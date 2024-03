Bên cạnh những miniseries có độ dài dưới 20 tập thì hiện màn ảnh Hàn còn có một số phim dài tập được khá nhiều khán giả nội địa quan tâm. Một trong số đó là The two sisters, phim trong tuần của đài KBS2. Với độ dài dự kiến là 104 tập, tác phẩm này mới chiếu được hơn 1 tháng nhưng đã khiến khán giả phải "than ngắn thở dài", không biết khi nào nó mới chịu kết thúc.

Trên thực tế, những bộ phim dài tập hướng tới đối tượng khán giả là các bà nội trợ ở Hàn Quốc thường không được đầu tư quá nhiều về mặt kịch bản. Các câu chuyện đa phần chỉ xoay quanh tranh đấu gia đình, tiểu tam, ngoại tình sao cho càng drama càng tốt. The two sisters là một trường hợp như thế. Thế nhưng nó bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với những tác phẩm cùng thể loại đi trước.

Vấn đề đầu tiên khiến The two sisters nhận về muôn vàn chỉ trích là việc phim đã xây dựng nữ chính Bae Do Eun (Ha Yun Joo) quá tiêu cực. Trong quá khứ, vì cha mẹ ly dị, Do Eun có tuổi thơ bất hạnh bên mẹ và cha dượng nên cô sinh ra những tư tưởng lệch lạc, thù hằn cả thế giới, nhất là người chị gái năm đó đã đi theo bố. Lớn lên, hai chị em gặp lại, Do Eun tự biến mình trở thành tiểu tam, quyến rũ cả... bố chồng tương lai của chị mình. Khán giả vô cùng hoang mang trước tình tiết này, nhất là khi Do Eun đã sớm nhận ra chị gái nhưng vẫn điên cuồng làm đủ các chiêu trò tàn độc, thậm chí còn hại chết người.

Nữ chính là tiểu tam, những nhân vật còn lại cũng chẳng mấy tốt đẹp, ai cũng có những suy nghĩ, tư tưởng khó hiểu khiến người xem không thể tiếp nhận nổi tác phẩm này. Trên trang Viki (nền tảng phát hành trực tuyến bộ phim), The Two Sisters ghi nhận số điểm vẹn vẹn 5,3/10, một con số quá thấp với phim Hàn trên nền tảng này. Người xem mất kiên nhẫn khi tổng thể tác phẩm, từ kịch bản cũ kỹ, ham drama, các nhân vật quá toxic đến diễn xuất của diễn viên đều không có bất cứ điểm đáng khen nào. Thậm chí còn có bình luận cho rằng xem bộ phim này khiến... IQ của họ bị giảm sút.

Điểm số của bộ phim trên Viki

Nguồn ảnh: KBS