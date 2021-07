Phỏng vấn Võ Hạ Trâm sau 3 ngày sinh con gái: "Bóc phốt" ông xã Ấn Độ, kể chuyện đi đẻ giữa mùa dịch

Ngày 13/6/2021, Võ Hạ Trâm hạnh phúc thông báo tin công chúa nhỏ đã chào đời trong sự chào đón của gia đình và họ hàng. Thông tin nữ ca sĩ sinh em bé đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, rất nhiều lời chúc đã được gửi tới mẹ con Võ Hạ Trâm.

Trên trang cá nhân của mình, Võ Hạ Trâm cũng dành thời gian chia sẻ về câu chuyện đi sinh con mùa dịch và cho biết sẽ giải đáp hết thắc mắc cho các mẹ bầu đang chuẩn bị sinh con.

Trò chuyện với Võ Hạ Trâm sau 3 ngày sinh mổ, nữ ca sĩ tiết lộ hiện tại sức khỏe cùa hai mẹ con ổn định.

Chúc mừng Võ Hạ Trâm đã mẹ tròn con vuông. Có lẽ câu chuyện sinh con mùa dịch của bạn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời?

Trước tiên, Võ Hạ Trâm xin cám ơn gia đình, người thân, các anh chị nghệ sỹ, nhà báo, bạn bè và những người yêu quý Trâm đã theo dõi và tư vấn, khuyên bảo cho hành trình mang thai và sinh nở của Trâm trong thời gian qua để mẹ con Trâm được vuông tròn, khoẻ mạnh.

Chắc không có kỷ niệm nào sâu đậm hơn là việc sinh nở trong mùa dịch khi cả thành phố đang giãn cách như thế này. Từ giữa thai kỳ trở đi thì Trâm đã hạn chế ra khỏi nhà và không tiếp xúc với nhiều người nên Trâm trộm nghĩ mình và con an toàn.

Tuy nhiên, khi xem tin tức thấy số ca mắc ngày càng cao, và thành phố thực hiện lệnh giãn cách, thì Trâm đã cảm thấy lo lắng, bồn chồn. Phần thì e ngại cho sức khoẻ của gia đình đặc biệt là ba mẹ Trâm cũng lớn tuổi, phần lo lắng cho việc di chuyển trong ngày đi sinh của mình. Tuy nhiên, do được sự an ủi động viên của chồng cũng như việc test COVID trước khi sinh cẩn thận của bệnh viện nên Trâm đã an tâm phần nào.

Theo Võ Hạ Trâm, điều khó khăn nhất khi đi sinh con mùa dịch đối với các sản phụ là gì?

Theo Trâm hai điều rõ ràng nhất Trâm cảm nhận là việc chuẩn bị tâm lý trước khi sinh cho sản phụ và sự tiện nghi sau sinh. Đầu tiên, việc chuẩn bị tâm lý là hết sức quan trọng và cần thiết để các mẹ có một ca sinh dễ dàng. Những ngày đầu thành phố có ca nhiễm, Trâm hay bị "dội bom" những tin tức mang tính tiêu cực, giật tít, gây hoang mang do nhiều nguồn chia sẻ qua Facebook và tin nhắn.

Những lúc đó Trâm stress kinh khủng và lo lắng cho việc đi sinh nở của mình. Hiểu vợ, chồng Trâm khuyên là nên phó thác việc theo dõi tin tức đó cho chồng để anh ấy có thể chủ động giúp mình sắp xếp việc đi lại cũng như có biện pháp an toàn cho mẹ và bé. Thay vào đó, Trâm dành thời gian nghe nhạc, đọc sách, nói chuyện với con để tâm trí được thư giãn, thoải mái. Nhờ vậy mà Trâm đã có một tâm lý nhẹ nhàng khi bước vào phòng mổ.

Theo Võ Hạ Trâm chia sẻ thì việc thăm nom sản phụ sẽ gặp nhiều khó khăn, vậy việc chăm sóc mẹ con sau sinh sẽ như thế nào?

Hiện tại Trâm đang ở bệnh viện để hồi sức sau sinh, theo quy định an toàn của bệnh viện, chỉ có rất ít người thân chăm nom sản phụ và sẽ phải ở lại bệnh viện đến khi sản phụ xuất viện. Điều đó có nghĩa các mẹ phải chuẩn bị vali đi sinh của mình cho đủ những ngày nằm viện và chủ động hỏi tư vấn từ bệnh viện những dịch vụ đặc biệt dành cho sản phụ và thai nhi để tránh "nhớ trước quên sau" và sử dụng những tiện nghi sẵn có trong bệnh viện.

Như bệnh viện hiện tại Trâm có chuẩn bị giường cho người thân nghi lại hoặc dịch vụ chăm sóc bé ban đêm để mẹ có thể nghỉ ngơi, hồi sức…

Hiện tại Võ Hạ Trâm đã được về nhà hay vẫn đang chăm sóc sức khỏe ở viện?

Do Trâm sinh mổ cần nhiều thời gian hồi sức hơn nên Trâm vẫn đang được chăm sóc sức khoẻ ở viện.

Ông xã đã ở bên cạnh và hỗ trợ Võ Hạ Trâm ra sao trong quá trình sinh nở.

Ông xã Vikas ở suốt cạnh Trâm từ ngày hôm trước sinh đến lúc vào phòng mổ và đang ở viện tân tay chăm sóc Trâm luôn. Lúc con gái chào đời, Trâm đã thấy ảnh rơi nước mắt, hỏi ra thì là do thương mẹ đẻ đau và hạnh phúc khi thấy con gái Tây Phương.

Anh còn được các bác sỹ cho tham gia quá trình "da kề da" mà trước giờ Trâm cứ nghĩ chỉ có mẹ mới được "đặc quyền" đó thôi hihi.

Lần đầu làm cha nên ảnh vụng về lắm. Điều dưỡng dặn dò gì, ảnh đều note vào điện thoại và răm rắp làm theo. Trâm thấy hầu như anh ấy không ngủ, cứ qua hỏi thăm mẹ thế nào rồi vuốt ve con gái. Anh cũng là người thường xuyên liên lạc về với gia đình nội, ngoại để cập nhật cho người thân an tâm. Nhìn thấy thương lắm.

Tình hình sức khoẻ hiện tại bạn ở thời điểm này ra sao?

Tình hình sức khoẻ Trâm trộm vía ổn định rồi, hai ngày sau sinh còn đau nhiều và bây giờ đã bớt đau và có thể đi lại được rồi.

Khoảnh khắc lần đầu nghe tiếng con khóc, lần đầu chạm vào con có lẽ là điều rất khó quên đối với mỗi bà mẹ. Còn Võ Hạ Trâm, khi ấy bạn có cảm xúc gì?

Trâm trông ngóng gặp mặt con từng ngày nên khi nghe tiếng khóc của con Trâm không ngừng xúc động. Lúc bác sĩ đặt em Moon lên ngực Trâm, nhìn ngắm và tận tay vuốt ve thiên thần nhỏ, Trâm chẳng thể diễn tả cảm xúc diệu kỳ ấy ra sao nhưng chỉ biết là mình đang rất Hạnh Phúc.

Trâm cho là tạo hoá đã ưu ái trao cho người phụ nữ thiêng chức làm Mẹ, và giây phút cảm xúc Hạnh Phúc diệu kỳ ấy là một phần trong món quà đó.

Làm vợ rồi tới làm mẹ có lẽ là 2 quá trình với nhiều sự thay đổi và khác biệt. Mẹ bỉm sữa Võ Hạ Trâm đã chuẩn bị tâm lý cho việc này chưa?

Câu này phải hỏi chồng Trâm là đã chuẩn bị tâm lý bị "đàn áp" bởi hai người phụ nữ (xinh đẹp) chưa. Đùa thôi, vợ chồng Trâm đã chuẩn bị cho việc này khá lâu rồi vì bản tính Trâm xưa giờ làm gì cũng phải có kế hoạch. Trâm cũng hay chia sẻ bản vẽ về "ngôi nhà mơ ước" của hai vợ chồng Trâm khi đón chào thành viên mới, đó cũng là một phần trong kế hoạch ấy.

Còn với Trâm, việc chuẩn bị tâm lý là từ lúc mình mang thai rồi. Vì cũng vướng hai ba đợt dịch, Trâm ở nhà suốt nên cũng đã tìm hiểu về các phương pháp nuôi con và dạy con hiệu quả. Hơn hết Trâm có hai "quyển sách sống" đáng tự hào luôn bên mình là mẹ ruột và mẹ chồng của Trâm.

Vì ở hai đất nước khác nhau, hai nền văn hoá khác nhau nên hai mẹ có những cách nuôi dạy con rất khác nhau, ở mỗi cách đều có cái hay của nó nên mẹ bỉm may mắn như Trâm cứ ngồi nghe và tổng hợp những điều tốt nhất cho em Moon thôi. Nghĩ lại mẹ Trâm "sướng" thật.

Xin chúc mừng Võ Hạ Trâm!