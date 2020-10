Phim Hàn tháng 10: Màn đổ bộ cực khủng của dàn sao đình đám, Lee Dong Wook - Kim Bum, Lee Ji Ah - Eugene (S.E.S) khiêu chiến với nhau

Sau 1 tháng khá mờ nhạt với chỉ vọn vẹn 3 bộ phim truyền hình được lên sóng, màn ảnh xứ Hàn tháng 10 chào đón sự đổ bộ của hàng loạt dự án truyền hình khủng, với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Lee Dong Wook, Kim Bum, Suzy, Yoo In Na, Lee Ji Ah, Eugene.

Tale of The Nine Tailed

Thể loại: Tình cảm, Kì ảo Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 7/10/2020

Tale of The Nine Tailed là bộ phim xoay quanh anh chàng cửu vĩ hồ Yi Yeon (Lee Dong Wook). Định cư hẳn trong đô thị với nhiệm vụ giám sát và trừng phạt những yêu quái gây hại đến cuộc sống của loài người. Yi Yeon còn phải chống lại sự săn đuổi của một nữ đạo diễn (Jo Bo Ah) quyết tâm bắt anh cho bằng được. Yi Yeon từng một thời là Thần hộ mệnh của vùng núi Baekdudaegan. Anh du hành giữa hai thế giới âm - dương để duy trì cho sự cân bằng giữa hai giới.

Tạo hình ma mị của Lee Dong Wook trong phim.

Đối đầu Lee Dong Wook trong phim là Kim Bum, nam diễn viên vào vai Yi Rang, anh trai cùng cha khác mẹ của Yi Yeon, mang một nửa dòng máu con người. Yi Rang là một hồ ly tinh nguy hiểm với những cảm xúc thay đổi thất thường, người sẽ mang đến xung đột cho câu chuyện.

Kim Bum cũng có màn tái xuất trong năm 2020.

Tale of The Nine Tailed - Teaser.

My Dangerous Wife

Thể loại: Tình cảm, Kỳ bí Đài phát sóng: MBN Dự kiến lên sóng: 5/10/2020

Người vợ nguy hiểm của tôi là bộ phim kể về nhân vật Sim Jae Kyeong (Kim Jung Eun) thông minh, tốt bụng và giàu có. Cô đã kết hôn với Kim Yoon Cheol (Choi Won Young) được 6 năm. Sim Jae Kyeong tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng, tuy nhiên sau đó cô lại dính vào một vụ bắt cóc bí ẩn.

Chồng cô là Kim Yoon Cheol, một đầu bếp nổi tiếng có ngoại hình ưa nhìn và tính tình vui vẻ. Anh có một cuộc sống hôn nhân bình thường với vợ của mình, nhưng càng về sau anh cảm thấy vợ mình thật kì lạ và bắt đầu chán ngấy cuộc hôn nhân này. Bỗng một ngày, người vợ bị phát hiện có liên quan tới một vụ bắt cóc trẻ em bí ẩn.

My Dangerous Wife - Teaser

Search

Thể loại: Bí ẩn, Quân sự Đài phát sóng: OCN Dự kiến lên sóng: 17/10/2020

Search là bộ phim xoay quanh câu chuyện sinh tồn của một biệt đội chuyên săn lùng và chiến đấu với quái vật. Trong phim, Krystal vào vai nữ chính có tên Son Ye Rim - một nữ sĩ quan quân đội mẫn cán, quả cảm và đặc biệt "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" có kiến thức trong rất nhiều lĩnh vực.

Tạo hình xinh đẹp của Krystal trong phim Search.

Trong khi đó, nam chính Yoon Dong Jin (Jang Dong Yoon) là một người lính tại ngũ có chuyên môn huấn luyện chó cảnh sát chuyên nghiệp, dù chỉ còn một tháng nữa là đến ngày xuất ngũ nhưng bất ngờ gặp rắc rối khi một chó cảnh sát do anh phụ trách đã "xổng trại". Anh chàng liền bị điều đến một đơn vị khác và sẽ phải hợp tác cùng nữ chính để truy lùng và đối phó với một con "quái vật".

Search - Teaser

Start Up

Thể loại: Hài hước, Lang mạn Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 17/10/2020

Start Up (Khởi Nghiệp) kể về câu chuyện trưởng thành của những người trẻ, lấy bối cảnh lập nghiệp với ước mơ trở thành Steve Job tương lai của Seo Dal Mi (Suzy) tại Sandbox - nơi được mệnh danh là "thung lũng Silicon của Hàn Quốc" cùng công cuộc vực dậy công ty công nghệ của anh giám đốc trẻ Nam Do San (Nam Joo Hyuk).

Với hai "cực phẩm nhan sắc" hợp tác, khán giả đang rất phấn khích đợi xem liệu hai người có thể mang đến một tác phẩm chất lượng để chính thức thoát mác "bình hoa" hay không.

Start Up - Teaser

The Spy Who Loves Me



Thể loại: Hài hước, Lang mạn Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 21/10/2020

Hòa cùng không khí trở lại ồ ạt của dàn cast Goblin (Yêu Tinh) năm nào, “chị chủ tiệm gà” Yoo In Na cũng quyết định quay trở lại màn ảnh nhỏ với một bộ phim truyền hình tình cảm hài hước mang tên The Spy Who Loves Me.

The Spy Who Loves Me là một bộ phim hài lãng mạn xoay quanh một người phụ nữ vô tình bị cuốn vào thế giới gián điệp. Trong phim, Yoo In Na sẽ đóng vai chính Kang Ah Reum, một nhà thiết kế váy cưới đã kết hôn hai lần, với hai người chồng cả hai đều có nhiều bí mật.

Trong khi đó, Eric sẽ đóng vai người chồng đầu tiên của Kang Ah Reum - Jun Ji Hoon, một điệp viên bí mật với tính cách quyến rũ và khó đoán, làm việc cho Interpol. Trong khi đó, Im Joo Hwan sẽ vào vai người chồng thứ hai của Kang Ah Reum, Derek Hyun, một điệp viên tư vô cùng thông minh với khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.

The Spies Who Loved Me - Teaser

Kairos

Thể loại: Xuyên không, Viễn tưởng Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 26/10/2020

Kairos là tác phẩm giật gân kỳ ảo xuyên thời gian kể về câu chuyện gồng mình chiến đấu "băng qua thời gian" để cứu lấy người mình yêu thương của người đàn ông Seo Jin vào thời điểm một tháng sau khi rơi vào tuyệt vọng vì cô con gái nhỏ bị bắt cóc và người phụ nữ Ae Ri vào thời điểm một tháng trước khi phải tìm kiếm người mẹ mất tích.

Các nhân vật bị chia cách bởi hiện tại và quá khứ khắc họa nên cuộc chiến đấu của đôi nam nữ vừa thấu hiểu nhau vừa nỗ lực để cứu vãn những bi kịch đã xảy ra. Bộ phim sẽ mang đến sự thú vị và giật gân cùng cảm giác căng thẳng đến tột độ nhờ vào nguy cơ, mâu thuẫn và sự biến đổi không thể lường trước do yếu tố "thời gian" tạo nên. Shin Sung Rok, Lee Se Young, Ahn Bo Hyun, Nam Gyu Ri đang thu hút nhiều sự quan tâm khi đảm nhận vai chính của Kairos.

KAIROS - Teaser

Penthouse

Thể loại: Xã hội Đài phát sóng: SBS Dự kiến lên sóng: 26/10/2020

Penthouse kể về một cô gái cố gắng đạt được mục tiêu bước vào xã hội thượng lưu bằng cách trở thành “nữ hoàng” trong căn hộ áp mái trên tầng 100 ở Gangnam. Trong thế giới thượng lưu, những người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác trở thành nhân vật phản diện để bảo vệ bản thân. Phim có sự tham gia của ngôi sao Thái Vương Tứ Thần Kí Lee Ji Ah, mỹ nhân nhóm nhạc S.E.S Eugene và bà xã tài tử Lee Sang Woo - Kim So Yeon.

Penhouse - Teaser

If You Cheat, You Die

Thể loại: Gia đình Đài phát sóng: KBS Dự kiến lên sóng: 28/10/2020

“Nữ hoàng cảnh nóng Parasite” - Jo Yeo Jeong cũng sẽ trở lại đường đua màn ảnh tháng 10 với dự án truyền hình có tên If You Cheat, You Die.

Trong phim, Jo Yeo Jeong sẽ vào vai Jang Yeo Joo, một tiểu thuyết gia nổi tiếng chuyên viết nên những câu chuyện bí ẩn mà các nhân vật liên tục rơi vào cái chết. Cô được biết đến với việc thường xuyên đưa ra các hình phạt khắc nghiệt dành cho những gã đàn ông chuyên đi lừa dối. Tuy nhiên, trái với những gì viết lên trên trang sách, Yeo Joo ở ngoài đời may mắn thay có được cuộc hôn nhân hạnh phúc khi kết hôn với một luật sư thành đạt thường được biết đến là người chồng quốc dân.

Bên cạnh đó, Go Joon sẽ hóa thân vào vai Han Woo Sung, một luật sư chuyên tiếp nhận các vụ li hôn. Anh ấy không chỉ là một luật sư tài giỏi mà còn là một người bạn vô cùng chân thành, thường đưa những lời khuyên hữu ích giúp khách hàng của mình có thể vượt qua nỗi đau của những tan vỡ. Thế nhưng cũng chính sự đồng cảm và nhiệt huyết hết mình với các khách hàng mà Woo Sung không được quan tòa tín nhiệm.