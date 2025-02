Phim của Lee Min Ho thất bại vì không thể kết nối với người xem

Tập cuối cùng của When the stars gossip (Hỏi các vì sao) đã chính thức lên sóng, khép lại hành trình đầy tham vọng với tư cách là một bộ phim truyền hình kinh phí khủng lên đến 37,5 triệu USD. Mặc dù có sự tham gia của dàn diễn viên toàn sao, phim vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người xem do cách kể chuyện không hấp dẫn.

Ban đầu, bộ phim được quảng bá như một dự án mang tính đột phá, đánh dấu lần đầu tiên một phim truyền hình Hàn Quốc tập trung vào cuộc sống trên trạm vũ trụ. Đây cũng là lý do khiến phim gây ấn tượng và tò mò cho khán giả khi bắt đầu công bố dự án. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, bộ phim này đã phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt, cho rằng nội dung không đáp ứng được kỳ vọng cao trước đó của khán giả.

Một trong những hạn chế lớn nhất của When the Stars Gossip chính là sự hạn chế trong bối cảnh không gian. Với bối cảnh của một trạm vũ trụ, bộ phim cần những nhân vật hấp dẫn hơn để níu giữ người xem, nhưng thay vào đó, nó lại tập trung vào các chủ đề gây tranh cãi như mang thai và sinh sản - những chủ đề khó hiểu và khó có thể thu hút sự chú ý.

(Ảnh: tvN)

Thậm chí, ngay cả yếu tố lãng mạn cũng thiếu sự tinh tế và khiến khán giả phải cau mày. Biên kịch Seo Sook Hyang dù nổi tiếng với loạt phim ăn khách như Pasta và Don't Dare to Dream nhưng cũng phải nhận chỉ trích bởi cốt truyện của bộ phim lần này quá lỗi thời. Những cảnh nóng giữa hai nhân vật chính đáng ra phải là khoảnh khắc cao trào và hút khán giả thì lại thiếu cảm xúc và diễn ra trong tình huống nguy hiểm, đe doạ tính mạng khiến cảnh quay trở nên kỳ quặc. Cuối cùng, thay vì nâng cao kịch bản, bối cảnh không gian lại trở thành "hố sâu" chôn vùi bộ phim lần này.

Trong tập cuối, nhân vật Gong Ryong (Lee Min Ho) thủ vai phát hiện Eve (Gong Hyo Jin) đang mang thai. Lo lắng cho sức khoẻ của cô, anh giục giã cô trở về Trái đất. Tuy nhiên, với những biến chứng phát sinh trong ca phẫu thuật khẩn cấp, cô buộc phải ở lại ngoài không gian. 3 tháng sau, Eve sinh con nhưng không may qua đời trong quá trình sinh nở.

Ở tập cuối này, bộ phim có sự khởi sắc khi gia tăng tỷ suất người xem lên 2,5%, tăng 1,8% so với tập trước. Tuy nhiên, nhìn chung, When the Stars Gossip không để lại được ấn tượng với khán giả và sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng giữa hàng loạt dự án truyền hình nổi bật hiện nay.