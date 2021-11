Phim mới của Song Hye Kyo: Chị đẹp sợ xấu nên ngày nào cũng massage để giảm mỡ bắp chân

Nhan sắc của Song Hye Kyo từ lâu đã không thể bàn cãi nhưng khi "Now, We Are Breaking Up" phát sóng, công chúng vẫn không thể ngờ nhan sắc tuổi 40 ấy lại xuất chúng đến vậy. Song Hye Kyo giảm cân khá nhiều để có được vóc dáng mảnh mai cân đối khi vào vai một nhà thiết kế thời trang của một công ty danh tiếng của Hàn.

Song Hye Kyo trong buổi họp báo phim "Now, We Are Breaking Up".

Ha Young Eun (Song Hye Kyo đảm nhận) cũng là một phụ nữ ngoài 30 luôn bận rộn với công việc, sống thực tế không màng đến cả việc yêu đương. Mới phát sóng được 2 tập mà dân tình đã cảm nhận được những áp lực công việc đè nặng lên đôi vai của Young Eun.

Nhưng hơn bao giờ hết Young Eun cũng sợ bản thân "già, xuống cấp" lắm chứ. Mỗi ngày đi làm bận rộn với công việc, xỏ chân trong những đôi cao gót lênh kênh mà không biết than thở cùng ai, chỉ nói chuyện với cô bạn thân mỗi tối.

Trong tập 2 vừa phát sóng, dân tình soi ngay ra chiêu giữ dáng mà một cô nàng tuổi 30+ bận rộn như Young Eun vẫn thực hiện mỗi ngày. Mà thực tế không phải mình Young Eun mà rất nhiều sao Hàn cũng thực hiện cách này để giảm căng thẳng cho đôi chân cũng như giúp chân thon gọn mảnh mai. Đó là bước massage lăn chân mỗi tối.

Young Eun cố gắng chịu đau nhức để massage cho đôi chân của mình.

Đây là một trong những động tác được rất nhiều HLV fitness hướng dẫn và khuyên làm mỗi ngày để có một đôi chân thon thả, giảm mỡ bắp chân, giúp đôi chân thoải mái dễ chịu và phần bắp chân không nổi gân thô cứng. Chị em yên tâm diện váy ngắn khoe chân thon gọn nếu thực hiện động tác này đều đặn mỗi ngày.



Cô nàng Min Ah (Girls' Day) cũng duy trì thói quen massage chân hàng ngày để giảm bớt vấn đề sưng tấy. Cô thường ấn mạnh vào phần xương ở bắp chân và thả lỏng cơ thể và kéo giãn chân mọi lúc có thể. Điều này không chỉ giúp thư giãn các cơ bị căng mà còn có tác dụng giảm sưng, giữ cho đôi chân luôn thon gọn săn chắc.

Luna của nhóm F(X) lại có chiêu massage đặc biệt với hai quả bóng tennis. Cô nàng từng chia sẻ trên "Get It Beauty" phương pháp massage giúp thon gọn bắp đùi, bắp chân của mình khiến người xem không khỏi bất ngờ. Luna cũng từng bị chê chân to và thô, nhưng nhờ duy trì thói quen đơn giản này mà đôi chân của cô cũng có sự thay đổi đáng kể.

Jennie (Black Pink) cũng từng chia sẻ rằng cô ấy luôn mang theo vòng Yoga bên mình để massage giúp giảm đau nhức ở vai, cổ hoặc đôi chân mỗi khi ngồi xe nhiều hay tập luyện cao độ. Chiếc vòng có nhiều công dụng hơn bạn tưởng, ngoài massage còn giúp mở vai, săn chắc lưng và cải thiện các vấn đề về lưng và eo, giúp phần bắp chân thon gọn và không lộ bắp gân guốc thô cứng.