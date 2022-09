Phim Hàn đáng xem "Little Women": "Nàng thơ" Kim Go Eun tái xuất cực ấn tượng

Với những người yêu thích điện ảnh, Little Women không phải cái tên xa lạ. Tiểu thuyết ăn khách của tác giả Louisa May Alcott từng được chuyển thể thành phim rất nhiều lần, trong đó phiên bản 2019 với sự góp mặt của Emma Watson đã tạo ra tiếng vang lớn.

Kim Go Eun, Nam Ji Hyun lần lượt đảm nhận hai vai chính Oh In Joo và Oh In Kyung.

Ở bản truyền hình do Hàn Quốc sản xuất, chúng ta cũng sẽ bắt gặp những cái tên quen thuộc là Kim Go Eun, Nam Ji Hyun và cả Song Joong Ki với tư cách khách mời. Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến cho tác phẩm của đạo diễn Kim Hee Won trở nên đáng xem, đó là hành trình điều tra - phá án hứa hẹn sẽ cực kỳ kịch tính của "những cô gái bé nhỏ".

Vụ án "hoa tử thần" bí ẩn

Dàn nhân vật chính của Little Women bản Hàn vẫn là những người chị em gái lớn lên trong một gia đình nghèo. Oh In Joo (Kim Go Eun) - chị cả trong gia đình, hiện làm kế toán tại công ty xây dựng Orchid. Ở chỗ làm, In Joo là "kẻ bị tẩy chay ở tầng 13". Tuy nhiên, cô vẫn có một người để giãi bày tâm sự - Jin Hwa Young, kẻ bị tẩy chay ở tầng 14.

Sau một chuyến công tác, Hwa Young không trở về đúng thời hạn. Khi In Joo tìm đến nhà Hwa Young, cô kinh hoàng phát hiện ra người chị thân thiết đã chết từ bao giờ. Hwa Young được kết luận chết do tự sát, thế nhưng In Joo lại cho rằng cô bị sát hại. Vì vậy, In Joo quyết định truy tìm sự thật.



Mọi nghi ngờ đổ dồn Shin Hyeon Min - giám đốc công ty Orchid, kẻ đã cấu kết cùng Hwa Young để biển thủ số tiền 70 tỷ won. Tuy nhiên, In Joo dần nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản khi chính Shin Hyeon Min cũng mất mạng sau đó không lâu.

Ở một diễn biến khác, Oh In Kyung - em gái của Oh In Joo lại đang tìm cách điều tra một chính trị gia. Người đàn ông này tên Park Jae Sang, hiện lên trước mắt công chúng với hình tượng cương trực, liêm khiết. Thế nhưng, Park Jae Sang lại có quá khứ đáng ngờ liên quan tới vụ biển thủ khổng lồ trị giá 400 tỷ won tại ngân hàng Bobae khiến 30.000 người điêu đứng.

Park Jae Sang ngày đó là luật sư của 4 trong số 32 đối tượng bị khởi tố. Kỳ lạ thay, cả 4 người này đều chọn cách tự kết liễu đời mình. Oh In Kyung thành công thuyết phục cháu trai của giám đốc ngân hàng thời điểm đó - cũng là 1 trong 4 nạn nhân, kể lại những gì anh ta biết. Tuy nhiên ngay trước lúc cô được nghe được điều gì có ích, người này bất ngờ tử vong vì một vụ tai nạn.

Hai vụ án mà hai chị em theo đuổi tưởng chừng chẳng hề liên quan và khiến cho mạch phim bị rời rạc. Tuy nhiên, giữa chúng lại tồn tại mối liên kết là những đóa hoa xanh. Đó là những "bông hoa tử thần" hiện diện ở mọi nơi cái chết xảy đến: Trong chiếc xe bị tăng tốc bất ngờ của Shin Hyeon Min, hiện trường vụ tai nạn của cháu trai cựu giám đốc ngân hàng Bobae, trong nhà của Jin Hwa Young hay trên cổ chân cô dưới dạng hình xăm.

Diễn xuất đáng khen của Kim Go Eun, Nam Ji Hyun và Park Ji Hu trong Little Women

Rất nhiều tình tiết gay cấn hứa hẹn sẽ xuất hiện trên hành trình đi tìm sự thật và đối đầu với những kẻ thù còn ẩn trong bóng tối của chị em nhà họ Oh. Tuy nhiên bên cạnh đó, những phân đoạn khắc họa tâm lý nhân vật trong Little Women cũng rất đáng xem.

Cả Nam Ji Hyun lẫn Kim Go Eun đều đang thể hiện rất tốt.

Một "bầu trời cảm xúc" đã được Kim Go Eun và Nam Ji Hyun thể hiện khi mà cả Oh In Joo lẫn Oh In Kyung đều gặp quá nhiều chuyện dù phim mới ở giai đoạn đầu. Khán giả được thấy ngôi sao Yêu tinh biểu đạt nét buồn bã, thất vọng khi bị tẩy chay, sự sợ hãi cùng nỗi buồn vô hạn khi Oh In Joo phát hiện Jin Hwa Young đã chết, hay sự choáng váng lúc tận mắt thấy chiếc xe của Shin Hyeon Min phi thẳng xuống đường từ tòa nhà cao hàng chục tầng.

Trong khi đó, Nam Ji Hyun lại thể hiện nội tâm nhân vật theo một cách khác. Nhân vật Oh In Kyung do cô thủ vai cũng là một người nhạy cảm, nhiều cảm xúc. Thế nhưng vì là một phóng viên lâu năm, cô mạnh mẽ hơn người chị gái làm kế toán của mình. Trước những biến cố, Oh In Kyung dường như luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh và lý trí dù có thể lòng cô đang cuộn sóng.

Park Ji Hu chưa có quá nhiều đất diễn, nhưng nhân vật do cô đảm nhận hứa hẹn cũng sẽ mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả.

Ở những tập đầu tiên, Nam Ji Hyun và Kim Go Eun chiếm trọn spotlight, trong khi "mỹ nhân gen Z" Park Ji Hu lại chưa có nhiều đất diễn. Dù vậy, cô cũng đã phần nào tạo được ấn tượng và cho thấy sự tiến bộ so với thời đóng Ngôi trường xác sống. Park Ji Hu vào vai cô em út Oh In Hye - người bị tổn thương vì không được mẹ quan tâm, thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa và đôi khi cảm thấy mình như gánh nặng của hai chị gái.

Rõ ràng, Little Women đang cho thấy nhiều điểm tích cực ở cả diễn xuất của dàn diễn viên chính lẫn nội dung phim. Hành trình của Oh In Joo và Oh In Kyung sẽ được phát triển thế nào, vai trò của cô em út Oh In Hye đối với toàn bộ câu chuyện ra sao? Đó là những câu hỏi rất đáng để người xem chờ đáp án.

