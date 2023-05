Phim nối sóng "Khúc hát mặt trời": Có một cặp đôi cực đẹp nhưng nam chính lại khiến người khác có bầu

Nơi giấc mơ tìm về là bộ phim nối sóng Khúc hát mặt trời trên VTV1, bắt đầu từ ngày 22/5 tới. Trong clip giới thiệu phim được nhà sản xuất tung ra, khán giả vô cùng ấn tượng với cặp đôi Việt Hoa - Lãnh Thanh bởi vẻ đẹp đôi và "chemistry" bùng nổ.



Trong phim, Lãnh Thanh thủ vai Gia An, một chàng công tử phong lưu. Gia An đi du học về và bị bà nội (NSND Lê Khanh) buộc phải tiếp nhận quản lý công ty của gia đình. Việt Hoa thủ vai Phương, trợ lý, thư ký đắc lực của bà Gia An.

Trích đoạn phim "Nơi giấc mơ tìm về"

Phương là người giúp đỡ Gia An trong quá trình anh tiếp quản công ty. Theo những gì đoạn clip giới thiệu phim hé lộ thì thời gian đầu, Gia An và Phương là một cặp đôi oan gia khắc khẩu. Thế nhưng theo thời gian, Gia An đã có tình cảm với Phương.



Việt Hoa và Lãnh Thanh đẹp đôi trong "Nơi giấc mơ tìm về" - ảnh: VFC

Dẫu vậy, đây cũng là khi "kẻ thứ 3" - Mai Anh (Minh Thu đóng) xuất hiện. Mai Anh là người yêu cũ của Gia An. Tuy đã chia tay nhưng Mai Anh không chấp nhận nổi chuyện Gia An có người mới. Đỉnh điểm là tình tiết Mai Anh cho biết mình đã mang bầu con của Gia An. Vì cái thai, có lẽ Gia An sẽ phải ở bên Mai Anh thay vì người mình thực sự yêu là Phương.

Một cảnh nóng của Lãnh Thanh và Minh Thu - ảnh: VFC

Dù chưa lên sóng nhưng những tình tiết "drama" của Nơi giấc mơ tìm về đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim VTV. Người xem vô cùng tò mò xem kết cục, Gia An sẽ ở bên cô gái nào?

Cảnh phim ngọt ngào của Lãnh Thanh và Việt Hoa - ảnh: VFC

Đón xem Nơi giấc mơ tìm về lên sóng VTV1 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22/5 tới.