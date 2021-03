Phốt căng: "Boy phố cổ" bị tố đánh bạn gái đến sảy thai, "cuỗm" 61 triệu tiền sinh đẻ rồi bất ngờ đòi "yêu lại từ đầu" nếu không sẽ tung ảnh nóng!?

Trong những ngày vừa qua MXH xôn xao chia sẻ câu chuyện tình ái liên quan đến "boy phố cổ" tên L. Cụ thể chàng trai này bị người yêu cũ tố cáo đánh đập mình tới mức sảy thai, "chôm" 61 triệu tiền sinh đẻ, khi bị hỏi nợ thì đòi quay lại nếu không sẽ tung ảnh nóng. Và điều đặc biệt hơn khi L. chính là người bạn trai ở phố cổ với liên hoàn phốt: Bắt bạn gái phá thai 2 lần, quỵt tiền, ngoại tình qua mạng gây xôn xao MXH hồi tháng 2 vừa qua.

Theo đó, vào hồi tháng 2, cư dân mạng từng được phen xôn xao khi cô gái tố bạn trai nhà ở phố cổ với liên hoàn "phốt": Bắt bạn gái phá thai 2 lần, quỵt tiền, ngoại tình.

Trang cá nhân của "boy phố cổ" nhà ở Hàng Bè.

Anh chàng này đã ép cô gái phá thai 2 lần nhưng lại đổ lỗi do cô không cẩn thận sau khi quan hệ. Sau đó, than niên này còn 'cắm sừng' người yêu khi làm quen với gái lạ trên ứng dụng Tinder.

Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông này còn cầm toàn bộ số tiền 50 triệu để dành dưỡng sức của của cô gái được mọi người hỏi thăm sau "bạo bệnh".

Những việc làm này đã khiến cộng đồng mạng sửng sốt vô cùng, đòi truy tìm gã bạn trai phố cổ để cho nam thanh niên một bài học. Tuy nhiên, nam thanh niên đã nhanh tay ẩn hết mọi thông tin trên trang cá nhân, khóa cả ảnh đại diện khiến dân tình bất lực không làm được gì; cô gái cũng đăng cả số điện thoại của bạn trai cũ lên nhưng gã bạn trai phố cổ đã khóa máy, nhiều người gọi vào số này đều không được.

Những tưởng "liên hoàn phốt" với người bạn trai phố cổ đã ngã ngũ thì mới đây, một tài khoản có tên M.L. đã đào lại 'drama' này lên trên một hội nhóm mạng xã hội cùng lời chia sẻ:

"Boy phố cổ khoá facebook rồi. Anh em ai đi qua cho em xin 1 tin nhắn 1 bình luận đòi boy phố cổ trả em 61 củ (triệu đồng) với nhé.

50 củ bố mẹ em cho em sinh con nó lấy cắp. Và 11 củ người ta thăm em sảy thai nó cũng lấy".

Bà đăng tải của tài khỏa M.L. trên MXH.

Cùng với dòng trạng thái nhờ cộng đồng mạng đòi lại công bằng, cô gái cũng đăng tải ảnh chụp những đoạn chát qua lại giữa 2 người về "liên hoàn phốt" năm xưa.

"Suốt ngày đăng facebook không chán à? Dăm ba cái thai nhi làm sao phải lo nghĩ nhỉ, đằng nào cũng chết rồi. Loại cô thì làm sao có phúc làm dâu phố cổ mà trèo cao. Dân đen mà đòi theo chân dòng dõi quý tộc.

Tao nói mày phá mày không phá, tao chưa muốn có con mày hiểu không. Tao đang thăng tiến sự nghiệp. Mày không nghe lời ăn đòn là đúng. Muốn lấy chồng phải theo chồng, việc cỏn con phá thai không phá. Tao đánh cho thì sai à, tao sai 1 thì mày sai 10. Tao không trả tiền đấy, bây giờ câm và cút".

Đoạn tin nhắn mà người bạn trai phố cổ nhắn với bạn gái cũ.

Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, người "bạn trai phố cổ" này lại quay ngoắt 180 độ, muốn nói chuyện với cô gái trong hòa bình để giải quyết vụ việc.

Thế nhưng đọc xong, dân mạng càng được phen bất bình hơn nữa.

"Thứ nhất về vụ tôi đánh bạn đẫn đến sảy thai một phần do tôi sai, tôi xin lỗi, chết là hết nên đừng nhắc. Thứ 2 về việc tôi lấy tiền của bạn, do bố tôi ốm nhà tôi khó nên tôi cũng sai một tí, nhưng coi là quà 4 năm yêu nhau bạn cho tôi đi hoặc công tôi chăm bố bạn ốm. Đừng nói nữa. Ok hết nợ".

Và cuối cùng người "bạn trai phố cổ" này chốt hạ 1 cầu khiến ai nấy cạn lời:

"Sao, ok không? Bây giờ cho nhau cuộc sống mới đi".

Sau những lần "mỏi mồm" đòi tiền không thành công, cô gái dường như cũng đã hết kiên nhẫn và chấp nhận mất số tiền kia thì người "bạn trai phố cổ" bất ngờ muốn được "yêu lại từ đầu" với cô gái.

Người này liên tục nhắn tin làm phiền và muốn quay lại với cô gái, thậm chí còn nhắn tin đe dọa gửi ảnh nóng cho bố mẹ người yêu mới của cô.

Người bạn trai phố cổ nhắn tin đe dọa cô gái nếu không quay lại sẽ gửi ảnh nóng của cả 2 trước đây cho bố mẹ người yêu mới.

Được biết, 2 người vốn đã đi chụp ảnh cưới nhưng chính vì vụ việc đánh đập làm sảy thai mà M.L. đã hủy hôn với nam thanh niên ở phố cổ Hàng Bè nói trên.



Không biết thực hư về drama tình ái của "boy phố cổ" như thế nào nhưng cách ứng xử của nam thanh niên với bạn gái cũ đã khiến cộng đồng mạng bất bình và đòi truy tìm để cho nam thanh niên một bài học. Tuy nhiên, "boy phố cổ" đã nhanh tay ẩn hết mọi thông tin trên trang cá nhân.

Hiện sự việc vẫn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao.