Phim tâm lý hình sự “hot” trên Netflix: Cảnh 18+ dày đặc, chuyện hành nghề của gái mại dâm được lột tả trần trụi đến kinh tởm

Góc Thriller tuần này mang đến bộ phim Người vô tội - The Innocent được gắn mác 18+ và đang có mặt trên Netflix. Người vô tội được đánh giá là tác phẩm trinh thám tâm lý có chất lượng đầy đặn. Trên các trang đánh giá về phim, Người vô tội - The Innocent nhận về hàng tá lời khen, đa phần khán giả đều choáng ngợp với độ giật gân, kích thích nhưng cũng đầy bạo lực và sex. Thậm chí, có không ít khán giả còn khẳng định Người vô tội - The Innocent là series hay nhất tháng 5 của Netflix.

Nam chính bàng hoàng khi nhận được clip sex của vợ với gã đô con nào đấy

Cảnh nóng dày đặc, chuyện hành nghề của gái mại dâm được lột tả trần trụi đến kinh tởm