Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã qua đời

Chiều 29/3, Cục CSGT Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ xe ô tô chở lãnh đạo TPHCM gặp nạn trên đường Cao tốc TPHCM – Trung Lương khiến 3 người bị thương.

Nguồn tin cho biết, sau khi gặp nạn ông Lê Hoà Bình được người dân đưa cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông đã tử vong. Hiện thi thể của ông Bình được đưa về TPHCM để an táng.

Hiện trường vụ tai nạn

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h30 cùng ngày trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thời điểm trên, ôtô 7 chỗ chạy trên cao tốc Trung Lương hướng về Tiền Giang.

Khi đến Km 21 + 700 (huyện Bến Lức), phương tiện này bị nổ lốp và lật ngang. Một nguồn tin cho biết, phương tiện gặp nạn do tài xế Nguyễn Quang Vinh cầm lái chở ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đi công tác.

Sau tai nạn, ông Bình bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, ông Bình đã tử vong tại bệnh viện vào 7h49 phút cùng ngày.

Hiện CSGT đang phối hợp với cơ quan quản lý đường cao tốc và các ngành chức năng tỉnh Long An xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

