yêu thương. Ánh mắt thiết tha mà họ hướng về nửa kia làm nên những khoảnh khắc xúc động cho phim.



Cùng với sự xuất hiện của mẹ con Du Ri An, những lục đục của gia đình họ Dan cũng được hé lộ thêm, đặc biệt là mối quan hệ giữa chủ tịch Baek với con dâu cả - người từng "tỏ tình" với bà. Vốn là người phụ nữ không sợ trời, không sợ đất, nữ tài phiệt khó tránh hoang mang và rối bời mỗi khi chạm mặt nàng dâu, nhất là khi được cô chăm sóc lúc đau ốm. Cặp nhân vật này mỗi lần đứng chung khung hình lại mang đến tràng cười giải trí cho khán giả.

Quan hệ ngượng ngùng giữa chủ tịch Baek với con dâu cả