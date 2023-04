Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Cà Mau bị trộm gần 30 cây vàng

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/4 vợ chồng ông T.M.T - Phó trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện U Minh - khóa cửa nhà đi công việc. Đến sáng 16/4, hàng xóm phát hiện nhà của ông T có dấu hiệu bị cạy cửa nên gọi điện báo cho vợ chồng ông biết.

Nhận được tin báo, vợ chồng ông T lập tức quay về, thấy cửa nhà bị cạy, mở tung. Kiểm tra tài sản trong nhà, vợ chồng ông T phát hiện nhiều vàng được cất trong phòng riêng bị trộm lấy đi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ nhà riêng của Phó trưởng Phòng TN&MT huyện U Minh bị trộm gần 30 cây vàng.

Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan công an. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cử người đến hiện trường thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường vụ trộm. Đồng thời, phối hợp cùng Công an huyện U Minh xác minh điều tra vụ việc.

Theo thống kê ban đầu, vợ chồng ông T.M.T mất trộm 10 lượng vàng 24K và khoảng 16 lượng vàng 18K .

Được biết, đến sáng nay (ngày 17/4), Cơ quan CSĐT cũng đã phát hiện những vật chứng quan trọng của vụ trộm được quăng cạnh đường giao thông liên xã của huyện U Minh.