Phim mới chiếu đã được khen nức nở, leo top 1 rating nhờ dàn cast diễn quá đỉnh

Ngày 7/7, theo thống kê từ trang Nielsen Korea, bộ phim truyền hình đề tài công sở The Auditors (Kiểm Toán Viên) do tvN sản xuất, mở đầu với rating 3,5% đứng đầu trong số các phim chiếu cùng khung giờ trên các kênh truyền hình cáp. Theo Naver, bộ phim thu hút người xem bởi diễn biến gay cấn hồi hộp hấp dẫn, cùng diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên.

Tài tử gạo cội Shin Ha Kyun vào vai Shin Cha Il - người đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm kiểm toán của JU Construction. Nhiệm vụ của Shin Cha Il là xử lý tình trạng tham nhũng tràn lan trong công ty. Nhân vật này xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, phong cách làm việc chuyên nghiệp cứng rắn, khả năng phán đoán sắc bén, thông minh và hành động quyết đoán. Shin Cha Il là người cứng rắn, thực dụng, ưu tiên lý trí hơn cảm xúc. Anh không ngừng truy đuổi những kẻ tham ô và tham nhũng lợi dụng lòng tin của nhân viên để thu lợi cá nhân, không bao giờ để mục tiêu trốn thoát một khi đã bị xác định.

Shin Ha Kyun vào vai kiểm toán viên thông minh, lạnh lùng

Phim hấp dẫn khán giả nhờ những phân cảnh nam chính tìm ra được chứng cứ tham nhũng của các nhân viên cấp cao

Shin Ha Kyun quyến rũ trên màn ảnh dù đã bước sang tuổi 50

Trong khi đó, Gu Han Soo (Lee Jung Ha đóng) là một nhân viên mới nộp đơn xin vào nhóm kiểm toán để làm phong phú CV, nhằm tìm cách chuyển tới làm việc tại Mỹ. Gu Han Soo là một người nhiệt tình, ấm áp trái ngược với trưởng nhóm của mình. Tuy nhiên, khi trở thành cấp dưới của Shin Cha Il, Gu Han Soo đã được học hỏi rất nhiều, dần trở nên trưởng thành hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Shin Cha Il. Đồng thời, Gu Han Soo cũng giúp trưởng nhóm của mình bớt cứng nhắc trong cách xử lý công việc.

Jin Goo - mỹ nam từng nổi đình đám với vai phụ ở bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời vào vai phó chủ tịch của JU Construction - Hwang Dae Woong. Anh vốn là con trai út của người sáng lập JU Construction, đang cố giành quyền kiểm soát công ty cùng với hai người anh trai của mình.

Lee Jung Ha điển trai, dễ thương như mặt trời nhỏ

Jin Goo lạ lẫm với mái tóc dài

Shin Ha Kyun là diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn. Tài tử sinh năm 1974 được mệnh danh là "vị thần diễn xuất", nổi tiếng qua các tác phẩm như The Spy (1999), Guns and Talks (2001), Trò Chơi Ma Quái, Câu Hỏi Thứ 30, Vua Bãi Rác... Đôi mắt của Shin Ha Kyun từng khiến khán giả khiếp sợ trong bộ phim kinh dị tội phạm Beyond Evil (Vượt Ra Tội Ác - 2021). Beyond Evil xuất sắc đến mức đánh bại các đối thủ nặng ký ẵm giải Best Drama (Phim truyền hình xuất sắc nhất), Best Screenplay (Kịch bản xuất sắc nhất) dành cho biên kịch Kim Soo Jin và Best Actor (Nam diễn viên xuất sắc nhất) gọi tên Shin Ha Kyun tại Baeksang Arts Awards (Giải thưởng nghệ thuật Baeksang) lần thứ 57.

Shin Ha Kyun là cái tên bảo chứng diễn xuất

Khán giả háo hức với nội dung hấp dẫn của phim và diễn xuất của dàn cast: - Cứ phim nào có Shin Ha Kyun diễn thì tôi sẽ xem. - Bộ phim này nói về công việc kiểm toán của tôi nên chắc chắn tôi sẽ xem rồi. - Shin Ha Kyun là cái tên bảo chứng diễn xuất. - Shin Ha Kyun vẫn điển trai và phong độ. Đó là sức hấp dẫn của đàn ông tuổi trung niên. - Dù không có nữ chính nhưng tương tác của cặp thầy trò Shin Ha Kyun và Gu Han Soo cũng đủ thu hút khán giả. - Tôi xem phim vì Jin Goo, anh ấy để tóc dài mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với những phim trước đây. - Tôi thấy Jin Goo để tóc dài rất lãng tử. - Lee Jung Ha điển trai quá. - Tin tưởng diễn xuất của Shin Ha Kyun và Jin Goo.





https://kenh14.vn/phim-moi-chieu-da-duoc-khen-nuc-no-leo-top-1-rating-nho-dan-cast-dien-qua-dinh-20240707190638184.chn