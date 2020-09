Phim Hàn tháng 9/2020: Chị đại Kim Ha Neul tái xuất cực xinh đẹp đối đầu Park Bo Gum

Màn ảnh xứ Hàn tháng 9 không có quá nhiều các tác phẩm truyền hình đổ bộ bởi hàng loạt những bộ phim trong tháng 8 vẫn còn "đóng băng" quảng bá vì dịch bệnh bất ngờ tái phát. Tuy nhiên tháng 9 này, khán giả vẫn có thể được thưởng thức những bộ phim mới vô cùng hấp dẫn, với sự góp mặt của dàn diễn viên tiếng tăm như Park Bo Gum, So Dam, Kim Ha Neul.

Record of Youth

Thể loại: Tình cảm, lãng mạn Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 7/9/2020

Sau một năm vắng mặt trên màn ảnh nhỏ kể từ Encounter (Gặp Gỡ) đóng cùng Song Hye Kyo, cuối cùng Park Bo Gum cũng rục rịch tái xuất trong dự án mới của đài tvN mang tên Record of Youth (tạm dịch: Kí Sự Thanh Xuân). Đặc biệt, sánh đôi cùng anh lần này chính là Park So Dam - "thiên tài lừa đảo" trong siêu phẩm điện ảnh Parasite (Kí Sinh Trùng).

Tạo hình của Park So Dam và Park Bo Gum trong phim.

Record of Youth sẽ xoay quanh hành trình phấn đấu khẳng định bản thân của người trẻ trong giới showbiz. Trong phim, Park Bo Gum đảm nhận vai nam chính Sa Hye Joon, một người mẫu thông minh và năng nổ đang muốn lấn sân sang con đường diễn xuất nhưng luôn thất bại trong các cuộc thử vai. Trong khi đó, Park So Dam vào vai thợ trang điểm Ahn Jung Ha - một cô nàng trông vẻ ngoài vui vẻ nhưng tâm hồn lại cô độc và có thói quen xoa dịu bản thân bằng việc hâm mộ các thần tượng.

Không chỉ sở hữu bộ đôi diễn viên chính triển vọng, Record of Youth xứng đáng được kì vọng bởi cầm trịch bộ phim là đạo diễn Ahn Gil Ho - người đứng sau thành công của Hồi Ức Alhambra và Secret Forest.

Teaser phim Record of Youth

18 Again

Thể loại: Tình cảm, Gia đình Đài phát sóng: jTBC Dự kiến lên sóng: 7/9/2020

Trong tháng 9 này, nhà đài jTBC sẽ trình làng khán giả bộ phim 18 Again (Trở Lại Tuổi 18) với sự góp mặt của nữ diễn viên gạo cội Kim Ha Neul và nam thần trẻ đang lên Lee Do Hyun. Đây là một sự kết hợp đáng trông đợi bởi kịch bản gốc được đánh giá là rất độc đáo và đây cũng là vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp của chàng diễn viên trẻ Lee Do Hyun sau khi thành công gây sốt với hình tượng nam phụ số khổ trong Hotel Del Luna.

Chị đại Kim Ha Neul tái xuất bên cạnh nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun.

Trong 18 Again, nam diễn viên trẻ Lee Do Hyun đảm nhận vai Go Woo Young, một nam sinh trung học 18 tuổi. Thực tế, anh chàng mang hình hài nam sinh này chính là người đàn ông 37 tuổi tên Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun). Dae Young năm 18 tuổi từng là một tuyển thủ bóng rổ triển vọng nhưng đã từ bỏ sự nghiệp của mình để kiếm tiền vun đắp cuộc sống cùng bạn gái đã mang thai. Hiện tại anh chỉ là một người thất nghiệp, đang bị vợ đòi ly hôn và bị con cái xa lánh. Tuy nhiên sau một tai nạn, Dae Young trở về hình dáng năm 18 tuổi và đổi tên thành Go Woo Young để bắt đầu một cuộc đời mới.

Về phía Kim Ha Neul, cô sẽ đảm nhận vai Jung Da Jung - một người mẹ kiểu mẫu. Cô giỏi giang, xinh đẹp trong vai trò phát thanh viên và là một người mẹ tốt với hai đứa con sinh đôi của mình. Chỉ đáng tiếc là cô đang chán nản và muốn ly hôn với người chồng gắn bó gần 20 năm vì nhận ra những rạn nứt giữa cả hai.

Teaser phim 18 Again

Private Life

Thể loại: Công sở Đài phát sóng: jTBC Dự kiến lên sóng: 16/9/2020

Private Life lấy bối cảnh ở một thời đại mà người ta sẵn sàng công khai, ăn cắp hay bịa đặt về cuộc sống đời tư của mình. Câu chuyện sẽ xoay quanh những kẻ lừa đảo sử dụng tài năng của mình để tiết lộ những "bí mật đời tư" vô cùng khủng khiếp.

Teaser phim Private Life

Trong phim Seohyun sẽ vào vai Cha Joo Eun, một cô gái lớn lên trong thế giới đầy sự lừa gạt, dối trá, và điều đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Cha Joo Eun trưởng thành nhanh hơn những người bạn đồng trang lứa, vì cô sớm hiểu được thế giới hiện thực là nơi như thế nào.Về phía Go Kyung Pyo, nam diễn viên sẽ vào vai Lee Jung Hwan quản lý đầy bí ẩn tại một công ty lớn.

Go Kyung Pyo và Seohyun.

More Than Friends

Thể loại: Tình cảm, Học đường Đài phát sóng: jTBC Dự kiến lên sóng: 18/9/2020

More Than Friends là bộ phim thanh xuân của đài JTBC với sự kết hợp của hai diễn viên trẻ Ong Seung Woo và Shin Ye Eun. Đây sẽ là câu chuyện kể tình yêu đơn phương suốt 10 năm của hai người bạn thân thiết.

Trong phim, Shin Ye Eun vào vai cô nàng Kyung Woo Yeon, một cô gái quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương dành cho người bạn thân của mình sau một thập kỷ gắn bó. Trong khi đó, Ong Seong Wu sẽ đảm nhận vai Lee Soo, đối tượng theo đuổi lâu năm của Kyung Woo Yeon, người đột nhiên nhìn nhận cô bạn thân của mình theo một hướng mới sau nhiều năm giữ ranh giới tình bạn.

Dù là 10 năm trước khi trong độ tuổi cắp sách đến trường hay bây giờ là những người trưởng thành thực thụ thì tình bạn, tình yêu của Woo Yeon và Lee Soo vẫn luôn tồn tại. Một bộ phim về tình yêu thanh xuân, về tuổi trẻ chân thật nhất mà khán giả khó lòng bỏ qua trong tháng 9 này.