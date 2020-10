Những ngày gần đây, các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 đều đang lao đao vì chương trình cải cách mới. Ngoài lý do được nhiều người đưa ra là chương trình tiếng Việt nặng hơn nhiều so với khả năng tiếp thu của các con thì còn lý do đặc biệt hơn là cha mẹ thiếu kinh nghiệm kèm cặp khi con vừa bước vào tiểu học.

Dạy con học bài ở nhà, nhất là với học sinh lớp 1 luôn là một vấn đề đau đầu đối với mọi bậc phụ huynh. (Ảnh minh họa)

Cũng vì thế mà một bài viết ghi lại những kinh nghiệm xương máu khi dạy dỗ con gái học lớp 1 của một phụ huynh có tên Việt Hoàng đã được cộng đồng cha mẹ chia sẻ vô cùng hào hứng. Phụ huynh này có con gái năm nay đã học lớp 4, là một cô bé "đọc thông viết thạo, làm văn nhoay nhoáy, còn dịch được những đoạn tiếng Anh be bé xinh xinh".

Nhưng, điều thú vị nhất mà phụ huynh này mang đến lại là những lời khuyên nghe rất vô lý nhưng thực tế lại đúng vô cùng với tình trạng của các em học sinh mới vào lớp 1. Đó là mất bút, mất sách nhiều vô kể. Đó là tình trạng ngứa, khát nước, khó chịu bứt rứt mà bình thường chẳng sao nhưng cứ vào bàn học là lại bị...

Nguyên văn lời khuyên hài hước đã gây bão cộng đồng mạng:

Tôi truyền cho các anh chị kinh nghiệm dạy con này, nghe kỹ đây.



- Bút: Phải chuẩn bị 1.000 cái bút. Nếu là bút chì thì cứ mua 2.000 cái, à không 3 vạn chín nghìn cái đi. Vì kiểu nào chả mất hết sau 2,3 buổi.

- Sách giáo khoa: 100 bộ, thôi 1.000 bộ đi. Hễ nó mất quyển gì mình bổ sung ngay quyển ý. Yên tâm 100 bộ không nhiều đâu. Vài hôm mất sạch ý mà. Mình mua sỉ họ lại bán rẻ cho.

- Mực: 1.000 lít cũng đổ sẵn vào thùng phi. Để nó nhuộm vào quần áo, tay chân, sách vở. Nếu mua chưa đủ thì mua hẳn vài thùng phi mực, đỡ sợ con mình nó thiệt thòi với chúng bạn. Không có mực mà bôi nó buồn lắm đấy. Có khi nó tắm luôn ấy, 1.000 lít sợ còn không đủ.

- Ba lô: 100 cái đi. Ba lô ít mất hơn nhưng tóm lại vẫn mất.

- Thuốc: Bao gồm thuốc bôi ngứa, thuốc đau bụng, thuốc nóng, lạnh, mệt, chán... tất cả cứ mua tròn 7 tạ nhé. Khi học viết bọn nó liên tục ngứa, nóng, mệt, cứ kêu chỗ nào bôi ngay chỗ đó. À còn thuốc chống đi đái dắt, ỉa dắt nữa nhé. Vào giờ học nó lại ỉa liên tục đái liên tục mới tài.

- Vòi nước uống trực tiếp: 100 vòi lắp quanh bàn học luôn nhé. Vào giờ tập viết với làm toán chúng nó mất nước nhanh lắm. Uống liên tục.

- Toilet: 1 cái, đặt ngay trong phòng học. À không phòng học đặt trong toilet luôn đi. Cho nó ngồi sẵn lên bồn cầu đi. Vửa ỉa vừa học cho nhã.

- Trần nhà: Tránh ngồi học trong phòng có trần nhà, quạt trần, thạch sùng, tóm lại là phòng học chân không luôn nhé. Vì không có gì thì nó sẽ không nhìn cái gì. Chứ có cái gì nó sẽ luôn nhìn cái gì, nhìn trần nhà cả tối luôn không học đâu.

Đang học ngoan ngoãn thì không sao, nhưng hễ có tiếng động nào là chúng quay ra nhìn và mất tập trung ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

- Chó, mèo, cá cảnh: Bán hết đi, hoặc khâu mồm chó lại. Nếu nó sủa nhát thôi là nó quan tâm đến chó, khỏi học luôn. Hoặc sẽ trình bày cho chó ăn, cá chết đói, ờ, lý do quan trọng thế còn gì.

- Quần áo: Nên cho nó mặc quần áo mà không phải là quần áo mà vẫn là quần áo, nó là thứ gì thì tôi không biết. Nhưng cứ có quần áo là nó ngứa, chật, nóng, khó chịu, không học được.

- Còng tay: 10 bộ, đừng lo, không phải còng tay chúng nó đâu. Còng tay mình lại, kẻo lại quá khích. Nhưng đúng là có dạy con học mới thông cảm cho người điên với người tâm thần. Họ hay hành động vì tâm lý bị kích động cực mạnh, ức chế, tăng xông. Mua 10 bộ là vì có thể mình nổi điên mình bẻ gẫy cả còng.

- Dây thừng: 1 sợi, đảm bảo bền, chắc và thời trang tí nhé. Để nếu cảm thấy bất lực không dạy được con học thì làm cái thòng lọng, tự treo cổ mình lên luôn. Nhớ treo sao cho đẹp vào nhé, tạo dáng tí để báo chí đưa lên còn được ở trang nhất.

Đấy là mình đùa thôi, các bố mẹ đừng căng thẳng làm gì. Kiểu gì hết cấp 1 con nó cũng sẽ biết đọc biết viết, làm toán cộng trừ nhân chia. Bởi vì các cô cấp 1 tài lắm, thật sự đấy. Yên tâm nhé, không phải lo gì đâu. Con người ta cũng giống con mình thôi.

Sau những lời khuyên vừa thú vị, vừa hài hước nhưng cũng thể hiện hoàn toàn chính xác những vấn đề mà gia đình nào cũng gặp phải với học sinh lớp 1 thì vị phụ huynh này cũng nhẹ nhàng chốt lại bằng một ý kiến chuẩn xác không kém.

Bởi vậy, dù bố mẹ có đang hoang mang, lo lắng vì con học mãi không thuộc bảng chữ cái, không nhớ được mặt số, viết thì nguệch ngoạc, suốt ngày nhầm chữ này sang chữ khác thì hãy cứ yên tâm vì còn có các cô giáo ở bên. Chỉ cần đủ tin tưởng, sẵn sàng cùng con đồng hành thì chương trình khó đến mấy cũng sẽ vượt qua. Con sẽ đọc thông viết thạo, làm toán làm văn nhoay nhoáy được thôi.