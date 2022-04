Phim công sở của Đàm Tùng Vận tung cảnh hôn: Lâm Canh Tân to cao ra dáng CEO, nhà gái quá lùn phải với lên để hôn

Sau clip hậu trường có cảnh Đàm Tùng Vận đè ngửa Lâm Canh Tân ra rồi hôn lên môi, ekip sản xuất Xin gọi tôi là tổng giám tiếp tục tung chiêu cực độc.

Chẳng nói chẳng rằng, ekip sản xuất tung liền clip ghi lại cảnh Đàm Tùng Vận chủ động hôn Lâm Canh Tân. Lúc này, Lâm Canh Tân mặc cả bộ vest cực bảnh bao, còn Đàm Tùng Vận thì khoác lên người trang phục công sở kiểu "cô thư ký nhỏ xinh".

Trong lúc Lâm Canh Tân đang tập trung làm điều gì đó, Đàm Tùng Vận liền với người hôn lên má anh. Thực ra thì cảnh quay này khá tình tứ, chỉ có điều do Đàm Tùng Vận lùn quá nên mới có chuyện với người về phía Lâm Canh Tân hơi nhiều.

Đàm Tùng Vận với người lên để hôn Lâm Canh Tân.

Dẫu vậy, khán giả cũng đừng quá lo lắng, vì chỉ 1 vài giây sau thôi, Lâm Canh Tân đã từ chỗ bị tấn công chuyển sang thành người tấn công. Anh chàng ôm lấy Đàm Tùng Vận rồi hôn môi nồng cháy. Chỉ trong 1 cảnh quay mà khán giả được xem 2 diễn viên hôn nhau đến 2 lần. Và đương nhiên lần nào cũng có cái để nói hết trơn, chỉ mong chờ lúc Xin gọi tôi là tổng giám chính thức phát sóng, Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân sẽ phát đường nhiều hơn 1 chút.

Rồi sau đó Lâm Canh Tân đáp lại bằng nụ hôn nồng cháy thế này.

Với Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

https://afamily.vn/phim-cong-so-cua-dam-tung-van-tung-canh-hon-lam-canh-tan-to-cao-ra-dang-ceo-nha-gai-qua-lun-phai-voi-len-de-hon-20220424224536244.chn