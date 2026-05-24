Phim Hàn hài đến mức rating tăng vọt 134%: Cặp chính chọc cười quá đỉnh, tua đi tua lại không chán

Ngay từ khi lên sóng, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi (My Royal Nemesis) đã nhanh chóng trở thành "vitamin giải trí" mới của màn ảnh Hàn. Phim kể về Kang Dan Sim (Lim Ji Yeon thủ vai), một phi tần bị lịch sử coi là "ác nữ" thời Joseon xuyên không đến thế kỷ 21 và nhập vào thân xác của Shin Seo Ri - nữ diễn viên vô danh. Để sinh tồn và thoát nghèo ở thời hiện đại, cô tìm cách bám đuôi và đối đầu với tài phiệt Cha Se Gye (Heo Nam Jun), tạo nên những tình huống dở khóc dở cười vì sốc văn hoá.

Hiệu ứng của phim đỉnh đến mức trong mới nhất, rating đã tăng chóng mặt. Cụ thể, theo Nielsen Korea, rating tập 5 của Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi ghi nhận 9,5%, cao gấp 134% so với tập khởi đầu đạt 4,1%. Mỗi tập phim đều có đà tăng trưởng dần đều.

Trong tập 5, nam chính Se Gye cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm với Seo Ri, nhưng cách anh tỏ tình lại khiến người xem cười ngất vì quá tự tin như thể bản thân đang ban phước, còn Seo Ri là người may mắn khi được anh để ý tới.

Không bất ngờ khi Seo Ri lập tức từ chối thẳng thừng, khiến Se Gye sốc toàn tập. Sau đó, Se Gye mang luôn tâm trạng bực bội tới công ty, nhìn ai vui vẻ cũng khó chịu rồi quay sang cà khịa tất cả mọi người xung quanh, tạo nên chuỗi cảnh phim giải trí.

Tuy nhiên, phân đoạn viral nhất tập 5 chắc chắn là cảnh kết phim trên máy bay. Se Gye bị hãm hại nên ngất xỉu ngay trên khoang. Seo Ri ngáo ngơ nhận mình là bác sĩ để tới "cấp cứu" cho vị hành khách đang nguy kịch. Thấy "người quen" trước mắt, cô hoảng loạn tới mức liên hoàn tát vào mặt nam chính, đổ nguyên chai nước lên người anh để gọi dậy. Chưa biết cấp cứu thành công hay không nhưng kết phim là cảnh đôi nam nữ chính bị giật điện nằm cạnh nhau, tạo tràng cười đứt ruột cho khán giả cũng như rating tăng vọt cho bộ phim.

Nói về sự bứt phá này không thể không nhắc đến diễn xuất duyên dáng và hài điên đảo của Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun. Lim Ji Yeon vốn được mệnh danh là "ác nữ" màn ảnh Hàn, nay rũ bỏ hoàn toàn hình tượng phản diện sắc sảo để nhập vai nữ diễn viên xuyên không quê mùa, hài hước. Người đẹp nhận được cơn mưa lời khen nhờ lối diễn biến hóa linh hoạt, mang đến nguồn năng lượng "điên" duyên dáng mà không hề bị "chuông xe đạp".

Trong khi đó, Heo Nam Jun đã đập tan mọi nghi ngờ ban đầu về tạo hình để chứng minh năng lực thực lực qua vai diễn tài phiệt Cha Se Gye. Anh thể hiện mượt mà sự đa chiều trong tính cách của nhân vật, vừa là một "quái vật tư bản" cực ngầu, lạnh lùng, vừa bất lực và ngốc nghếch khi đối mặt với "crush".

Phản ứng hóa học của cặp đôi bùng nổ mạnh mẽ nhất qua những màn "tấu hài" vô tri phát sinh từ sự lệch pha thế kỷ và khác biệt ngôn ngữ giữa một phi tần Joseon và một tổng tài hiện đại. Lối diễn tung hứng ăn ý và tự nhiên giữa Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun biến các tình huống "đấu khẩu" hay những hiểu lầm dở khóc dở cười trở nên duyên dáng, biến mối quan hệ oan gia của họ thành thỏi nam châm hút rating, đáng yêu vô cùng.

Một số bình luận của netizen:

- Lâu lắm mới có phim Hàn khiến tui cười thành tiếng như vậy

- Cảnh trên máy bay đúng kiểu hài điên luôn, tua lại 5 lần vẫn buồn cười

- Cặp này chemistry đỉnh thật

- Đôi phản diện vào phim làm khùng làm điên hài ác

- Anh chị cứ việc diễn, em ngại dùm cho

nguồn: Soompi

Mộng Điềm