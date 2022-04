Phòng gym giá rẻ 2.500m2 mở cửa luyện tập 24/7 đã có mặt tại Biên Hòa

Biên Hòa là thành phố thuộc tỉnh có dân số đông nhất cả nước, tương đương với 2 thành phố trực thuộc trung ương là Đà Nẵng và Cần Thơ và cao hơn dân số của 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, để tìm kiếm một địa điểm tập gym giá phù hợp, mở cửa 24/7 không phải chuyện dễ.



Với Sứ mệnh "Phổ cập Gym cho mọi người" The New Gym có mặt tại Biên Hoà mong muốn phá vỡ rào cản tập luyện, mang đến những trải nghiệm tập luyện tốt hơn dành cho cư dân đang sinh sống và làm việc tại đây. Việc The New Gym tiếp tục có thêm chi nhánh mới tại 316 Nguyễn Ái Quốc, Biên Hoà, Đồng Nai là minh chứng cho việc xoá bỏ mọi rào cản tập luyện.

"Nhu cầu tập luyện nào cũng đáng được trân trọng và thói quen tập luyện là thứ cần được duy trì trong mọi thời điểm. Sự có mặt của The New Gym tại Thành phố Biên Hoà sẽ mang đến một khái niệm tập luyện mới mà cho đến thời điểm hiện tại, người dân tại Biên Hoà vẫn chưa có được, đó chính là tập luyện 24/7, tập luyện với giá rẻ, tập luyện mà không ràng buộc bất kỳ hợp đồng nào" - CEO The New Gym chia sẻ.

Hệ thống phòng tập The New Gym mở cửa 24/7 ứng dụng công nghệ check-in check-out qua điện thoại mà không cần sự trợ giúp nào.

Không gian tại The New Gym khá rộng rãi và sạch sẽ, diện tích tại The New Gym Biên Hoà hơn 2.500m2, được trang trí màu sắc riêng cho từng khu vực được nghiên cứu tâm lý phù hợp với người tập, làm tăng cảm hứng và dễ dàng chinh phục các mốc tập luyện đề ra như Cardio, Free weight, Strength, Functional, Stretching.

Mỗi khu vực tập luyện được thiết kế màu sắc riêng biệt tạo cảm hứng cho người tập luyện.

Hơn 200 thiết bị tập luyện phù hợp với mọi đối tượng từ bà nội trợ, dân văn phòng đến vận động viên chuyên nghiệp.

Bên cạnh các tiện ích cho Hội viên như trang bị máy điều hoà, quạt tản nhiệt, wifi, nước uống và giữ xe miễn phí, môi trường luyện tập tại The New Gym khá thân thiện và chuyên nghiệp, không có tình trạng chèo kéo dịch vụ, soi mói hay đánh giá giúp Hội viên có thể an tâm thoải mái tập luyện.

Hệ thống tủ khoá hiện đại, nhà vệ sinh với bồn tắm nóng, lạnh cho nam, nữ riêng biệt

Các dụng cụ tập luyện được sắp xếp ngăn nắp và vệ sinh lau dọn thường xuyên

Nếu bạn là người còn bỡ ngỡ với Gym và muốn thử sức, nhiều phương pháp tập luyện thú vị khác đang chờ đón bạn. Với sự hỗ trợ và hướng dẫn đặc biệt từ đội ngữ huấn luyện viên, Hội viên hoàn toàn có thể tự tin bứt phá giới hạn bản thân và hoàn thành những mục tiêu dang dở.

Hơn 100 người đăng ký đặt trước ngày đầu tiên mở bán trước khai trương tại chi nhánh The New Gym Biên Hoà đã cho thấy nhu cầu tập luyện và sự tin tưởng của khách hàng dành cho The New Gym. Chúng tôi luôn trân trọng nỗ lực và mục đích tập luyện từ cô nội trợ, bác lao công, anh sinh viên, những người chưa tập gym bao giờ đến các vận động viên chuyên nghiệp. Bạn hãy nghĩ xem một phòng Gym giá rẻ chỉ 199.000đ/tháng, mở cửa 24/7, lại không có bất kỳ ràng buộc hợp đồng nào. Khách hàng họ được tập luyện hệ thống trang thiết bị tập luyện chất lượng cao, miễn phí wifi, điều hoà, bãi xe, nước uống thì còn gì bằng. Chúng tôi hoàn toàn có niềm tin chính đáng cho mục tiêu 1.500 khách hàng trong 1 tháng trước ngày khai trương – CEO The New Gym chia sẻ.

The New Gym - Gym cho mọi người

Hotline: 1900 63 69 20

Email: cskh@thenewgym.vn

Website: www.thenewgym.vn

Hệ thống The New Gym:

1. 316 Nguyễn Ái Quốc, Biên Hoà, Đồng Nai (Dự kiến khai trương tháng 5)

2. 431A Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình

3. 256 Điện Biên Phủ, P. 7, Q. 3

4. 332 Nguyễn Chí Thanh, P. 5, Q.10

5. 128 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q. 7

6. 58D Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh

7. 1068 Hậu Giang, P. 12, Q. 6

Hiện tại The New Gym đang có 200 ưu đãi gói tập đặc biệt dành riêng khách hàng đăng ký tại chi nhánh The New Gym Biên Hoà từ 21/4/2022.

• Gói 1 tháng: 199.000đ

• Gói 6 tháng: 1.400.000đ

• Gói 12 tháng: 2.400.000đ

(Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết số lượng đăng ký).

