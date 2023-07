Phòng khám Drip Hydration đồng hành giải đấu golf dành cho phái đẹp

Giải Ladies Golf & Beauty Club là hoạt động thường niên mừng sinh nhật nhằm tạo sân chơi thể thao gắn kết các thành viên trong Câu lạc bộ Ladies Golf & Beauty Club. Mùa giải năm nay quy tụ 144 golfer tham dự là hội viên của Câu lạc bộ cùng các golfer đến từ nhiều câu lạc bộ, doanh nhân ngoài hội.



Shotgun bắt đầu lúc 12:00 ngày 17/07, các golfer sẽ cùng tranh tài để giành giải thưởng gồm Best Gross, Best Net, hạng nhất, nhì, ba ở mỗi bảng nữ và nam. Các giải thưởng về kỹ thuật như Nearest To The Pin, Longest Drive cùng sẽ có mặt trong danh sách trao giải năm nay. Ngoài cúp và các giải thưởng do ban tổ chức trao tặng, các golfer còn có cơ hội "săn" nhiều giải thưởng có giá trị cao, dịch vụ hấp dẫn khác.

Câu lạc bộ Golf Ladies Golf & Beauty Club được thành lập từ năm 2019 là cầu nối để các golfer, nữ doanh nhân có chung niềm đam mê thể thao, yêu thích hoạt động xã hội gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe và xây dựng cơ hội cùng nhau phát triển.

Theo thống kê, người trưởng thành cần ít nhất 150 phút luyện tập mỗi tuần và một vòng golf 18 lỗ cần tới 240 phút tập luyện, trung bình người chơi golf sẽ đi bộ từ 6 tới 12 km. Do vậy, một golfer cần thể lực bền bỉ, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng thì việc bổ sung các sản phẩm tăng năng lượng, hồi phục sức khỏe là lựa chọn ưu việt cho nhiều golfer.

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn giải đấu, đồng thời tăng cường thể lực cho các golfer thỏa sức tranh tài, Ban tổ chức giải Ladies Golf & Beauty Club đã lựa chọn Phòng khám chăm sóc sức khỏe chủ động Drip Hydration đến từ Mỹ là bạn đồng hành cung cấp năng lượng, duy trì sức bền, sự dẻo dai cho các Quý cô Golfer trong mùa giải năm nay.

Phòng khám Drip Hydration là điểm chăm sóc sức khỏe của nhiều Golfer. Ảnh: Drip Hydration VN

Ra đời tại Mỹ từ 2016, Drip Hydration là phòng khám chăm sóc sức khỏe chủ động cung cấp các giải pháp bổ sung các chất lỏng, chất điện giải, vitamin và chất chống oxy hóa được thiết kế để tăng cường sức khỏe toàn cơ thể giúp tăng năng lượng, tăng cường miễn dịch, trẻ hóa và tăng cường trí nhớ. Năm 2022, Drip Hydration đến Việt Nam và chỉ sau một thời gian ngắn trở thành nơi được nhiều golfer, người chơi thể thao, giới thượng lưu, doanh nhân Việt Nam ưu tiên lựa chọn trong việc tái tạo, phục hồi năng lượng và duy trì sức bền, sự dẻo dai. Việc đồng hành tiếp thêm năng lượng cho các golfer góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng các hoạt động thể thao kết hợp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động tiên phong trên thế giới.



Không gian sang trọng, ấm áp tạo cảm giác thoải mái, tin cậy. Ảnh: Drip Hydration

Phòng khám đa khoa Drip Hydration tại Việt Nam



Hệ thống phòng khám Drip Hydration ra đời tại Mỹ vào năm 2016 và trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe của giới thượng lưu. Năm 2022, Drip Hydration chính thức tới Việt Nam và cũng nhanh chóng là điểm đến chăm sóc sức khỏe của nhiều doanh nhân, ngôi sao nổi tiếng trong nước. Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chủ động đến từ Mỹ mang tới giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động từ sâu bên trong, giúp tái tạo năng lượng tươi trẻ như tuổi 20.

Hotline: 0982 50 6666