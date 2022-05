PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN nam thần "Miss Grand" Thái Lan: "Ông bố 3 con" sở hữu ngoại hình cực phẩm, hé lộ điều đặc biệt này về tính cách của Thùy Tiên

Thời gian vừa qua, công chúng và truyền thông Việt Nam không khỏi xôn xao về những thông tin liên quan tới nam thần "Miss Grand" Thái Lan - Matthew Deane Chanthavanij. Anh trở thành một hiện tượng được cộng đồng mạng Việt Nam bàn tay ngay từ khi làm MC cho cuộc thi Miss Grand International 2021 diễn ra tại Thái Lan.

Công chúng ấn tượng trước Matthew Deane Chanthavanij không chỉ bởi ngoại hình điển trai chuẩn "cực phẩm" mà còn "đổ rầm rầm" vì tài dẫn chương trình cực duyên và tế nhị. Ngay sau đó, những thông tin liên quan tới anh đã được cộng đồng mạng Việt Nam tìm hiểu là chia sẻ.

Sinh năm 1978, Matthew Deane Chanthavanij là diễn viên, ca sĩ kiêm MC và cựu vận động viên Muay Thai đình đám của Tbiz. Không chỉ sở hữu ngoại hình cực phẩm, Matthew Deane Chanthavanij còn có một gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp - nữ ca sĩ Lydia Sarunrat cùng 2 nhóc tì một trai một gái. Mới đây, hai vợ chồng đã thông báo tin vui rằng, cả hai chuẩn bị đón chào nhóc tì thứ 3 vào tháng 10 sắp tới.

Gần đây, Matthew Deane Chanthavanij còn vinh dự được mời tới Việt Nam để tham dự chương trình The Next Gentleman với tư cách thành viên ban giám khảo. Tại đây, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện và nghe nam thần "Miss Grand" Thái Lan chia sẻ về cuộc sống gia đình cùng công việc.

Hôn nhân mỗi ngày đều có thử thách mới

Xin chào Matthew, nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới 2 vợ chồng khi sắp chào đón nhóc tì thứ 3, anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc về tin vui này không?

Cảm ơn vì điều đó. Mọi người biết đấy, mỗi một đứa trẻ đến với thế giới này chính là sự ban phước niềm hạnh phúc. Tôi cùng vợ, con trai cả - Dylan (6 tuổi) và con gái thứ 2 - Demi đều khá ngạc nhiên, nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời.

Chúng tôi yêu việc được ở bên các con, cùng nhau hoạt động. Trong tương lai gần, chúng tôi đã lên kế hoạch để đưa các con đi du lịch nước ngoài như Việt Nam. Chúng tôi muốn để các con có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn.

Vừa làm ca sĩ, diễn viên kiêm MC, chắc hẳn lịch trình công việc khá bận rộn, vậy anh sắp xếp thời gian thế nào để không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình?

Thực tế, hiện giờ thì tôi đã không còn đi hát nữa rồi. Thay vào đó, vợ tôi, cô ấy mới thực sự là một ca sĩ sở hữu giọng hát tuyệt vời. Về chuyện đóng phim, tôi nghĩ rằng, đây là một công việc tuyệt vời với nhiều trải nghiệm vui vẻ.



Thế nhưng, hiện giờ khi các con dần trưởng thành, thì tôi đã không còn nhận nhiều dự án phim như trước nữa. Bởi, bản thân tôi muốn dành thêm thời gian ở cạnh để được chứng kiến quá trình các con trưởng thành. Tất nhiên, nếu trong tương lai có dự án hay tôi vẫn sẽ xem xét để nhận.

Công việc bận rộn như vậy, anh và vợ có bí quyết gì để luôn hâm nóng được tình cảm?

Tôi nghĩ mình và vợ làm khá nhiều việc cùng nhau như: Tập thể thao, du lịch, ăn uống… Đặc biệt, tôi cùng vợ có cách sống rất giống nhau. Tôi nghĩ rằng, khi bạn có gia đình thì bản thân sẽ muốn làm nhiều thứ cùng nhau. Chúng tôi cùng nhau đưa các con đi vườn thú, vào rừng, hay dạy chúng những điều mới mẻ.

Tôi nghĩ rằng, mỗi ngày trong cuộc sống hôn nhân đều là một thử thách mới đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn muốn thử những điều mới mẻ và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy.

Trong một gia đình, thường thì người vợ sẽ đảm nhận trọng trách chăm sóc con cái, thế nhưng vẫn có nhiều người đàn ông luôn muốn san sẻ điều đó với vợ, vậy còn anh, anh nghĩ sao về điều này?

Có thể nói, đây chính là một công việc khác của tôi. Tôi thực sự rất thích chăm sóc con cái. Đúng là phải nói rằng, chăm con cực hơn nhiều so với các công việc khác bản thân tôi từng làm. Bởi lẽ, bạn phải rất cẩn thận trong chăm sóc con. Từ việc bản thân làm hay nói điều gì trước mặt các con, chúng đều có thể nhớ tất cả. Chính điều này càng khiến các bạn phải cẩn trọng hơn.

Đặc biệt, các con trưởng thành khá nhanh, mỗi thời điểm bạn đều phải thay đổi cách dạy của mình. Khi thì dạy các con bước đi đầu tiên, lúc lại dạy chúng cách nói chuyện… Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy luôn rất hứng thú mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Trong gia đình, anh hay vợ sẽ là người quyết định đối với việc dạy dỗ con cái?

Thực tế, trong gia đình tôi thì cả hai vợ chồng đều có quyết định. Thế nhưng, đa phần điều đó lại thuộc về vợ tôi. Điển hình như việc chọn trường cho con. Vợ tôi luôn có định hướng rõ ràng trong việc để các con học ở môi trường như thế nào.

Về phần mình, tôi cũng có quyết định trong vài việc, như chuyện luyện tập thể thao thế nào phù hợp nhất cho các con. Bên cạnh đó, thì cũng có nhiều vấn đề cả hai vợ chồng đều cùng nhau quyết định.

Ở tuổi 43, nhiều người đàn ông rất khó giữ được ngoại hình chuẩn chỉnh giống như anh hiện tại, vậy bí quyết nào giúp anh vẫn có ngoại hình trẻ trung và phong độ như vậy?

Ở tuổi này thì đúng là mọi người phải rất chú trọng trong việc chăm sóc cơ thể. Tôi nghĩ mọi người cần phải quan tâm nhiều tới chuyện bản thân ăn gì hàng ngày. Bên cạnh đó là chăm chỉ luyện tập thể thao hàng ngày. Ngay cả khi bản thân cảm thấy mệt, hoặc không có quá nhiều thời gian thì tôi nghĩ vẫn nên dành ra vài phút để luyện tập. Hay bạn có thể chơi và hoạt động cùng các con, đó cũng là điều dễ dàng giúp bạn giữ được vóc dáng.

Yêu thích Bánh mì, muốn tới Hà Nội

Thời điểm cuối năm 2021, anh có cơ hội làm việc cũng như tiếp xúc với Thùy Tiên, vậy ấn tượng của anh về Miss Grand International 2021 như thế nào?

Tôi nghĩ rằng, Thùy Tiên đã làm được một điều cực kỳ tuyệt vời tại Miss Grand International 2021 giúp cho Việt Nam vô cùng tự hào. Bản thân tôi cho rằng, cô ấy rất xứng đáng với chiếc vương miện này. Trong suốt cuộc thi, cô ấy đã hoàn thành rất tốt ở mọi phương diện.



Tôi rất ấn tượng với tính cách, nụ cười của cô ấy. Thùy Tiên luôn thể hiện sự hạnh phúc, vui vẻ và hài hước trong cách nói chuyện giúp người xung quanh luôn thấy thoải mái. Tôi cảm thấy mừng cho Thùy Tiên và cả Việt Nam khi cô ấy giành được vương miện Miss Grand International 2021.

Theo quan điểm của anh thì Thùy Tiên sở hữu điều gì có thể giúp cô ấy được nhiều người mến mộ như vậy?

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều giúp cô ấy được mến mộ. Điều đầu tiên chính là nụ cười của cô ấy. Khi nhìn nụ cười của cô ấy, tôi không hề cảm thấy một sự gượng gạo mà rất tự nhiên. Điều đó khiến cho người xung quanh luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần cô ấy.

Thứ 2, việc Thùy Tiên hiểu được nền văn hóa Thái Lan, hay nói được đôi chút tiếng Thái cũng khiến cho mọi người thấy yêu mến cô ấy.

Lần này anh được mời sang Việt Nam với tư cách giám khảo cho The Next Gentleman, vậy cơ duyên nào đưa anh đến với chương trình này?

Tôi thấy bản thân rất may mắn khi được ekip chương trình The Next Gentleman mời sang lần này. Tôi nghĩ đây là một chương trình hay. Ở Thái Lan chúng tôi cũng có một chương trình tương tự thế này. Đây là một cơ hội tốt cho mọi người cùng nhau tham gia các hoạt động để có bước đi đầu tiên tiến vào ngành công nghiệp giải trí.

Anh thấy sao trong lần tới Việt Nam này?

Tôi thực sự thấy thích thú khi tới Việt Nam, mọi người đều vô cùng thân thiện, món ăn thì tuyệt vời. Đây là một chuyến đi tuyệt vời đối với tôi. Trong tương lai gần chắc chắn tôi sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam.

Thực tế thì lần tới Việt Nam này tôi thấy khá là yên tĩnh hơn trước kia. Nếu như là 2-3 năm trở về trước khi có dịch thì mọi thứ vô cùng nhộn nhịp. Tôi tin rằng, trong thời gian tới đây thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường và nhộn nhịp như xưa.

Vậy ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, nếu có cơ hội quay lại Việt Nam anh muốn tới thăm địa điểm nào nhất?

Tôi đã từng tới 2 - 3 thành phố ở Việt Nam như: Đà Nẵng, Sài Gòn. Thế nhưng tôi chưa có cơ hội tới Hà Nội, tôi hy vọng được đến đó. Tôi đã được xem nhiều hình ảnh của bạn bè từng tới du lịch Hà Nội. Hà Nội trông rất đẹp và cổ kính. Tôi rất mong được tới du lịch khám phá Hà Nội cùng thành phố biển khác như Phú Quốc.

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền ẩm thực phong phú, vậy anh thích món ăn nào nhất ở đây?

Tôi thích Bánh mì, đây là một trong những món ăn Việt Nam mà tôi yêu thích. Bởi lẽ, tôi luôn muốn có một bữa sáng tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Sau The Next Gentleman, thì liệu anh có kế hoạch nào kết hợp với ekip Việt Nam không?

Hiện tại, thì sau chương trình này tôi chưa có kế hoạch nào cả. Thế nhưng, vào năm tới sẽ diễn ra Miss Grand International, tôi chắc chắn Việt Nam cũng sẽ có thí sinh tham dự. Tôi cũng rất hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội làm việc chung với ekip Việt Nam trong tương lai.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ lần này!

