Phim công sở của Đàm Tùng Vận chưa chiếu đã có 1 triệu người chờ xem: Nữ chính Cẩm tâm tựa ngọc trẻ đẹp nhưng lùn hơn Lâm Canh Tân quá nhiều

Phim về tình yêu công sở của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân là Xin gọi tôi là tổng giám đã ấn định lịch phát sóng từ ngày 26/4 tới.

Một điều vô cùng đặc biệt là dù chưa chính thức ra mắt nhưng Xin gọi tôi là tổng giám đã có hơn 1 triệu người hẹn xem trước. Đây là thành tích khá tốt với đoàn phim cũng như với cá nhân Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân.

Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận.

Để quảng bá cho dự án, ekip sản xuất tung ra loạt ảnh cặp đôi cực ngầu của Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân. Sau đó, ekip sản xuất còn tiện tay tung luôn những hình ảnh tạo hình công sở khá bắt mắt đến từ 2 diễn viên chính. Đàm Tùng Vận vẫn xinh xắn, đáng yêu với gương mặt tròn bầu bĩnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên khiến khán giả hơi băn khoăn 1 chút bởi chiều cao chênh lệch quá nhiều so với Lâm Canh Tân.

Kiểu này thì khi Xin gọi tôi là tổng giám phát sóng, Đàm Tùng Vận sẽ tạo ra cảm giác "chú - cháu" với Lâm Canh Tân. Vóc dáng nhỏ nhắn giúp Đàm Tùng Vận có lợi thế là trông luôn trẻ đẹp nhưng cũng khiến cô dễ bị chê bai nếu đóng phim cùng các tài tử điển trai cao lớn như Lâm Canh Tân. Ngoài đời thực, Đàm Tùng Vận cao tầm 1m55, còn Lâm Canh Tân lại cao đến 1m86.

Đàm Tùng Vận xinh xắn nhưng mà quá lùn.

Với Xin gọi tôi là tổng giám - Master of my own, Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận ngầu ơi là ngầu.

Sau này, giữa Ninh Mông - Lục Ký Minh xảy ra nhiều chuyện thăng trầm, 2 người dần thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ và yêu thương nhau. Lục Ký Minh cũng thay đổi cách nghĩ về Ninh Mông, còn Ninh Mông thì ngày càng trưởng thành và sống tích cực hơn.

Hiện tại, bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám đã được cấp phép phát sóng và dự kiến ra mắt trong thời gian sớm nhất. Nguồn tin trên mạng xã hội cho biết, có thể trong tháng 4 này, Xin gọi tôi là tổng giám sẽ chính thức lên sóng.

