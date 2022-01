Phillip Nguyễn và Linh Rin chưa lên tiếng chính thức về tin đồn đính hôn nhưng cả hai cùng làm một việc nhằm khẳng định điều này

Cách đây mấy hôm dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nhà ông "vua hàng hiệu" sắp có con dâu mới. Và người con dâu mới đó không ai khác ngoài Linh Rin - bạn gái thiếu gia Phillip Nguyễn. Trên trang cá nhân của cả hai đều có những từ khóa liên quan đến đính hôn.

Trước tin đồn này cả cặp đôi lẫn phía gia đình tỷ phú đều lựa chọn phương án im lặng. Tuy nhiên mới đây, Phillip Nguyễn đã đăng một bức ảnh có mặt mình và Linh Rin khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, cặp đôi dự buổi tiệc tất niên cùng bạn bè và gia đình. Điều đáng nói là hành động đánh dấu chủ quyền của Linh Rin khi ngồi lên đùi và thoải mái vòng tay qua cổ bạn trai.

Trước đó cũng chính thiếu gia khoe một bó hoa nhận được từ một người bạn với lời chúc: "To Phillip, congratulations on your engagement. All the best from Manchester! Tom" (Tạm dịch: "Gửi Phillip, chúc mừng bạn đã đính hôn nhé. Thân ái từ Manchester! Tom"). Ngoài ra Phillip còn "úp mở" hẹn gặp Linh Rin trên lễ đường: "Next... Walk the aisles" (Tạm dịch: Còn sắp tới... Em sẽ bước đi trên lễ đường).

Cứ đà này netizen sẽ được chứng kiến siêu đám cưới trong năm 2022 rồi nhỉ?

