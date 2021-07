Phim 18+ sốc nhất lịch sử: Nữ chính đóng cảnh sex thật, bị cả nước Nhật tẩy chay, phải lưu vong 20 năm

Ra mắt từ năm 1976, bộ phim Vương quốc nhục cảm (In the realm of the Senses) đã gây sốc trên toàn thế giới. Vương quốc nhục cảm được thực hiện bởi đạo diễn Nagisa Oshima, từng xuất hiện tại LHP Cannes rồi trở thành "cú đấm thép" vào làng phim Nhật Bản thời điểm bấy giờ.

Nhật Bản từ trước đến nay đã nổi tiếng với ngành công nghệ phim sex (hay còn gọi là JAV), nhưng 1 tác phẩm bị cho là "không khác gì JAV" như Vương quốc nhục cảm lại đường đường chính chính xuất hiện tại Cannes là điều mà nhiều người Nhật chẳng chấp nhận được. Trong giai đoạn Nhật Bản còn nặng nề tư tưởng phong kiến, Vương quốc nhục cảm bị xem là nỗi ô nhục cho xứ sở hoa anh đào. Vậy nên mới có chuyện, sau khi phim ra mắt, nữ chính Eiko Matsuda vướng "án tẩy chay" suốt 20 năm, phải lang bạt nơi xứ người và cuối cùng là chết trong cô độc.

Phim 18+ có cảnh ân ái thật 100%

Nữ chính bị tẩy chay suốt 20 năm, lang bạt khắp nơi cuối cùng chết trong cô độc