"Phốt" ngoại tình có 1-0-2 của Cbiz: Nam ca sĩ ngang nhiên ngoại tình còn đòi kiện vợ, ly hôn xong vẫn "triệt hạ" nhau bằng mọi cách

Thời gian gần đây, giới giải trí Cbiz liên tục sôi sục trước những "liên hoàn phốt" về chuyện ly hôn, ngoại tình của nghệ sĩ. Đằng sau bức tranh về cuộc hôn nhân đẹp như tiểu thuyết lại là những mặt trái xấu xí khiến khán giả thất vọng.

Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục được chứng kiến vụ ngoại tình có một không hai của nam ca sĩ Đài Loan nổi tiếng cùng người vợ là người mẫu của mình. "Nhà trai" không ai khác là ca sĩ hát tình ca R-Chord (Tạ Hòa Huyền) với loạt hit Tựa như nước, Ô nhiễm ánh sáng, Tôi không phải là bạch mã hoàng tử, Let it be... Điều khiến netizen bất ngờ trong vụ ngoại tình lần này là khi cả hai vợ chồng đều dùng cách "ông ăn chả bà ăn nem" để chọc tức đối phương, công khai thách thức "đối đầu" với nhau trên mạng xã hội.

Tạ Hòa Huyền.

Tạ Hòa Huyền và vợ cũ Keanna.

Cụ thể, vào năm 2019, các trang tin tức đều rầm rộ bởi sự việc Tạ Hòa Huyền bị bắt vì tình nghi sử dụng ma túy tại nhà riêng, sau đó chính nam ca sĩ cũng thừa nhận hành vi dùng chất cấm của mình. Khi ấy, ca sĩ họ Tạ đã hút cần sa nhiều giờ liền và rơi vào tình thái ảo giác, tinh thần không minh mẫn, có nhiều hành động bất thường.

Cả hai vợ chồng sau đó xảy ra cãi vã lớn. Do không chịu được việc Hòa Huyền lạm dụng chất kích thích, bà xã anh là Keanna báo cảnh sát bắt chồng. Cảnh sát Đài Loan cũng đã thu được 18 gram cần sa tại nhà riêng của nam ca sĩ.

Tạ Hòa Huyền bị bắt vì tình nghi sử dụng ma túy.

Tháng 12/2019, chỉ vừa được tại ngoại đúng một ngày sau khi vợ bảo lãnh với số tiền 1000 USD, Tạ Hòa Huyền đã ngay lập tức tuyên bố ly hôn Keanna và công khai tình yêu với "bồ nhí" là MC Liya. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ viết: "Phụ nữ thật đáng sợ, yêu không được thì ra sức hủy hoại cuộc đời người khác. Tôi chắc chắn sẽ ly hôn với Keanna. Cô ta đang cố dùng đứa con để trói buộc tôi. Liya thì khác cô ấy ngoan ngoãn và biết nghe lời".

Kết quả, Keanna và "tiểu tam" đã gặp mặt và xảy ra xô xát, thậm chí hai người phụ nữ còn kiện nhau ra toà. R-Chord lúc ấy lại đứng về phía "tiểu tam", quay ra tố vợ ăn cắp nhiều đồ gia dụng trong nhà và cố ý gây thương tích cho "em gái tuesday". Sau nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, ca sĩ họ Tạ đã đồng ý đền bù 4,2 triệu NDT để ly hôn vợ và kết hôn với Liya vào cuối tháng 12/2020. Điều khiến khán giả bàng hoàng hơn cả là khi ấy Keanna vẫn đang mang thai đứa con của Tạ Hòa Huyền.

Tạ Hòa Huyền và "bồ nhí" Liya.

Trong 2 năm ở bên "tiểu tam", Tạ Hòa Huyền thường xuyên đăng ảnh tình cảm với Liya lên mạng xã hội. Cặp đôi cùng nhau đi du lịch, cùng nhau mặc áo đôi, nhìn có vẻ rất lãng mạn nhưng thật sự lại là một mối tình đến từ sự trơ trẽn của "bồ nhí" và sự vô cảm đến đáng sợ của người đàn ông ly hôn vợ lúc cô đang mang thai.

Cặp đôi thường xuyên đăng ảnh rất tình tứ lên mạng xã hội.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đến mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục ngỡ ngàng trước thông tin Keanna ngoại tình với rapper Trần Dịch Phàm.

Vào ngày 21/1, trang tin tức QQ đã đăng tải một bài viết tiết lộ về mối quan hệ tình cảm của Keanna và chàng rapper họ Trần. Khi Trần Dịch Phàm vừa công bố ca khúc mới của mình trên trang cá nhân Instagram, dưới bài đăng có một khán giả bình luận: "Cảm ơn Keanna đã giúp tôi có bài hát mới để nghe".

Ngay lập tức, Keanna đã chụp lại màn hình bình luận đó và đăng lên trang cá nhân của mình kèm theo dòng chữ: "Không cần khách sáo, câu chữ hư quá, tôi thích". Đây là hành động ngầm khẳng định mối quan hệ của cô và chàng rapper người Đài Loan.

Bài đăng trên trang tin tức QQ ngày 21/1

Keanna chụp ảnh bình luận của khán giả về ca khúc của Trần Dịch Phàm và đăng lại lên trang cá nhân của mình.

Đến tháng 1/2021, trang tin tức 163 lại bất ngờ đưa tin trợ lý cũ của Keanna đăng đàn "bóc trần" con người thật của nữ người mẫu. Rose (trợ lý cũ của Keanna) đã tố cô nàng ăn cháo đá bát, thậm chí còn có ngoại tình trước khi ly hôn K-Chord. Bằng chứng của việc "ăn vụng" này là ngay từ ngày thứ 2 sau khi ly hôn với R-Chord đã thấy Keanna xăm 3 con số 327, đại diện cho ngày sinh của Trần Dịch Phàm là 27/3/1997.

Không hề im lặng chịu thiệt, Keanna ngay sau đó đã nhận phỏng vấn độc quyền với báo chí rằng trước giờ không hề có quản lý. Đúng là trước khi ly hôn cô nàng đã quen chàng rapper, nhưng thời gian hai người hẹn hò là vào tháng 10/2020, lúc đó đã độc thân và không hề có chuyện ngoại tình trong lúc là vợ của R-Chord.

Bài đăng của trợ lý cũ Rose tố Keanna ngoại tình với nội dung: "Trước lúc cuộc hôn nhân kết thúc, nếu qua lại với người đàn ông khác thì có tính là vi phạm pháp luật không?".

Bài đăng trên trang tin tức 163

Hình xăm "327" trên tay Keanna có liên quan đến chàng rapper.

Tuy nhiên đến nay, anh chồng họ Tạ vẫn không chịu bỏ qua cho vợ cũ. Nam ca sĩ liên tục nói bóng gió về chuyện Keanna ngoại tình trước khi ly hôn. Anh thậm chí còn đi bình luận ở khắp nơi rằng người quản lý tên Rose đã nói đúng sự thật và còn định kiện vợ cũ ra tòa để đòi lại 4,2 triệu NDT.

Đây là câu chuyện ngoại tình lạ lùng nhất từ trước đến nay của Cbiz. Bởi lẽ cả hai vợ chồng chàng ca sĩ đều "mập mờ" với tình nhân trong lúc vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, kể cả khi đã ly hôn những vẫn tính toán và nhất định trả thù đối phương.

