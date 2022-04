Phim công sở của Đàm Tùng Vận tung ảnh tình cảm: Lâm Canh Tân chuẩn tổng tài, mỹ nữ Cẩm tâm tựa ngọc quá đẹp

Phim về tình yêu công sở Xin gọi tôi là tổng giám của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân đã ấn định ngày phát sóng là 26/4. Trước giờ ra mắt, ekip sản xuất đã tung ra loạt ảnh cực tình đến từ cặp đôi Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân.

Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận.

Cả Lâm Canh Tân lẫn Đàm Tùng Vận đều mặc trang phục công sở. Trong khi Lâm Canh Tân ra dáng tổng tài quyền lục thì Đàm Tùng Vận lại khiến netizen thích thú với hình ảnh cô thư ký ngọt ngào bên cạnh sếp.

Đàm Tùng Vận ở ngoài đời chỉ cao tầm 155, trong khi đó Lâm Canh Tân lại cao đến 1m86. Dù chiều cao có sự chênh lệch lớn nhưng bù lại, phản ứng hóa học mà cặp đôi tạo ra lại khá tốt. Nói không chừng, khi Xin gọi tôi là tổng giám phát sóng, Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân sẽ tạo nên nhiều khoảnh khắc làm bùng nổ màn ảnh nhỏ.

Loạt ảnh mang phong cách tình yêu công sở của Lâm Canh Tân - Đàm Tùng Vận.

Với Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Xin gọi tôi là tổng giám lên sóng từ ngày 26/4.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hiện tại, bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám đã được cấp phép phát sóng và dự kiến ra mắt trong thời gian sớm nhất. Nguồn tin trên mạng xã hội cho biết, có thể trong tháng 4 này, Xin gọi tôi là tổng giám sẽ chính thức lên sóng.

