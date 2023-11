Phim dở tệ nhưng vẫn đứng hạng 1 ở 68 quốc gia, nam chính mới mở miệng đã khiến dân tình tắt TV

Sau những "đợt sóng" như One Piece hay Sex Education, nền tảng trực tuyến Netflix lại đang rơi vào trạng thái khá im ắng khi không có nhiều phim thật sự gây ấn tượng toàn cầu. Gần đây nhất, All the Light We Cannot See (tựa Việt: Ánh Sáng Vô Hình) là một trong số ít các dự án mới có thành công về số liệu.

Hiện tại, All the Light We Cannot See đang đứng hạng 1 toàn cầu, chạm mốc No. 1 tại 68 quốc gia nhưng trong đó không có Việt Nam (cao nhất là vị trí thứ 7). Dù được quan tâm trên phạm vi toàn thế giới như vậy, All the Light We Cannot See lại gặp vấn đề lớn về nội dung, khiến giới phê bình phải lên tiếng chê bai.

Phim đứng hạng 1 toàn cầu trên Netflix

All the Light We Cannot See vấp phải hàng loạt lời chỉ trích từ giới chuyên môn, nhận về "cà thối" 25% trên Rotten Tomatoes. Thêm vào đó, phía khán giả đánh giá cũng chỉ nhận được 68%, ở mức còn gây tranh cãi. Không ít trang đánh giá đã thẳng thừng gọi All the Light We Cannot See là bản chuyển thể dở tệ, kém xa bộ truyện gốc. Independent UK nhận xét phim là "nỗi thất vọng to lớn, kéo chất lượng của nền tảng Netflix đi xuống".

Variety chê trách tầm nhìn của bộ đôi NSX Steven Knight - đạo diễn Shawn Levy vì làm phí phạm câu chuyện thú vị bằng cách tiếp cận nhạt nhẽo, đơn điệu và thiếu sự lôi cuốn.

Điểm "cà thối" dành cho phim

Nội dung của All the Light We Cannot See lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên từng đoạt giải Publitzer, kéo dài 4 tập ngắn ngủi xoay quanh chuyện đời của 2 người trẻ giữa thời chiến tranh. Nữ chính Marie-Laure là một cô gái mù, còn nam chính chàng trai trẻ tên Werner bị buộc phải tòng quân. Dần dà, con đường của cả hai có điểm chung là tình yêu nhưng lại đúng người, sai thời điểm, thậm chí dẫn đến những lựa chọn mang tính sinh tử.

Hai nhân vật chính của phim

Cặp đôi trẻ trong phim do Aria Mia Loberti và Louis Hofmann thể hiện được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi về diễn xuất, song "điểm trừ" lớn nhất của series lại nằm ở nhân vật người cha của nữ chính, do tài tử Marvel Mark Ruffalo đóng. Không ít khán giả đã "ném đá" diễn xuất của Mark Ruffalo trong phim, nhất là ở khoản đài từ khi cố gắng nhại giọng Pháp khiến người xem nản chí vì quá khó nghe. "Đây là nhân vật có chất giọng tệ nhất mà tôi từng nghe khi xem phim", một khán giả để lại bình luận trên Rotten Tomatoes.