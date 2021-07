Phỏng vấn Hoa hậu Đặng Thu Thảo về thời gian "khủng khiếp" bị tàn phá nhan sắc, mụn nhọt nổi toàn thân

8/2020, Đặng Thu Thảo hạnh phúc chia sẻ tin vui sinh hạ 2 thiên thần nhỏ là bé Andy và bé Tony. Tuy nhiên, sau khi sinh con, Thu Thảo chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh con chứ hầu như không có hình của mẹ. Nhiều người tò mò lý do Thu Thảo bỗng dưng "biến mất" như vậy.

Mới đây không lâu, Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo đã khiến nhiều người "choáng váng" khi chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh chân thực nhất giai đoạn mang thai và sinh con.

Thời điểm đó, Đặng Thu Thảo bị tăng cân, cơ địa bị dị ứng nổi mụn trên toàn bộ cơ thể. Từ nàng hậu xinh đẹp lộng lẫy, Đặng Thu Thảo bị tàn phá nhan sắc tới mức không thể nào nhận ra.

Nhiều người cũng bày tỏ sự thông cảm tại sao Đặng Thu Thảo lại không còn đăng tải hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội như trước đó nữa.

Hình ảnh HH Đặng Thu Thảo công khai trước đó.

Xin chào Đặng Thu Thảo, mọi người khá nhiều người bất ngờ khi bạn chia sẻ những hình ảnh khi mang thai và sinh em bé của mình. Bạn có thể chia sẻ cụ thể hơn không?

Bắt đầu từ khi có bầu, nội tiết thay đổi, cơ thể mình bắt đầu đã có những dấu hiệu khác lạ. Những hình ảnh mà mình chia sẻ trên trang cá nhân là khi đã đỡ hơn rất nhiều, còn lúc đỉnh điểm thì thật sự mình còn không dám nghĩ lại.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng thật sự khi bản thân phải đối diện với những thay đổi trên cơ thể mình vẫn không thể tin nổi.

Khi mang thai mình nghiên cứu rất kỹ từ việc ăn uống khoa học nhưng do hai bé 1 bánh nhau cùng trứng nên mình rất sợ hội chứng truyền máu song thai sẽ có một bạn nhận nhiều chất dinh dưỡng hơn bạn còn lại.

Chính vì lo sợ điều đó nên mình cung cấp rất đủ dinh dưỡng cho bản thân. Mình ăn ít tinh bột, đồ béo cũng rất ít, ăn trái cây, ăn rau nhiều. Tức là mình rất để ý tới chế độ ăn uống nhưng cũng không nghĩ là tăng cân nhiều tới vậy. Nhưng dù sao, sau tất cả những gì mình cố gắng nhìn 2 con khoẻ mạnh, phát triển đồng đều là điều mình cảm thấy trọn vẹn, xứng đáng với những gì mà mình hi sinh.

Về da mặt, hay người nổi nốt, tăng cân thì là do nội tiết tố của mỗi người khác nhau. Và hơn hết là bác sĩ có nói là mình bị dị ứng thai kỳ. Mang thai 2 bé nên gấp đôi so với bình thường nên phải chấp nhận điều đó.

Quá trình đó kéo dài trong bao lâu và bạn có bị stress về vấn đề này không?

Trong quá trình mang thai mình vẫn làm, đi tới đi lui rất nhiều. Mình cũng là người năng động nên vận động nhiều, thai cũng yếu. Lúc ấy bác sĩ yêu cầu ở tại nhà, hạn chế đi lại để giữ thai nên khi mang thai cũng bị stress.

Khi bắt đầu có bầu là nhiều vết mụn nổi khắp người, mặt, lưng, bụng thì rạn. Mỗi ngày thì càng nhiều hơn, nhiều nhất là lúc minh gần sinh em bé. Sau khi sinh con thì cũng cố gắng chữa trị, cho tới khi con tầm 5-6 tháng cũng không có hết.

Khi ấy mình bất mãn, buồn dữ lắm. Cân nặng không xuống, bụng rạn, mụn cứ vậy không cải thiện được, stress kinh khủng. Lúc bầu mình không bị stress lắm vì chuyện mụn hay tăng cân nghĩ sinh con xong sẽ hết. Nhưng sự thật là mình sinh con xong thì không thể nào hết được nên lúc đó hoang mang lắm.

Còn ông xã thì sao khi nhìn thấy bạn ở thời điểm đó? Không khí gia đình có căng thẳng không?

May mắn là ông xã động viên nhiều, thường xuyên an ủi còn kêu vợ dùng này dùng kia đi. Ông xã Thảo rất là ổn, cũng lúc nào động viên vợ, an ủi rất nhiều. Chẳng qua nhiều khi lo các bé nhiều quá, nên nhiều khi áp lực, Anh đi làm về nhằng nhằng tí xíu thì thôi. May chồng cũng hiểu nên mọi chuyện yên ấm.

Từ sau khi con bắt đầu được bao tháng tuổi thì bạn bắt đầu quá trình tìm lại nhan sắc của mình? Bạn cân đối thời gian giữa chăm sóc con và cho bản thân như thế nào?

Sau khi sinh con, 2 bé gần như chiếm toàn bộ thời gian của mình. Thời gian đầu mình tập trung bồi bổ cơ thể vì sau sinh cơ thể còn yếu. Khi con được gần nửa năm thì cơ thể mình vẫn không thể về lại như cũ.

Lúc sinh xong thì tất bật túi bụi chăm con ít giao tiếp mọi người. Tính mình cũng khá cầu toàn, nên ai trông con với mình rất khó chịu. Mình cái gì cũng muốn tận tay chăm sóc nên rất cực và tất bật. Cũng có má chồng, bà vú đỡ nhưng do tính của mình nên nhiều khi cũng hại mình.

Tình trạng hiện tại của bạn như thế nào?

Ban đầu cũng cố gắng dùng thuốc này thuốc nọ nhưng không kết quả lắm. Rồi mình có thói quen chụp lại mỗi ngày để xem cơ thể mình có đỡ hơn không chứ không bao giờ nghĩ có ngày đăng lại đâu.

Sau đó thì mình tuân theo các chế độ tập luyện và ăn uống, cải thiện làn da của mình. Nói vậy thôi chứ cũng phải 2-3 tháng gần đây làn da của mình mới có thể cải thiện lại nhanh chóng. Tất nhiên, hiện tại mình cũng vẫn chưa về được làn da như trước kia, chắc phải cố gắng 2-3 tháng nữa mới được 80%. Mình hi vọng có thể giảm thêm 5-6kg nữa.

Bạn có muốn chia sẻ gì với chị em phụ nữ cũng gặp tình trạng như mình không?

Phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, nên phải luôn luôn trân trọng và được yêu thương. Nhưng trước khi mình muốn được điều đó mình phải tự yêu thương, trân trọng bản thân. Dù sinh con hay không sinh con thì phải luôn có suy nghĩ đó trong đầu.

Và hơn hết mong tất cả phụ nữ đừng bao giờ suy nghĩ rằng mình có chồng có con mà bỏ bê nhan sắc. Người phụ nữ bỏ bê đi chính bản thân thì mất đi sức khoẻ, nhan sắc, chán nản bản thân dễ cáu gắt. Chẳng có phụ nữ nào đẹp mà khổ cả.

Nên điều mình muốn nhắn mọi người đó chính là phải trân trọng yêu thương bản thân mình.

Xin cảm ơn Hoa hậu Đặng Thu Thảo.