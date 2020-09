Phụ huynh tố nhà trường bắt con úp mặt vào tường vì không học thêm, gần 1 năm trời phải bỏ công bỏ việc đón con giữa giờ học

Chị N.N.B là một phụ huynh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Mới đây, chị B. đã làm đơn phản ảnh gửi các cấp để yêu cầu làm rõ một số sự việc lạm thu, hành vi phản giáo dục đang diễn ra tại trường Tiểu học An Tảo (TP Hưng Yên) - nơi con gái chị đang theo học.

Học sinh bị phạt ngồi úp mặt vào tủ sách vì bố mẹ không đồng ý việc học thêm

Vào ngày 18/9/2019, chị B. đi họp phụ huynh cho con (lớp 3) và được thông báo về việc trường chỉ tổ chức dạy 2 tiết ngoại ngữ/tuần, 2 tiết còn lại theo chương trình của Victoria (chương trình bổ trợ). Học sinh sẽ phải đóng thêm 70.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên sau một số tranh cãi với Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, chị B. và 2 phụ huynh khác không đồng ý cho con học thêm tiếng Anh. Đến buổi học ngày 1/10/2019, chị B. thấy con gái - bé M. đi học về với đôi mắt đỏ mọng. Khi hỏi chuyện, chị biết được con gái mình và 2 bạn không đăng ký học bị cô giáo yêu cầu cầm ghế xuống cuối lớp ngồi úp mặt vào tủ sách và quay lưng lên bảng. Cả 3 bé ngồi như vậy suốt 35 phút.

Trường Tiểu học An Tảo.

"Vì quá bức xúc với hành vi phản giáo dục, tôi đã gọi điện ngay cho cô Q.A - giáo viên dạy tiếng Anh. Tôi hỏi thì cô Q.A bảo không cố ý làm vậy mà nghe theo sự chỉ đạo từ cấp trên là cô Th. - giáo viên chủ nhiệm và một cô nữa. Cô nữa là ai thì cô Q.A không nói", chị B. chia sẻ. Trong các buổi học tiếng Anh sau, cô giáo yêu cầu chị chủ động đến đưa đón con về.



Một năm ròng rã, chị B. phải đến đón con, dù đang trong buổi học chính khóa. "Có những hôm giờ học rơi vào tiết 2, tiết 3, tôi phải bỏ công bỏ việc để đón con về. Đáng lẽ nhà trường phải tổ chức cho những em không đăng ký học ngồi ở thư viện, chờ hết tiết học để học các môn khác".

Ngày 24/11/2019, chị B. đã làm đơn phản ánh gửi lên Sở GD-ĐT tỉnh Hưng Yên. "Sở sau đó về thanh tra trường và có gọi tôi lên làm việc. Tuy nhiên tôi không đồng ý làm việc bằng miệng mà muốn Sở có văn bản giấy tờ. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Sở", chị B. cho biết.

Trước đó, vào ngày 28/9/2019, chị B. và các phụ huynh cũng gửi một đơn kiến nghị lên nhà trường, yêu cầu giải thích rõ ràng về việc dạy tiếng Anh và một số khoản thu chi gây tranh cãi. "Có một số khoản thu, được ghi là "khoản thu theo thỏa thuận" nhưng thực chất đã có ai thỏa thuận với phụ huynh đâu? Ngoài ra còn một số khoản thu bất hợp lý về sổ liên lạc điện tử quá đắt (90.000 đồng cho khoảng chục tin nhắn/năm), tiền quỹ hội cha mẹ học sinh không thấy công khai rõ dùng vào những khoản nào, tiền trông trưa... Ngoài ra cơ sở vật chất không đảm bảo. Vào hôm họp phụ huynh, một chị trong lớp mở cửa sổ và cửa rơi xuống sân trường".

Tuy nhiên, nhà trường đến hiện tại vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho các phụ huynh học sinh.

Vụ việc gần 1 năm vẫn chưa được giải quyết

Theo thông tin đăng tải trên báo VTC News, ông Lê Quang Khải – Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên cho biết: Vào năm 2019, đơn vị nhận được đơn tố cáo của chị B, sau đó, Sở chuyển đơn về UBND TP Hưng Yên. "Sở GD&ĐT chỉ quản lý học sinh cấp 3, còn UBND TP Hưng Yên quản lý khối mầm non, cấp 1 và cấp 2. Vì vậy, trách nhiệm của chúng tôi khi nhận đơn là chuyển về TP Hưng Yên để họ xử lý", ông Khải chia sẻ. Tuy nhiên, sau khi gửi đơn đến UBND TP Hưng Yên, đến nay Sở GD&ĐT vẫn chưa nhận được văn bản trả lời giải quyết vụ việc trên.

Ông Khải cũng cho biết, sau khi Sở GD&ĐT chuyển đơn sang bên UBND TP Hưng Yên, ông cũng thông báo cho Trưởng phòng GD&ĐT TP Hưng Yên Nguyễn Trọng Bình - người quản lí trực tiếp các đơn vị mầm non, tiểu học và cấp 2 về việc này.

Còn Trưởng phòng GD&ĐT TP Hưng Yên Nguyễn Trọng Bình cho biết: "Tôi không nắm bắt được đơn thư tố cáo của phụ huynh học sinh. Vụ việc này đang được Thường trực Thành ủy TP Hưng Yên giao cho cơ quan chức năng giải quyết". Khi được hỏi về việc đơn vị nào được Thành ủy giao giải quyết và thực hiện từ khi nào, ông Bình từ chối trả lời và yêu cầu PV gặp Chủ tịch UBND TP Hưng Yên để tìm hiểu.

Theo Trưởng phòng GD&ĐT TP Hưng Yên Nguyễn Trọng Bình, mảng giáo dục, đào tạo do ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Hưng Yên phụ trách. Tuy nhiên, ông Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Hưng Yên lại cho rằng việc Hiệu trưởng trường Tiểu học An Tảo bị tố thì ông cũng nghe đến. Vụ việc này do Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hưng Yên Lương Công Chanh cho hay, sau khi nhận đơn thư tố cáo của phụ huynh học sinh, đơn vị đã chuyển sang Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Thanh tra TP Hưng Yên.

Về phía Hiệu trưởng trường Tiểu học An Tảo - bà Trần Thị Thanh cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc thanh tra và việc phát ngôn thuộc UBND TP Hưng Yên.