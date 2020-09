Phim Việt chuyển thể truyện ngôn tình "Chọc tức vợ yêu" hé lộ nụ hôn khói thuốc lãng mạn đến mức nữ chính nảy sinh cảm xúc thật

Chọc Tức Vợ Yêu được chuyển thể từ tác phẩm ngôn tình nổi tiếng Chọc Tức Vợ Yêu Mua 1 Tặng 1, hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện lãng mạn với nhiều tình tiết ngọt ngào nhưng cũng không kém phần drama, kịch tính. Đảm nhận vai nữ chính Nhã Đan - nữ diễn viên xinh đẹp, kiên định, mạnh mẽ khiến chàng CEO Gia Bách (Kenny Koo) vừa gặp đã yêu, Minh Trang khiến khán giả ấn tượng ngay từ phút đầu bởi tạo hình và cá tính khác với sự tưởng tượng của fan nguyên tác về hình tượng 1 nữ cường showbiz.



Cảnh hôn "khói thuốc" siêu lãng mạn trong phim.

Minh Trang chia sẻ những câu chuyện thú vị về hậu trường, đặc biệt là về "nụ hôn khói thuốc" cùng Kenny Koo: "Đó là 1 nụ hôn cực kỳ ấn tượng. Bối cảnh lúc đó là vì Nhã Đan có tâm trạng không vui nên đã uống say và được Gia Bách đưa về. Khi diễn cảnh này, không hiểu Trang đã lấy đâu ra can đảm để uống rượu thật. Do đó, khi được hôn, mình cảm nhận rõ rệt được tình cảm của nhân vật nam chính, khiến mình cảm thấy vô cùng bồi hồi".

Nữ chính xinh đẹp Minh Trang.

Chia sẻ về vai diễn này, Minh Trang thẳng thắn tiết lộ: "Nhã Đan có một thế giới nội tâm riêng. Đó vừa là 1 điều gì đấy khiến mình khao khát thể hiện, cũng là 1 áp lực lớn. Nhã Đan có cá tính suy nghĩ rất trưởng thành. Trước biến cố, Nhã Đan hiền lành, cam chịu và hết lòng vì người yêu, người thân. Sau khi trải qua những sóng gió cuộc đời, Đan thay đổi hoàn toàn - tự lập, kiên cường hơn. Tuy nhiên, cô luôn mang trong mình nỗi đau bị hại mất con...".

Được biết, Nhã Đan của Chọc Tức Vợ Yêu cũng là vai truyền hình đầu tiên của Minh Trang kể từ khi Nam tiến. Nữ diễn viên sinh năm 1995 thừa nhận bản thân cảm thấy rất áp lực khi lần đầu thử sức với vai diễn "nặng ký" trong 1 bộ phim chuyển thể ngôn tình. "Nhân vật trong truyện, đưa vào kịch bản đã là 1 Nhã Đan khác rồi. Đến khi lên phim chuyển thể lại có sự biến hóa khác biệt hơn nữa. Ban đầu, những hình dung trong đầu mình như bị tách ra nhiều phần và khiến mình bị "loạn"" - Minh Trang kể.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Minh Trang không chỉ nghiên cứu kỹ kịch bản mà còn đọc hết nguyên tác. Nữ diễn viên bật mí bản thân cô cũng là fan của nguyên tác nên có thể hiểu rõ cảm nhận của các fan. Đây cũng là tác phẩm ngôn tình vừa được fan mong chuyển thể, vừa gây ra nhiều tranh cãi khi được chuyển thể vì không tin có diễn viên có thể lột tả được thần thái và hình tượng hoàn hảo của nhân vật. Sự kỳ vọng cao từ khán giả vừa là động lực vừa là áp lực do ekip sản xuất và diễn viên.

Minh Trang cho biết Nhã Đan là một vai diễn khó với cô. Và khó nhất là việc vượt qua rào cản ngôn ngữ để "cảm" được những phân đoạn tình cảm của bạn diễn người Hàn Kenny Koo. "Trước khi diễn cùng nhau, mình và Kenny đã có 1 tháng cùng lên đoàn phim để trò chuyện, chia sẻ để hiểu nhiều hơn về bạn diễn. Lúc đầu cả 2 còn e dè, chưa kể là còn khác biệt về ngôn ngữ. Ngoài đời, Kenny là 1 người ít nói và rất nghiêm túc trong công việc. Mình thì không biết gì về tiếng Hàn nên phải sử dụng tất cả vốn liếng tiếng Anh để có thể giao tiếp với Kenny. Sau 1 thời gian diễn chung, khi cả 2 đều đã "ngấm" nhân vật thì không cần phải nói nhiều nữa, chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt thôi cũng đã hiểu ý nhau. Mình thích nhất là những phân đoạn quay cảnh 1 nhà 3 người có cả bé Gia Bảo (Huy Khang) - không khí rất ấm áp, vui vẻ. Cả đoàn phim đã nỗ lực rất nhiều để có được những thước phim chân thật sinh động và hấp dẫn, mong rằng các khán giả sẽ yêu quý và dành tình cảm cho Chọc Tức Vợ Yêu khi phim lên sóng".

Chọc Tức Vợ Yêu dài 25 tập sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel HTV2, Vie GIẢITRÍ, ứng dụng VieON và ClipTV lúc 20h thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ từ ngày 07/10/2020.