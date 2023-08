Phim đứng top 1 Việt Nam hiện tại khiến khán giả "ngộp thở": Diễn viên quá xuất sắc, kịch bản nặng nề đến mức ám ảnh

D.P 2 (Truy Bắt Lính Đào Ngũ 2) với sự góp mặt của Jung Hae In hiện đang là tựa phim Hàn hot nhất trên nền tảng Netflix. Phim đứng top 1 về lượng người xem trong ngày tại nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Những thông tin, trích đoạn và cả dàn diễn viên trong phần 2 vì vậy cũng trở thành đề tài "nóng" trên mạng xã hội Việt.

Tương tự phần 1, D.P 2 cũng kể về hành trình truy bắt lính đào ngũ của cặp bài trùng Ahn Jun Ho (Jung Hae In) và Han Ho Yul (Koo Kyo Hwan). Tại đây, họ liên tiếp phải chứng kiến những câu chuyện đau lòng của những người lính khốn khổ phải chọn đến con đường đầy tiêu cực là đào ngũ. Từ việc là một tội đồ của quân đội, sau một hành trình truy đuổi, Jun Ho nhận ra đa phần trong số họ đều là những nạn nhân. Từ đó, phim bóc trần những mặt tối của quân ngũ xứ Hàn, từ việc ma cũ bắt nạt ma mới, những trận đòn roi, những câu khẩu lệnh khiến người xem ám ảnh.

Hiện tại, D.P 2 đang nhận về rất nhiều lời khen từ khán giả. Dàn diễn viên quen thuộc là Jung Hae In - Koo Kyo Hwan - Son Seok Gu tiếp tục giữ vững phong độ của mình với màn thể hiện không thể xuất sắc hơn. Đặc biệt là Jung Hae In, gương mặt chủ chốt, dẫn dắt cả bộ phim, người được cho là xứng đáng nhận được giải Thị đế trong lễ trao giải Baeksang gần nhất nhờ vai diễn Ahn Jun Ho. Diễn xuất của anh được cho là thăng hạng, trưởng thành hơn rất nhiều so với phần 1.

Kịch bản phim cũng được khen ngợi khi khai thác nhiều nhân vật, nhiều câu chuyện nhưng mỗi nhân vật lại để lại những ấn tượng sâu sắc khác nhau. Phần phim này cũng được khen ngợi khi xoáy sâu vào nỗi đau của từng nạn nhân, khơi gợi sự đồng cảm ở Jun Ho - Ho Yul và cả khán giả. Để khi xem một tập phim đầy tàn khốc, người xem có thể rơi nước mắt ở tất cả những cái kết của mỗi nhân vật khác nhau. Có lẽ điểm mạnh nhất của D.P 2 chính là ở tính nhân văn, thông điệp mà mỗi tập phim muốn truyền tải đến người xem. Tuy nhiên cũng chính vì sự tàn khốc và có phần hơi nặng đô hơn so với phần 1, D.P 2 khiến nhiều khán giả cảm thấy ngột ngạt, thậm chí là ức chế khi xem.

Bình luận của khán giả:

- Một bộ phim hay, mình đánh giá 9 điểm. Một số đoạn hơi chán nhưng mình không thể ngừng xem. - Xem ngợp thực sự. Sau khi xem tập 1 mình phải dừng để lấy tinh thần xem tiếp. 3 tập đầu nặng quá. - Đen tối, bực bội và đau đớn. Phần 2 còn tốt hơn phần 1 nữa. Dàn diễn viên thật tuyệt vời, kỹ thuật quay phim cũng đã được cải thiện. Đôi khi phải hít một hơi thật sâu sau một tập phim, vì nặng nề quá, nhưng nó để lại ấn tượng thực sự mạnh mẽ và hoàn toàn xứng đáng để thưởng thức. Một lần nữa, đây không phải là một bộ phim truyền hình dành cho tất cả mọi người và bạn phải chuẩn bị tinh thần thật vững để xem nó. - Hơi buồn vì không có nhiều kết thúc có hậu nhưng đó mới là thực tế. Phim Hàn giờ dám xoáy cả vào mặt tối của quân đội, đáng nể đấy. - Những kẻ bắt nạt cần phải bị trừng phạt!!! Bộ phim miêu tả tuyệt vời các vấn đề xã hội thực tế mà không bị lãng mạn hóa.

