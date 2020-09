Phố lồng đèn Lương Nhữ Học năm nay ngập tràn món ăn lạ, nhưng không ngờ nhất là trà sữa Mông Cổ và bánh trứng gà Ấn Độ có giá bằng 1 tô Phở!

Hãy thử trải nghiệm ẩm thực ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TP.HCM) nếu như bạn vẫn còn đang lăn tăn chưa có ý tưởng về một điểm đến vào dịp tết Trung thu này.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học là một trong những tuyến phố nổi bật thể hiện rõ nếp sống của người Hoa tại Sài Gòn. Ngoài lồng đèn, phố Lương Nhữ Học còn đặc biệt được chú ý bởi thực đơn ẩm thực khá đa dạng, trải dài hơn 500m hàng chục gian hàng ăn uống xếp sát vào nhau, bỏ qua các món ăn mà các con phố ăn vặt nào cũng có như: bánh tráng nướng, xiên que, trái cây,... thì một số món ăn có lẽ bạn nên thử một số cái tên hiếm hoi có mặt ở Sài Gòn khi ghé đến đây.

Trứng linh chi - món ăn hiếm thấy của người Hoa ở Sài Gòn

Nếu là dân sành ăn thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến món "chè trứng gà" của người Hoa mà mình thường hay thấy. Thế nhưng nó sẽ chỉ khiến bạn dễ liên tưởng thôi chứ chưa phải là đáp án chính xác, trứng linh chi hiếm có nơi nào ở Sài Gòn bán.

Theo lời chủ quán, hột gà được nấu với linh chi và thuốc Bắc, trong thành phần có thêm đường phèn, muối, ăn vào rất bổ dưỡng đặc biệt là với những ai đang cảm cúm. Đánh giá khách quan nhất cho món ăn này là lạ miệng, trứng không bị tanh và bởi vì tụi mình chưa từng thử món ăn tương tự nên không thể cho điểm trực tiếp nhưng tin chắc rằng nếu bạn không bị dị ứng với mùi thuốc bắc, là một người dễ ăn thì nên thử. Giá cho một quả trứng thảo dược ở trên là 10 nghìn đồng.

Bánh trứng Ấn Độ giá bằng một tô phở

Từng nhìn thấy rất nhiều lần ở các hội chợ thương mại Sài Gòn, chắc hẳn ít ai biết rằng món ăn này xuất phát là một món bánh truyền thống của Ấn Độ.

Bánh trứng Ấn Độ tại phố lồng đèn.

"Bánh trứng Ấn Độ" là cái tên mà chủ gian hàng này đã thay cho tên gọi bánh mì Naan hay là bánh mì cuộn của Ấn Độ. Đây là loại bánh mì đặc trưng của người Ấn. Với một số người món ăn này giống với pizza vì có đế bột dày, tròn, bên trên là khá nhiều thịt và nguyên liệu; có thể đúng vì đế bánh trứng được làm từ hai nguyên liệu rất cơ bản là bột mì và men khô, gần giống với đế bánh pizza. Đầu tiên người ta nặn bánh thành những miếng mỏng dẹt rồi sau đó nướng chín, trong quá trình nướng người thợ phải thường xuyên trở bánh. Bên trên bánh khi chín sẽ được người bán cho lên thịt (tùy khách chọn), xà lách, cải bào, phô mai sợi, sốt mayonnaise, tương ớt,...

Theo đánh giá của nhiều người, món bánh này dễ ăn, vừa vị và dễ gây ngấy vì chứa combo phô mai và sốt mayonnaise. Giá của 1 cái bánh mì Ấn Độ dao động từ 35 - 50 nghìn đồng, có thể bằng một tô phở hoặc bún bò ở Sài Gòn khi thêm topping, tuy nhiên nếu bạn là người thích các món ăn từ phô mai thì đây có thể là "chân ái".

Các món nướng đa dạng

Các món nướng ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học tuy đa dạng nhưng rất dễ nhận ra dọc các vỉa hè khác ở Sài Gòn. Thẳng thắn mà nói, các món nướng nơi này tuy đa dạng nhưng không gây ấn tượng về vị, nếu phải tìm ra một điểm đặc biệt chắc hẳn đó chính là sự bắt mắt về hình thức.

Giá cả dao động cho các món nướng là từ 15 - 100 nghìn đồng. Xiên quen có thể lên đến 15 -20 hay thậm chí 30 nghìn đồng 1 xiên, theo đánh giá của tụi mình giá này khá cao so với mặt bằng chung.

Trà sen Hội An

Ăn uống no say chắc hẳn bạn sẽ không thể nào rời mắt khỏi gian hàng "Trà sen Hội An". Nguyên liệu chính của nước trà sen ngoài trà thì có lẽ còn có thêm tắc, đường,... Là trà sen nhưng sẽ phải tinh ý lắm mới nhận ra hương vị của sen hoặc không.

Phần decor của ly khá đẹp, cách vận dụng cành sen làm ống hút khiến bạn ấn tượng ngay từ khi lướt qua. Giá cho mỗi ly trà sen Hội An là 15 ngìn đồng.

Trà sen Hội An thu hút sự chú ý.

Quy tụ nhiều món ăn "đặc trưng" của người Sài Gòn

Bánh tráng nướng, gỏi đu đủ, trái cây ngâm,... là những cái tên nổi đình đám trong làng ẩm thực Sài thành từ nhiều năm nay và đương nhiên tại phố lồng đèn bạn cũng sẽ có dịp thưởng thức các món ăn này. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ mà nhiều người nhận thấy đó chính là giá cả tất cả các món ăn này đều có phần "nhỉnh" hơn nhiều thậm chí là rất nhiều so với mặt bằng chung.

Bánh tráng nướng có giá từ 15 nghìn.

Gỏi đu đủ ở phố lồng đèn được đánh giá khá đậm đà.

Gỏi đu đủ Thái có giá từ 20 nghìn đồng tùy theo nhu cầu của thực khách, hàng gỏi này chắc hẳn sẽ gây ấn tượng với bạn vì theo tụi mình món gỏi tại đây khá đậm vị so với nhiều nơi khác.

Quầy trái cây ngâm hơn chục năm ở phố lồng đèn.

"Tụi mình ghé vì thấy nơi này bán nhiều đồ ăn ngon, màu sắc bắt mắt, giá cả cao so với bên ngoài nhưng bù lại được tự do lựa chọn", bạn Nguyễn Hồng Thuận (24 tuổi, quận Gò Vấp) chia sẻ.

"Mình có trải nghiệm chưa hài lòng lắm vì một số món ăn nơi này bị vấn đề vệ sinh, mình không hợp khẩu vị với những món như thế, giá cao vì mọi người đổ về đông, người bán có cơ hội kinh doanh thôi với hơn nữa nơi này họ thuê mặt bằng giá khá cao mà", bạn Trương Hoàng Tùng 29 tuổi chia sẻ.

"Hôm trước mình đưa cháu đi thấy đông quá lại về, ẩm thực nơi này trưng bày đẹp mắt, thích nhất là trứng linh chi vừa tốt cho sức khỏe giá lại rẻ nhất", bạn Linh Uyên (29 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết.

Một lưu ý chắc hẳn các bạn sẽ phải nhớ đó chính là nếu đến đây hãy cất gọn tư trang bên cạnh đề phòng kẻ gian nhé, bên cạnh đó đừng quên chuẩn bị một chiếc máy ảnh hoặc giữ cho điện thoại đầy pin để lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình cùng những người thân yêu.