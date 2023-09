An Ancient Love Song (Cổ tương tư khúc) là tác phẩm mới nhất trong danh sách, cũng là phim cổ trang duy nhất. Phim kể về tác giả tiểu thuyết lịch sử bị cuốn vào thời đại của một trong những “đứa con tinh thần” của mình. Tại đây, anh có cơ duyên gặp gỡ với một cô gái, vốn là nhân vật lịch sử nhưng không hề giống như những cuốn sách hiện đại mô tả về cô. Điều thú vị là bộ phim dài 14 tập dựa trên đoạn video chỉnh sửa do người hâm mộ tải lên trang Bilibili. Video ban đầu trở nên phổ biến đến mức Bilibili quyết định làm thành phim. Với điểm số 8,5/10, An Ancient Love Song được khen ngợi nhờ kỹ thuật quay phim xuất sắc, cốt truyện gay cấn và nữ chính mạnh mẽ.