Phụ huynh ở Hà Nội phản ánh con 16 tháng đi học bị cấu và xịt nước nóng, trường đồng ý là vết móng tay người lớn nhưng không có câu trả lời chính xác?

Chị H.P (Hà Nội) có con 16 tháng tuổi đang theo học tại trường mầm non song ngữ AN Preschool ở Nam Từ Liêm, Hà Nội phản ánh, ngày 18/3/2021, sau khi con đi học về, chị phát hiện vết hằn ở lưng con "giống vết móng tay bấm vào, đồng thời xung quanh mông con còn có nhiều vết rộp đỏ gần phía trên lưng như bị xịt nước nóng".



Mông bé có vết móng tay người lớn cùng nhiều vết rộp đỏ. Bà mẹ cho rằng con bị cô giáo cấu và xịt nước nóng.

Sáng hôm sau (19/3) hai vợ chồng chị có đến trường nói chuyện với cô hiệu trưởng và các cô quản lý trường.

Chị P. cho biết: "Cô cũng đồng ý đó là vết móng tay và những vết đỏ xung quanh mông con không thể là do bị hăm nên cô cũng xin lỗi luôn vì đã để xảy ra việc như thế, dù lý do là gì cũng không thể biện hộ được".

Chị P. chia sẻ rằng chị muốn hỏi rõ nhà trường nguyên nhân sự việc nhưng cô hiệu trưởng nói nếu muốn làm rõ phải nhờ công an vào cuộc nên "chị cũng không quan tâm nữa vì dù sao cũng cho con nghỉ học".

Chị P. cho biết vết móng tay trên mông bé vẫn còn sau nhiều ngày.

"Đây là vết móng tay nên gia đình mình còn phát hiện ra, nếu cô còn làm gì khác gây tổn thương đến con mà không để lại vết tích thì mình cũng khó mà biết được vì con còn chưa biết nói.

Trường con mình đang học có camera nhưng phòng vệ sinh thì không nên cũng sẽ có góc khuất, vì vậy không có gì đảm bảo được cả. Chỉ mong các cô giáo đã chọn làm giáo viên mầm non thì nên yêu thương các con bằng cái tâm của mình, đừng vì bất kì lý do gì biện hộ cho việc bạo hành các con", chị P. nói.

Nhà trường nói gì?

Phía trường mầm non AN Preschool xác nhận, sáng ngày thứ 6 (19/03/2021), hai vợ chồng chị P. có đưa con tới trường để chia sẻ với các cô về việc gia đình có phát hiện vết móng tay và vùng mẩn đỏ phần sau lưng và mông con tối ngày hôm trước.

"Đại diện nhà trường đã vô cùng buồn và thất vọng, đồng thời thống nhất với mẹ đây là vết móng tay của người lớn. Chúng tôi chân thành xin lỗi gia đình cũng như cam kết sẽ tìm hiểu sự việc và có thông tin tới gia đình.

Trưa ngày 19/03/2021, chúng tôi đã yêu cầu Bộ phận Chuyên môn của Nhà trường họp riêng với từng Giáo viên của lớp yêu cầu tường thuật ngày làm việc 18/03/2021 một cách khách quan và độc lập, đồng thời yêu cầu 04 cô giáo lớp của camera của trường để cùng Ban điều hành nhà trường họp về sự việc.

Với tinh thần tôn trọng sự thật khách quan, nhận trách nhiệm và trung thực, vào hồi 20:25' ngày thứ 6 - 19/03/2021, nhà trường có gửi thư xin lỗi cho gia đình mẹ P.

Tới thời điểm này, qua rà soát báo cáo công việc, kiểm tra các camera đã có chúng tôi vẫn không phát hiện được tình huống bất thường trong sinh hoạt ngày 18/03/2021 của con.

Lớp của bé tối đa 12 cháu được chăm sóc bởi 3 giáo viên thường trực của lớp, các cô đều có bằng cấp chuyên môn và được đào tạo nội bộ, lớp không có cháu mới và bé con mẹ P. đã đi học được 2 tháng và rất ngoan, con rất yêu trường, yêu cô (về việc này, bản thân mẹ cũng nói là khi đưa con tới trường, con vẫn rất bám cô). Do đó, giả thuyết lớp đông cháu hay cháu mới quấy, lạ dẫn đến hành vi không đúng chưa thật sự thuyết phục chúng tôi trong trường hợp này".

Nhà trường cho rằng nếu phụ huynh mong muốn, nhà trường sẵn sàng phối hợp để cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.



Tuy nhiên, nhà trường cho rằng: "Một sự cố xảy ra với bất cứ lý do hay nguyên nhân gì cũng không được chấp nhận, dù là cố tình hay vô ý, dù là do lý này hay lý do khác, sự việc này là không được phép. Vậy nên, chúng tôi đã ra quyết định thực hiện sa thải và kiểm điểm nhân sự ngay trong ngày 19/03/2021 và công bố với toàn bộ nhân sự trường vào ngày 20/03/2021 như thư đã gửi cho gia đình".

Trao đổi với chúng tôi, chị P. cho biết gia đình có nhận được thư xin lỗi của nhà trường "nhưng câu trả lời cũng không rõ ràng". "Mình có thể khẳng định con đi học đều từ đầu tuần và vết này chỉ có sau khi con đi học về. Cá nhân mình thấy đây không phải việc nhỏ. Việc còn lại giải quyết thế nào là nội bộ của trường nên mình cũng không can thiệp được".

Theo nhà trường, đây là sự việc không mong muốn làm ảnh hưởng niềm tin của nhiều phụ huynh. Nhà trường kiểm tra hết các góc camera về ngày học của con nhưng không thấy gì bất thường nên không có câu trả lời chính xác cho sự việc.

"Nhà trường và phụ huynh cũng đã thống nhất phương án giải quyết và hoàn hết mọi chính sách tài chính cùng mọi thứ liên quan. Nếu có thể, nhà trường mong muốn dừng mọi việc tại đây", đại diện trường mầm non cho biết.

Hiện theo chị P., sức khỏe và tình trạng tâm lý của con chị vẫn ổn định, chưa có vấn đề gì bất thường.