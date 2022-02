Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải tung "hàng nóng", nhà gái rất đẹp nhưng tạo dáng quá giống Diên Hi công lược

Phim cổ trang ngôn tình Thượng Thực do Vu Chính làm sản xuất, Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải đóng chính vừa tung loạt poster mới chụp theo phong cách cung đình. Mỗi tấm poster là 1 diễn viên xuất hiện, trong đó thu hút sự chú ý nhất phải kể đến cặp đôi Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn mặc trang phục màu xanh khá sang trọng, chiếc áo cô nàng khoác lên người không phải là dành cho đầu bếp hay cung nữ thông thường. Còn Hứa Khải mặc áo đỏ dành cho vương tôn quý tộc. Đây có khả năng là phục trang khi nhân vật của Hứa Khải đóng đã lên ngôi vua.

Nhìn chung, phần tạo hình và mỹ thuật của Thượng Thực khá ổn, chỉ có điều nhìn cách các diễn viên tạo dáng lẫn cách ekip sản xuất sử dụng tông màu trên từng tấm poster, netizen lại nghĩ ngay đến phim cung đấu Diên Hi công lược đình đám.

Ngô Cẩn Ngôn.

Hứa Khải.

Hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn trong phim Diên Hi công lược.

Một điều đáng nói hơn cả là Diên Hi công lược và Thượng Thực đều do Vu Chính sản xuất. Có khi nào, Vu Chính vì muốn tiết kiệm chi phí nên đã biến tấu lại phần tạo hình, bối cảnh của Diên Hi công lược một chút rồi đưa sang Thượng Thực luôn không? Với những nhà sản xuất khác thì điều này khó xảy ra nhưng với riêng Vu Chính, điều kỳ quái gì cũng làm được.

Các diễn viên phụ của Thượng Thực.

Thượng thực là dự án đánh dấu việc "yêu lại từ đầu" của Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn sau siêu phẩm cung đấu Diên Hi công lược. Thượng thực lấy bối cảnh đời Minh, kể về thiếu nữ Diêu Tử Câm - từ khi còn là cung nữ cho đến lúc trở thành nữ quan quyền lực. Vai nữ chính Diêu Tử Câm được giao cho Ngô Cẩn Ngôn, còn Hứa Khải đóng vai Chu Chiêm Cơ, vai nam thứ Diêu Nhất Phàm thuộc về Vương Nhất Triết.

Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải cùng nổi lên khi tham gia webdrama cung đấu Diên Hi công lược. Trong đó, Ngô Cẩn Ngôn đóng vai Lệnh Phi - Ngụy Anh Lạc còn Hứa Khải vào vai Phú Sát Phó Hằng. Ban đầu Ngụy Anh Lạc với Phó Hằng yêu nhau say đắm song vì nhiều lý do khác nhau, 2 người đã bỏ lỡ mối lương duyên này.

