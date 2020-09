Phim 18+ của "nữ hoàng hở bạo" Oh In Hye: Trần trụi từ đầu đến cuối, chấp nhận đóng cảnh nóng với bạn diễn đáng tuổi cha chú để nổi tiếng

Sáng ngày 14/9, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Oh In Hye bất tỉnh và rơi vào trạng thái nguy kịch tại nhà riêng. Cảnh sát tiến hành điều tra hiện trường và nghi ngờ nữ diễn viên này tự tử nhưng bất thành. Trong suốt nhiều năm qua, Oh In Hye luôn âm thầm hoạt động trong giới giải trí, nhưng vẫn không được công chúng chú ý và thậm chí là bài xích bởi những sự cố hở bạo trong quá khứ.

Còn nhớ cách đây gần 10 năm, Oh In Hye từng là từ khóa cực hot trên mạng xã hội bởi sự cố "mặc như không mặc" của cô tại thảm đỏ LHP quốc tế Busan năm 2010. Vào thời điểm này, nhiều người đã gán ghép Oh In Hye với danh hiệu "thảm họa Busan" nhằm đả kích sự cố mặc hớ hênh của cô. Cũng trong sự kiện này, bộ phim mà Oh In Hye đảm nhận vai chính có tên Red Vacance Black Wedding cũng bắt đầu gây chú ý bởi hàng loạt những cảnh nóng bức người.

Oh In Hye.

Red Vacance Black Wedding xoay quanh câu chuyện của vị giáo sư tên Tae Mook (Jo Seon Mook đóng). Mặc dù đã có vợ nhưng trong nhiều năm qua, ông ta vẫn lén lút qua lại với cô gái tên là Hee Rae.

Không chỉ có một cuộc tình vụng trộm này, vị giáo sư Tae Mook còn có một mối quan hệ bất chính với cô học trò tên Suji (Oh In Hye). Tae Mook là ân sư đồng thời sẽ là chủ hôn trong đám cưới của Suji nhưng cô nàng cuồng dâm tới mức nảy sinh tình cảm và quan hệ với người đáng tuổi cha chú này.

Trong suốt đám cưới của Suji, Tae Mook luôn tưởng tượng tới cảnh ông ngủ cùng cô. Đến lúc Suji sắp đi hưởng tuần trăng mật còn Tae Mook quay trở lại căn phòng nơi ông đã từng chung chăn gối với Suji trước đây thì Suji lại mò đến tận phòng của giáo sự chỉ vì muốn được quan hệ với ông một lần trước khi cô đi nghỉ tuần trăng mật với chồng.

Ngay từ cảnh mở đầu của bộ phim, khán giả đã được phen đỏ mặt với cảnh 18+ cực nóng của Susie và giáo sư. Gần như trong những phân cảnh này, nhà sản xuất không hề làm mờ "bộ phận nhạy cảm" của nhân vật, khiến người xem không tin vào mắt đây lại là một tác phẩm điển ảnh được trình chiếu tại LHP quốc tế.

Dù táo bạo khỏa thân quay cảnh nóng với bạn diễn bằng tuổi cha mình nhưng trình độ diễn xuất của Oh In Hye theo như đánh giá chỉ là một bình hoa di động. Cũng không có gì ngạc nhiên bởi vào thời điểm đó Oh In Hye là cái tên còn khá mới mẻ trong ngành giải trí Hàn Quốc và nổi tiếng nhờ những màn khoe thân.

Oh In Hye từng tâm sự về việc phải khỏa thân để đóng cảnh nóng: "Tôi thực sự lo lắng và cảm thấy rất áp lực khi cởi bỏ quần áo, tuy nhiên sau đó tôi nghĩ tốt nhất là nên tin tưởng vào nhà sản xuất. Bộ phim hoàn toàn không chỉ là những cảnh nhạy cảm, nhưng rõ ràng những cảnh đó làm nên phim. Vượt qua được áp lực, tôi đã không còn lo lắng nhiều, thậm chí còn quyết định phải làm mọi việc thật tốt. Nhà sản xuất đã chỉ cho tôi những chi tiết cần làm khi bước vào một cảnh chăn gối. Đồng nghiệp Jo Sun Mook cũng giúp tôi rất nhiều, và vì thế, một ngày là những cảnh quay hoàn thành, bản thân tôi cũng không thấy quá khó khăn".



Có thể nói nội dung Red Vacance Black Wedding khá tẻ nhạt, đơn điệu, hoàn toàn khác biệt với tham vọng của nhà sản xuất là muốn lột tả bí mật độc ác, dục vọng và mối quan hệ cuồng nhiệt giữa người với người. Chưa kể, các góc quay thô thiển và chi tiết một cách không cần thiết khiến phim trở thành "thảm họa" trong mắt khán giả.