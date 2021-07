Phim 19+ Nevertheless tập 4: Han So Hee tiếp tục "lên giường" với Song Kang, fan đơ toàn tập vì ăn phải cú lừa

Tối 10/7, tập 4 Nevertheless - Dẫu biết đã chính thức lên sóng trên kênh jTBC. Mặc dù đã tuyên bố hạ nhãn dán từ 19+ xuống còn 15+ khiến nhiều người lầm tưởng phim sẽ bớt các cảnh ân ái, ôm ấp.

Tuy nhiên tập phim tiếp tục khiến fan nhiều phen đỏ mặt với hàng loạt phân cảnh mặn nồng của cặp đôi Park Jae Uhn (Song Kang) và Yoo Na Bi (Han So Hee), từ ngoài đường về đến tận phòng, từ sáng đến đêm, khiến người xem tá hóa khi nhận ra tất cả chỉ là cú lừa của nhà sản xuất.

Park Jae Uhn và Yoo Na Bi tiếp tục khiến người xem đỏ mặt với những màn đụng chạm nóng bỏng dù phim đã hạ nhãn dán xuống còn 15+.

Trong tập 4, Park Jae Uhn và Yoo Na Bi còn thân thiết hơn khi họ bắt đầu đắm chìm trong cuộc sống hàng ngày cùng nhau. Cặp đôi thoải mái bên nhau cả khi ở nhà và ở trường. Đây được xem là một bước ngoặc mới trong mối quan hệ của Park Jae Uhn và Yoo Na Bi.

Nevertheless xoay quanh câu chuyện của nữ chính Yoo Na Bi (Han So Hee) sau khi kết thúc mối tình đầu không mấy tốt đẹp đã từ bỏ niềm tin vào định mệnh, tuy nhiên sau khi gặp Park Jae Uhn (So Kang) cô lại bị anh chàng bad boy có hình xăm cánh bướm này thu hút lúc nào không hay. Ngược lại với nữ chính dù mất niềm tin nhưng vẫn nuôi hy vọng và muốn được hẹn hò, nam chính Jae Uhn lại là "bad boy" không muốn ràng buộc nhưng rất thích tán gái.