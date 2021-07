Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Điểm chuẩn xét tuyển dự đoán tăng ở 3 khối, các trường top đầu biến động ra sao?

Bộ GD&ĐT vừa phân tích phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của một số khối thi. Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, GS Nguyễn Đình Đức, trưởng Ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội dự đoán, điểm chuẩn các khối A (Toán-Lý-Hóa), A1 (Toán-Lý-Anh), D (Toán-Văn-Anh) sẽ cao hơn so với năm trước. Các tổ hợp khác, ngưỡng xét tuyển đầu vào có thể ổn định, không sự khác biệt so với năm 2020.

Theo PGS Hà Lê Kim Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, so với phổ điểm các tổ hợp khác thì phổ điểm D1 có độ che phủ rộng, số lượng thí sinh giữa các mức độ chênh lệch điểm không nhiều, điều này cho thấy điểm của thí sinh tổ hợp D1 khá đều nhau. So với năm ngoái thì năm nay điểm môn tiếng Anh cao hơn và có 2 đỉnh nên có thể cũng là yếu tố tạo nên đặc điểm này của phổ điểm tổ hợp D1. Điểm chuẩn D01 về cơ bản là ổn định, có thể sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Điểm chuẩn nhiều khối dự báo tăng so với năm ngoái. Ảnh: Trần Bảo Ân

Trong khi đó, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, dự đoán điểm chuẩn của các trường ĐH sẽ cao hơn năm ngoái khoảng từ 0,5 - 3,5 điểm.

“Dự đoán điểm chuẩn của khối A00, B00, D01, A01,... các ngành của các trường ở top trên khoảng từ 24 điểm trở lên mới trúng tuyển. Các trường top giữa thì điểm trúng tuyển cũng từ 20 - 22 điểm trở lên. Các ngành, trường chọn lựa các khối ngành xã hội cũng có điểm cao hơn năm ngoái khoảng 1,0 điểm trở lên vì điểm môn Văn, Địa lý, Giáo dục công dân điểm rất cao".

Theo thạc sĩ Phùng Quán, Trưởng phòng Thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, tính tổng số thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên của cả nước có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành xét tuyển các tổ hợp khác nhau thì tổ hợp A00 có thể không tăng, A01 có thể tăng từ 1 - 3 điểm, D01 có thể tăng từ 2 - 3 điểm, C00 có thể tăng từ 1 - 2 điểm. Tuy nhiên, nếu các ngành xét chung điểm chuẩn các tổ hợp thì sẽ tăng từ 1 - 2 điểm cho nhóm tổ hợp A00, A01, D07, D08.

Điểm chuẩn các trường tốp đầu có thể biến động ra sao?

Về điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, thạc sĩ Phùng Quán dự đoán có thể tăng ở 3 ngành gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học và Công nghệ hóa học. Trong đó, công nghệ thông tin có thể tăng mạnh nhất từ 1 - 2 điểm.

PGS-TS Bùi Hoài Thắng nhận định điểm chuẩn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có thể tăng lên ở một số ngành nhiều TS quan tâm. Chẳng hạn, ngành khoa học máy tính năm ngoái 28 điểm, mức tăng nếu có không thể nhiều hơn 1 điểm. Trong khi đó, những ngành có điểm chuẩn ở mức 23 - 24 điểm năm ngoái, điểm chuẩn năm nay có thể tăng lên từ 0,5 - 1 điểm. Những ngành truyền thống điểm chuẩn có thể chỉ bằng năm ngoái như: Xây dựng, Địa chất - Dầu khí, Môi trường, Công nghệ vật liệu, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Bảo dưỡng công nghiệp…

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho rằng điểm chuẩn các ngành của Trường năm nay dự báo không có nhiều biến động so với năm ngoái.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM, cũng dự báo xu hướng tăng điểm chuẩn các ngành của trường trong năm nay. Theo ông Khôi, nhìn vào phổ điểm có thể thấy nhóm TS đạt điểm từ 8 - 10 đều tăng so năm trước. Vì vậy, điểm chuẩn các ngành của trường cũng có thể tăng lên.

