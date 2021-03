Phỏng vấn "nóng" mẹ Vân Quang Long: Họ vu khống chúng tôi mà không có chứng cứ, thậm chí nguyền rủa hai cháu nội của tôi

Vân Quang Long đã qua đời được một thời gian nhưng những ồn ào với gia đình cố nghệ sĩ lại chưa kết thúc. Gần đây nhất là việc bố mẹ Vân Quang Long bị vu khống nghiện bài bạc, vay tiền thông gia, vợ đầu Ái Vân của nam ca sĩ thì bị bị đặt ngoại tình, sự việc đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tinh thần của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là hai con của Vân Quang Long phải xin nghỉ học vì bị bạn bè tẩy chay.

Vì vậy, gia đình Vân Quang Long đã quyết định trình báo lên công an để điều tra và xử lý những người có liên quan.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với mẹ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long để hiểu rỡ hơn về sự việc.

Những ngày qua bác và gia đình đã phải đối mặt với những chuyện gì sau tang lễ của Vân Quang Long?

Con trai chúng tôi là ca sĩ Vân Quang Long, tên thật là Lê Quang Hiển. Con trai tôi sang Mỹ sống và mất do đột quỵ ngày 29/12/2020. Mọi câu chuyện bắt đầu từ khi truyền thông và mạng xã hội đưa tin về sự qua đời của con tôi cùng với những thông tin về gia đình và những người liên quan khác.

Rất nhiều thông tin không chính xác xuất hiện, rồi càng ngày càng trở nên không thể kiểm soát nổi. Chúng tôi đang trong lúc đau buồn vì mất con, nhà có tang cũng nhiều việc, nên cũng không tiện mở lòng kể hết tất cả chuyện riêng cho ngọn ngành. Tuy nhiên cũng vì thế mà có những người không hiểu chuyện công kích gia đình chúng tôi.

Chúng tôi cũng chỉ là nhà giáo, công chức về hưu, không có kinh nghiệm xử lý chuyện mạng xã hội. Từ khi con tôi mất đến nay, họ liên tục tung ra clip với những nội dung sai sự thật, nhục mạ chúng tôi. Mỗi ngày có khi hàng chục video xuất hiện trên mạng. Họ giật tít rất giật gân, nào ghi là tin nóng, tin hot, đưa hình ảnh các thành viên gia đình lên bôi nhọ, gọi chúng tôi bằng đủ biệt danh mang tính sỉ nhục.

Khi thì họ tự xuyên tạc từng hành động, việc làm của chúng tôi theo hướng tiêu cực. Khi thì họ vu khống bôi nhọ chúng tôi mà không có chứng cứ. Khi thì họ ép chúng tôi phải công khai tiền phúng điếu quyên góp, thậm chí vu cho chúng tôi ăn chặn tiền, tham tiền… Rồi họ thậm chí nguyền rủa hai cháu nội của tôi. Con nuôi của tôi - Ái Vân là vợ cũ của Long cũng bị họ vô cớ xúc phạm. Sức khỏe, danh dự, tinh thần, công việc của cả nhà đều bị ảnh hưởng cộng với việc mất đi Vân Quang Long khiến chúng tôi rất đau buồn và bức xúc.

Bác có thể đưa ra những bằng chứng cụ thể hơn về việc bị Youtuber bịa đặt thông tin không?

Tôi là nhà giáo dạy trường chuyên của Đồng Tháp bao nhiêu năm nay, được Chủ tịch nước phong tặng nhà giáo ưu tú, bao nhiêu thế hệ học sinh. Bác sĩ của tỉnh là học trò của tôi nhiều lắm anh ạ. Vậy mà họ gọi tôi là "tà giáo", nói tôi cờ bạc vay thông gia 250 triệu không trả nổi, nói tôi ăn chặn tiền của cháu, nói tôi ép con tôi đi Mỹ để ngăn trở hạnh phúc của con.

Con tôi tên là Ái Vân, họ gọi là "Ái Dzâm". Họ vu khống cho Vân ngoại tình nên bị Vân Quang Long bỏ. Vu bỏ tiền ra mua chuộc họ để nói xấu người khác mà họ không chịu. Mức độ dối trá của họ là không thể tưởng tượng được.

Rồi họ còn cho mình quyền kêu gọi người nghe can thiệp vào việc riêng tang lễ của nhà chúng tôi, truy hỏi từng khoản tiền một. Anh có thấy gia đình nào ở Việt Nam chưa đến 100 ngày mất của người thân mà bị hỏi tiền phúng điếu đâu, tiền quyên góp của các ca sĩ đâu, tại sao không công bố? Chưa bao giờ có một sự vô văn hóa trắng trợn thế này, vô phép vô tắc thế này.

Chúng tôi trả lời hai lần là chúng tôi chưa nhận được tiền đêm nhạc của cậu Lâm Vũ nói, nhưng họ không tin, họ nói chúng tôi đã nhận rồi và im đi ăn chặn. Có người tổng kết cho chúng tôi biết có tới hàng trăm clip bôi nhọ sai sự thật đó hiện nay trên mạng.

Bác nghĩ nguyên nhân gì khiến những người đó liên tiếp tung tin ác ý nhắm vào gia đình mình?

Tôi không có oán thù hay mâu thuẫn gì với tất cả những người đó. Nghe học trò của tôi nói, càng nói xấu chúng tôi càng bịa chuyện giật gân thì họ sẽ càng kiếm được tiền từ Youtube. Có thể vì vậy mà họ điên cuồng làm.

Bác có thể cho biết việc điều tra sau khi công an vào cuộc đang tiến triển như thế nào?

Tôi và nhà tôi bữa đó lên tận Cao Lãnh, cách đây 20km để nộp đơn. Nhưng giờ theo dõi tiến trình sự việc thì bạn của Vân Quang Long giúp đỡ, chứ chúng tôi cũng không theo dõi được. Nhưng mới nghe là công an đã xác định 8 đối tương đầu tiên, và tiếp tục xác định tiếp các đối tượng tiếp theo. Công an các tỉnh cũng hỗ trợ công an Đồng Tháp, đó là các cháu nó nói vậy chứ cụ thể tôi không rành.

Hiện tại tình hình các thành viên trong gia đình ra sao?

Các cháu nội của tôi sau thời gian sốc và buồn đã đỡ hơn. Nhưng ông nhà tôi thì mệt hơn do sẵn bệnh tim. Tôi thì luôn ráng gượng để ông nhà bị không suy sụp thêm nữa. Ái Vân và các cháu nội ở tận Sài Gòn đi học đi làm trên đó, cũng không tiện về đây hàng tuần nhưng nó cũng cố gắng. Hai vợ chồng tôi thường quanh quẩn ở mộ con. Đêm về thì động viên nhau thôi.

Hai bác có mong muốn gì không sau khi những rắc rối liên tiếp xảy ra?

Từng này tuổi đời rồi, chúng tôi ăn uống cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Chúng tôi đâu có nghĩ tới vật chất hay danh lợi gì nữa. Con mất rồi, cha mẹ còn gì thấy vui. Nhưng sống thì không thể để bị sỉ nhục, vu khống, thóa mạ nặng nề như vậy được, nhất là rủa sả cả 2 đứa nhỏ.

Vân Quang Long nó mất, thấy ba má vợ con bị vậy nó cũng sẽ không yên lòng. Cả đời cống hiến có chút danh vị không phải đi khoe mà là để tự hào mình sống có tư cách đạo đức, sống đã cống hiến cho đất nước gần suốt cuộc đời mình, nên rất buồn, nhất là trong lúc này nữa. Giờ người ta ngang nhiên làm những hành vi trái đạo đức. Người tốt thì bị lên án như kẻ xấu, còn kẻ xấu thì có thể lộng hành ngang ngược.

Cảm ơn bác vì những chia sẻ!