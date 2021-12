Phim Snowdrop: "Chị cả Black Pink" bị dìm từ nhan sắc đến style, người xem chỉ dán mắt vào 2 nữ phụ bên cạnh

"Snowdrop" chính là bộ phim đầu tiên mà chị cả Black Pink debut với vai trò là một diễn viên và cũng chính là bộ phim ấp ủ suốt 12 năm, chính vì vậy các Blink ngày đêm mong ngóng. Phim lấy bối cảnh những năm 80 nên từ ngoại hình, kiểu tóc đến trang phục của dàn diễn viên đều mang hơi hướng hoài niệm. Jisoo với tạo hình một cô sinh viên nữ tính dễ thương với mái tóc xoăn nhẹ cùng gu thời trang cũng hệt như tính cách của cô nàng.

Tuy nhiên nhan sắc xuất sắc nhất phim lại không đến từ "mỹ nhân Black Pink" mà lại là dàn nữ phụ bên cạnh. Ngay trong tập đầu tiên của Snowdrop, Jisoo đã nhạt nhòa hơn hẳn các cô nàng nữ phụ bên cạnh khi xuất hiện chung một cảnh quay. Đến mức người xem chỉ thu hút bởi nữ phụ mà quên rằng nữ chính "lù lù" trước mắt.

Từ nhan sắc đến phong cách thời trang, nhìn Jisoo mờ nhạt hơn hẳn các cô nàng nữ phụ bên cạnh. Trong đó 2 cô nàng nữ phụ được săn đón nhất là Jung Yoo Jin và

Jung Shin Hye vai Go Hye Ryung

Go Hye Ryung chính là nữ sinh gợi cảm xinh đẹp và quyến rũ nhất trường, cô nàng là nữ sinh năm thứ 4 khoa thanh nhạc, và được rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ và yêu thích. Ngay từ tập đầu tiên Go Hye Ryung đã gây ấn tượng với nhan sắc sắc sảo đậm nét cổ điển.

Điều mà người xem ấn tượng về Go Hye Ryung chính là mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt phảng phất nét của ngọc nữ Hong Kong những năm 80. Chưa kể phong cách của Go Hye Ryung cũng bắt mắt cô cùng. Bất kỳ phân cảnh nào có sự hiện diện của Go Hye Ryung đều khiến người xem không thể rời mắt khỏi.

Go Hye Ryung có phong cách đặc trưng của phái đẹp thập niên 80 với cả cây đồ matching kết hợp mũ nồi nổi bật. Mái tóc bồng bềnh của Go Hye Ryung càng tô điểm cho nhan sắc xinh đẹp kiêu sa của cô nàng. Ngay từ giây phút xuất hiện vai diễn Go Hye Ryung của Jung Shin Hye đa lấn át Jisoo hoàn toàn.

Ngoài đời Jung Shin Hye sở hữu phong cách và nhan sắc trong sáng nhẹ nhàng chứ không sắc sảo kiêu sa như cô nàng Go Hye Ryung trong phim. Nhưng đôi mắt long lanh cùng cưng mặt tròn đầy xinh xắn thì đúng là không lẫn vào đâu được. Tuy không phải là một diễn viên nổi danh nhưng dấu ấn của Jung Shin Hye trong Snowdrop không hề đơn giản.

Kim Hye Yoon vai Kye Boon Ok

Kye Boon Ok không phải là một nữ sinh học cùng nhưng lại rất thân với Young Ro (Jisoo đảm nhận). Boon Ok là một nhân viên trực điện thoại nên cuộc sống của cô không có quá nhiều hoạt động sôi nổi, nhưng chỉ sau buổi hẹn hò nhóm (tập đầu tiên của phim) sự thể hiện của Boon Ok khiến các nữ sinh khác và cả người xem phải trầm trồ, xuýt xoa trước nhan sắc đáng yêu nhí nhảnh của cô nàng.

Boon Ok nổi bật nhất hội chị em khi chọn một bộ váy chấm bi xinh xắn cùng mũ nồi nổi bật. Nếu như Go Hye Ryung có vẻ ngoài kiêu sa quyến rũ thì Boon Ok lại có vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào với nụ cười má lúm rạng rỡ.

Boon Ok ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của người xem với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của mình. Book Ok ngồi kế bên Young Ro (Jisoo đảm nhận) và lấn át hoàn toàn cô em gái thân thiết bên cạnh.

Đây là bộ phim hoài niệm đầu tay của Kim Hye Yoon, trước giờ cô tập trung nhiều vào các dự án phim thanh xuân và cổ trang, đây là lần đầu Kim Hye Yoon được tạo hình với một nữ sinh thập niên 80 xinh đẹp, đáng yêu đến vậy. Phong cách thời trang của Kim Hye Yoon ngay từ tập đầu tiên đã khiến công chúng không thể rời mắt khỏi.

Nữ diễn viên cùng tuổi với Jisoo sở hữu nhan sắc ngọt ngào đáng yêu với nụ cười má lúm luôn hiện hữu. Vẻ ngoài của Kim Hye Yoon thậm chí còn trẻ hơn so với tuổi 25 của cô, chính vì vậy mà Kim Hye Yoon thường xuyên được đảm nhận những vai thanh xuân ngọt ngào.

Xét về độ nổi tiếng cả hai nữ phụ không thể so bì với Jisoo của Black Pink nhưng ngay từ tập đầu tiên của Snowdrop, cả 2 nàng nữ phụ đều lấn át nữ chính cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Tạo hình thập niên 80 của Jisoo có phần già dặn và mờ nhạt hơn so với hai nữ phụ xinh đẹp.