Phim Yesterday: Khi ước mơ không phải lúc nào cũng đi đôi cùng hạnh phúc

Để tri ân một ca nhạc sĩ (hoặc ban nhạc) nổi tiếng, các nhà làm phim thường thực hiện tác phẩm tiểu sử có nội dung xoay quanh cuộc đời, những thăng trầm trong sự nghiệp của họ. Tuy nhiên, đạo diễn từng giành tượng vàng Oscar Danny Boyle không muốn Yesterday (Ngày Hôm Qua), đứa con tinh thần mới nhất do ông cầm trịch đi vào lối mòn ấy.

Sử dụng thể loại tình cảm kết hợp yếu tố giả tưởng, ông bày tỏ tình yêu với The Beatles theo cách rất riêng. Đó là thẳng tay "xóa sổ" nhóm rock ‘n’ roll huyền thoại đến từ xứ sương mù khỏi bản đồ âm nhạc.

"Tuổi ngày càng lên, tên không ai biết". Câu vừa rồi hoàn toàn phù hợp với hành trình đeo đuổi con đường ca hát đầy lận đận của Jack Malik. Vào đêm nọ, một vụ cúp điện kỳ lạ khiến anh gặp tai nạn giao thông, đồng thời thay đổi cuộc đời gã nghệ sĩ nghèo.

Tỉnh dậy tại bệnh viện, Jack phát hiện ngoại trừ bản thân, không còn ai khác nhớ bất kỳ điều gì liên quan tới The Beatles. Anh quyết định biểu diễn lại các bài nhạc mà họ sáng tác, nhưng tự nhận mình đã viết nên chúng hòng tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Những giai điệu sống mãi cùng năm tháng

Xuyên suốt 116 phút đồng hồ, Yesterday mê hoặc khán giả bằng 16 ca khúc giúp làm nên tên tuổi ban nhạc huyền thoại. Chắc hẳn, người xem nào cũng từng có dịp nghe qua, thậm chí còn thuộc nằm lòng lời hát của một trong số đấy như Let It Be, Hey Jude hay Something... Bởi lẽ, thứ âm nhạc mà họ giới thiệu đến công chúng quá đỗi đặc biệt.

Tuy mộc mạc dễ nghe, những sáng tác do The Beatles chấp bút vẫn sở hữu ca từ sâu sắc và sự phá cách, thể nghiệm trong lối viết lẫn hòa âm. Cộng thêm bàn tay phù phép từ nhà soạn nhạc nổi tiếng Daniel Pemberton, loạt giai điệu kinh điển này giờ đây được khoác lên mình lớp áo mới hợp thời, gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Vì vậy, dù chẳng cần biết rõ đời tư mỗi thành viên hoặc chuỗi ngày nhóm tung hoành ngang dọc, bạn vẫn có thể cảm nhận rõ tài năng, sức ảnh hưởng to lớn mà The Beatles để lại qua di sản âm nhạc tuyệt vời ở Yesterday.

Chưa kể, đạo diễn Danny Boyle cũng sử dụng các bài nhạc bất hủ của The Beatles nhằm mỉa mai ngành công nghiệp âm nhạc thế kỉ 21. Nếu mỗi ca khúc do bộ đôi Lennon–McCartney chấp bút đều có màu sắc riêng, thì những bản hit ngày nay thường gây thất vọng bởi phần lời sáo rỗng, giai điệu và tiết tấu dẫu bắt tai nhưng lại rất dễ quên.

Chẳng thể dành hàng tháng trời để hoàn thiện sản phẩm tương tự thế hệ nghệ sĩ thập niên 60-70, giới làm nhạc hiện tại phải liên tục sáng tác tựa gà đẻ trứng. Vì kế sinh nhai, không ít người chấp nhận buông bỏ cá tính hòng chạy theo phục vụ thị hiếu đám đông.

Hơn nữa, âm nhạc The Beatles nơi Yesterday còn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt câu chuyện, phản ánh các cung bậc cảm xúc của nam chính. "Nó" thúc đẩy Jack Malik hiện thực hóa giấc mơ, xoa dịu tâm hồn anh lúc nhận ra mặt trái ở ngành giải trí, là cầu nối giúp chàng nghệ sĩ hàn gắn quan hệ với người mình yêu thương.

Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, ý nghĩa

Được Richard Curtis, biên kịch gia đứng sau hàng loạt tác phẩm tình cảm đình đám như Notting Hill (1999), Love Actually (2003) hay About Time (2013)… đảm nhận khâu kịch bản, hành trình chạm đến danh hiệu ngôi sao của Jack lẫn mối tình giữa anh với cô nàng Ellie sẽ làm rung động trái tim những cặp đôi đang yêu.

Bất chấp mô típ đeo đuổi danh vọng – đánh mất tình yêu quen thuộc, chuyện phim vẫn đủ hấp dẫn nhờ đặt ra nhiều tình huống tưởng chừng kịch tính, khó lòng cứu vãn rồi xử lý chúng theo cách bất ngờ.

Dẫu mang danh kẻ cắp, nhân vật Jack Malik dưới ngòi bút của Richard Curtis lại chẳng hề đáng ghét. Bởi lẽ, anh rất trân trọng The Beatles, luôn cố gắng bảo vệ ca khúc khỏi sự can thiệp từ phía công ty quản lý, đồng thời trình bày chúng bằng cả con tim. Chàng ta thực chất vừa có khả năng biểu diễn, vừa có chất giọng tốt nhưng lận đận vì chưa được ông lớn nào phát hiện trước đó.

Khắc họa tình cảm giữa những con người trưởng thành, Yesterday mang tới câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa. Sự hy sinh thầm lặng mà cô bạn gái Ellie dành cho Jack, hay nỗi cô đơn của anh lúc đứng trên đỉnh vinh quang khiến người xem đồng cảm. Trải qua biết bao sóng gió, nam chính này mới nhận ra rằng, điều làm mình hạnh phúc không phải việc đứng hát trước hàng vạn khán giả mà là được ở cạnh "nàng thơ" của đời mình.

Sở hữu phần âm nhạc chất lượng cùng yếu tố lãng mạn nhẹ nhàng, Yesterday vượt lên trên một là tác phẩm dành cho những ai yêu mến ban nhạc The Beatles. Bộ phim này xứng đáng trở thành một tác phẩm điện ảnh mà bất kỳ ai cũng nên xem một lần trong đời.

