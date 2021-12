Phong khởi Lạc Dương của Vương Nhất Bác lên sóng: Tống Dật quá xinh còn Tống Thiến "cà mặt" nhìn như tượng sáp

Bộ phim Phong khởi Lạc Dương do Vương Nhất Bác, Hoàng Hiên, Tống Thiến đóng chính vừa lên sóng trên IQiyi và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tống Thiến và Tống Dật.

Nhiều khán giả cho rằng phim có nhiệt độ tốt, màu phim đẹp, tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Thêm nữa, diễn xuất của Tống Thiến, Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác cũng hợp lý. 6 tập đầu ghi nhận điểm sáng đến từ Tống Dật vì vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng, cứ xuất hiện là sáng cả khung hình.

Tống Thiến trong Phong khởi Lạc Dương.

Dẫu vậy, vẫn có không ít ý kiến đánh giá là góc quay của phim bị tù, cốt truyện khó hiểu, nội dung cố làm theo phong cách của Trường An Mười Hai Canh Giờ nhưng chưa tới, không có đột phá. Bên cạnh đó, vì cà da quá kỹ nên mặt của Tống Thiến cứ như tượng sáp. Có những đoạn quay cận mặt thì thấy Tống Thiến để lộ bọng mắt to, đến khi nhìn xa ra một chút là bọng mắt to biến mất hoàn toàn. Mặt Tống Thiến láng bóng đến kỳ lạ.

Việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa không phải là điều hiếm gặp ở phim ngôn tình Hoa ngữ. Trước đây, còn có chuyện Đường Yên tô thêm má hồng đậm, cà mặt láng bóng khi đóng phim Yến Vân Đài.

Phong Khởi Lạc Dương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mã Bá Dung, phim lấy bối cảnh thời Võ Tắc Thiên, ở năm Trường An thứ 4. Thời điểm này, công trình xây dựng mang tên Thiên Đường sắp hoàn thành, cả thành Trường An vô cùng háo hức mong chờ, triều đình lại còn ban bố sẽ tổ chức đại điển tế thiên.

Bộ phim đã được phát sóng trên IQiyi và đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Đúng lúc này, Võ Tắc Thiên nhận được mật báo có người muốn lên kinh để trình tấu 1 sự việc nghiêm trọng tuy nhiên vừa đi đến nửa đường đã bị giết chết. Võ Tắc Thiên vô cùng tức giận, quyết tìm cho ra kẻ đứng sau vụ việc này.

Từ chốn yên bình, Lạc Dương bắt đầu nổi sóng, trong ngoài thành đều ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Thế rồi Phó Soái - Cao Binh Chúc cùng Nội Vệ - Tư Nguyệt cùng lao vào nhiệm vụ điều tra kỳ án. Thêm đó, con trai của Đông bộ Thượng Thư là Bách Lý Hoằng Nghị vì tham gia điều tra vụ án này mà khiến cho phụ thân bị đầu độc qua đời. Quá uất hận, Bách Lý Hoằng Nghị quyết định liên thủ cùng Cao Binh Chúc và Tư Nguyệt.

Trong phim, Hoàng Hiên đóng vai Cao Binh Chúc, Vương Nhất Bác đóng vai Bách Lý Hoằng Nghị, còn Tống Thiến thì vào vai Tư Nguyệt.