Phim của Hani tràn ngập cảnh nhạy cảm

Ngày 27/1, Naver đưa tin bộ phim Hit the Spot (tên khác Fanta G Spot hoặc Fantasy Spot ) với sự tham gia của EXID Hani, Dal Shabet Woohee, Park Sun Ho và Choi Kwang Rok gây tranh cãi vì nội dung nhiều cảnh nóng.

Theo đó, bộ phim không được chiếu trên đài truyền hình mà phát sóng trên nền tảng trực tuyến. Dự án mới của nữ ca sĩ Hani (thành viên nhóm nhạc EXID) cũng gắn mác NC-17, dành cho khán giả độ tuổi 18 trở lên. Song, nhiều người chia sẻ họ vẫn phải bỏ xem vì bộ phim tràn ngập cảnh giường chiếu.

Hit the Spot kể về cô gái Hee Jae làm việc tại Play Books, nhà cung cấp sách và các sản phẩm liên quan xoay quanh chủ đề tình dục và sự lãng mạn. Tuy nhiên, bản thân Hee Jae lại không có hiểu biết về tình yêu và các mối quan hệ tình ái.

Trong hành trình Hee Jae khám phá bản thân, cô có những trải nghiệm mới với những chủ đề tình dục nhạy cảm như "đồ chơi tình ái", chuyện phòng the...

Khác với những phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc luôn né tránh chủ đề quan hệ nam nữ bằng những hình ảnh bóng gió, kín đáo, Hit the Spot đề cập trực diện tới những chuyện nhạy cảm, do đó phim không ít những cảnh 18+ khiến người xem "đỏ mặt". Như cảnh nữ chính bị va chạm và rơi đồ chơi tình dục ra đường hay cô thẳng thắn yêu cầu một người đàn ông khác làm tình với mình.

"Nữ thần xu hướng" Hàn Quốc một thời - Hani táo bạo trong bộ phim mới.

Một bộ phận khán giả cho rằng Hit the Spot đã giới hạn rõ độ tuổi người xem do đó những cảnh nóng trong phim là hợp lý. Đồng thời, đây là bước đi táo bạo trong phim truyền hình Hàn Quốc. Người hâm mộ còn khen ngợi Hani vì đã dũng cảm làm mới mình trong tác phẩm Hit the Spot, không ngại đóng cảnh nhạy cảm.



Tuy nhiên, một số người vẫn cho rằng tác phẩm không có nội dung sâu sắc, mà chỉ lợi dụng các cảnh nóng để thu hút người xem.