Mùa phim ảnh dịp Tết Thanh minh của thị trường Hoa ngữ chứng kiến sự tụt dốc của dòng phim nội địa. Trong khi các tác phẩm như The Boy and the Heron của Nhật Bản hay Godzilla x Kong: Đế Chế Mới của Hollywood đang làm mưa làm gió thì những dự án Hoa ngữ vô cùng kém tiếng, thậm chí gặp thất bại trông thấy.

Cụ thể theo QQ, Đại Phản Diện chỉ thu về chưa đến 8 triệu NDT trong tuần chiếu đầu tiên, một con số quá khiêm tốn so với kinh phí bỏ ra lên đến 100 triệu NDT. Trang QQ cũng dự đoán phim sẽ lỗ ít nhất 85 triệu NDT (300 tỷ đồng) dù sở hữu dàn diễn viên khủng, được cho là "khó có thể thất bại".

Đại Phản Diện mời được nhiều diễn viên khá nổi trong showbiz như Ngụy Tường, Giả Băng, Doãn Chính... thế nhưng lại không được chú ý, lép vế ngoài phòng vé so với những bom tấn khác. Lý do lớn nhất được QQ đưa ra là bởi phim được đóng chính và đạo diễn bởi Bao Bối Nhĩ - cái tên không mấy thiện cảm đối với khán giả.

Dàn diễn viên trong phim

Trong nhiều năm trở lại đây, danh tiếng của Bao Bối Nhĩ xuống thấp trong lĩnh vực phim ảnh. Trước Đại Phản Diện, sao nam có nhiều dự án khác cũng gặp thất bại lớn như Sở Thú Có Gì? và Extreme Save, với tổng mức lỗ hơn 700 tỷ đồng. Giờ đây, sự thất bại của Đại Phản Diện có thể góp phần nâng con số kia lên hơn 1000 tỷ, củng cố thêm danh xưng "vua phim rác" của Bao Bối Nhĩ.

Bao Bối Nhĩ thất bại liên tiếp

Nội dung của Đại Phản Diện xoay quanh việc nam diễn viên trẻ Tất Siêu (do Bao Bối Nhĩ đóng) mắc chứng mất trí nhớ, nghĩ rằng bản thân thật sự là một phản diện. Tất Siêu sau đó còn nhận nhầm bạn diễn nữ (do Clara Lee đóng) là vợ thật của mình. Về sau, Tất Siêu bước vào hành trình bắt cóc một ông trùm tỷ phú để hoàn thành mục tiêu "ác nhân" của mình, đồng thời có thể giúp cuộc sống của vợ chồng anh tốt đẹp hơn. Kể từ đó, nhiều chuyện dở khóc dở cười bắt đầu.