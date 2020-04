Phim của Jung Hae In kết thúc với rating thảm hại, Lee Min Ho cũng bị vạ lây

Giống như Park Min Young, Jung Hae In đã có màn khởi động trong năm 2020 không thành công khi bộ phim truyền hình A Piece Of Your Mind - Một nửa của một nửa, đóng cùng với nữ diễn viên trẻ Chae Soo Bin không nhận được sự quan tâm của khán giả.

Sau khi nhà sản xuất quyết định cắt bỏ 4 tập để đẩy nhanh nhịp phim, tối 28/4, A Piece Of Your Mind cũng đã đi đến tập cuối, tuy nhiên sự đón nhận của khán giả vẫn không có chút tiến triển khi rating chỉ đạt được 1.2%. Trong khi đó, rating cao nhất của bộ phim cũng chỉ dừng lại ở con số 2.4% vào thời điểm phim lên sóng.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, nhiều khán giả cũng để lại vô số bình luận chê bai dành cho bộ phim cũng như Jung Hae In. Nhiều netizen Hàn thẳng thừng khẳng định, tên tuổi Jung Hae In nổi lên là nhờ đóng cùng Son Ye Jin, Han Ji Min và nếu không bắt cặp với các nữ diễn viên đình đám đó, anh chàng cũng chỉ là một diễn viên bình thường.

"Tôi thậm chí còn không biết hôm nay là tập cuối luôn đó", "Sự nổi tiếng của Jung Hae như một cái bong bóng nước ấy, nổi cho đã xong rồi tan", "Tất cả đều flop", "Jung Hae In chỉ có thể đóng với nữ chính nổi tiếng hơn anh ta như Son Ye Jin, Han Ji Min mà thôi", "Phim Lee Min Ho với Kim Go Eun cũng đang thất bại thảm hại thì Jung Hae In - Chae Soo Bin là cái đinh gì chứ", "Nam chính thì ăn may, nữ chính thì diễn tệ không kém. Diễn xuất của cô này ngang hàng với tụi thần tượng đá chân sang làm diễn viên đó" - Netizen Hàn ném đá sự thất bại của bộ phim Một nửa của một nửa.

Netizen Hàn chê bai tranh cãi xoay quanh bộ phim của Jung Hae In.

Được biết, sau khi Một nửa của một nửa kết thúc, Jung Hae In nhiều khả năng sẽ góp mặt trong dự án truyền hình mới có tên D.P Dog Day.

Theo đó, D.P Dog Day là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm webtoon ăn khách cùng tên. Trong phim, Jung Hae In sẽ vào vai anh lính Ahn Joon Ho, người thuộc bộ phận được giao nhiệm vụ truy tìm và bắt những người lính đào ngũ.

Hiện tại, phía công ty chủ quản vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin việc nam diễn viên có đồng ý tham gia dự án truyền hình mới này hay không.