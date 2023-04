Phiêu lưu ký ‘lên trời xuống biển’ lưu giữ tuổi thơ tại trại hè Royal School

Với nguồn cảm hứng từ mùa hè bất tận, lưu giữ những hạnh phúc tuổi thơ cho học sinh, Royal School tổ chức chương trình hè năm nay với nhiều hoạt động hấp dẫn như thiết kế, thi đua, tìm hiểu tri thức, du lịch,... để sẵn sàng"đốt nóng" mùa hè sôi động.



Các bạn học sinh sẽ có những trải nghiệm khó quên tại Summer Camp 2023

Trải nghiệm bay lên trời - lặn biển sâu



Nhằm giải quyết nỗi lo phải "lên lịch trình" cho trẻ khi mùa hè đến, Summer Camp 2023 tại Royal School với chủ đề "Ocean Treasures - Wonders of the Sea" và "Going Places And Joyful Journeys" sẽ là những ngày hè lý thú, đưa các bạn thoả thích bước vào những không gian bao la của bầu trời và biển cả.

Phù hợp với không khí nắng nóng mùa hè, chủ đề về đại dương đã thu hút chị Thanh Yên (phụ huynh học sinh mầm non) đăng ký tham gia trại hè nhằm giúp con "tránh nóng" cấp tốc.

"Gia đình mong muốn các con sẽ có một mùa hè thực sự ý nghĩa, vui tươi, đúng với lứa tuổi trong sáng của mình", chị Yên hy vọng.

Các trại sinh nhí sẽ được thỏa sức tìm tòi, khám phá kiến thức về biển trong môi trường lành mạnh, mát mẻ

Cụ thể, các bạn học sinh sẽ hóa thân thành các phi hành gia khi check-in các chuyến bay giả tưởng, khám phá bầu trời với các trò chơi thiết kế bóng bay, phối màu mô hình đám mây, khám phá xứ sở băng tuyết,...



Tiếp đến là hành trình chinh phục đại dương với các hoạt động lý thú như săn tìm kho báu, khám phá mê cung rong biển, đại dương sắc màu, nghiên cứu môi trường sống của các loài cá dưới biển, thiết kế tạo hình động vật biển và trang phục lặn hoá trang "Bạch tuộc đáng yêu",...

Vi vu Đông Tây - ngất ngây thiên thần nhí

Là chuỗi chương trình học tập đa lĩnh vực tại Royal School, Summer Camp luôn được quan tâm và thiết kế đổi mới phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu phát triển của học sinh.

Điểm đặc biệt của chương trình hè tại Royal School là trải nghiệm nói tiếng Anh suốt hè. Tiếp xúc mỗi ngày với các giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm, học sinh sẽ có cơ hội trau dồi vốn từ vựng ở cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, từ đó tự tin đặt câu hỏi giao tiếp.

Bên cạnh đó, các hoạt động như tìm hiểu văn hoá, các lễ hội đặc sắc của các quốc gia trên thế giới, cùng phụ huynh tổ chức các bữa tiệc từ Á sang Âu cũng đang nhận được tín hiệu tốt từ phía phụ huynh khối mầm non.

Những hoạt động thú vị ở trại hè Royal School

Chia sẻ về chương trình hè năm nay, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Ban Giám hiệu Nhà trường cho biết: "Với chuỗi hoạt động lý tưởng cho mùa hè năm nay, Nhà trường mong muốn mang đến thật nhiều trải nghiệm để học sinh thỏa sức vui chơi, tận hưởng mùa hè dài bất tận nhưng vẫn có thể rèn luyện và phát triển năng khiếu theo độ tuổi".



Tất cả các hoạt động trong trại hè tại "trường hạnh phúc" sẽ giúp các bạn học sinh mở rộng vốn kiến thức cả về tự nhiên lẫn xã hội để thỏa mãn sự tò mò, tạo ra những giải pháp cho các vấn đề, tìm thấy được sở thích, năng khiếu của bản thân để sẵn sàng khám phá, nâng cao tinh thần tự học hỏi.

Rèn luyện các kỹ năng cần thiết tại trại hè

Hành trình 12 tuần trải nghiệm chơi mà học - học mà chơi sẽ kích thích trí thông minh và cảm xúc của các thiên thần nhí để hoàn thiện đủ 4 kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đặt câu hỏi, độc lập và hỗ trợ lẫn nhau, sống lành mạnh và phát triển sức khỏe thể chất.

Cũng theo chị Thanh Yên, qua những chuyến tham quan, hoạt động vui chơi bổ ích cùng bạn bè và thầy cô, các trại sinh nhí sẽ rèn tính tự lập và trưởng thành hơn từng ngày. "Tôi tin rằng, các con sẽ dần nâng cao khả năng thích ứng với môi trường bên ngoài khi không có ba mẹ bên cạnh", chị nói.

Mỗi ngày hè là một ngày vui

Với phương châm không giới hạn niềm vui hè, hoạt động hè năm nay còn được mở rộng đến các bạn học sinh ngoài trường Royal School có mong muốn trải nghiệm môi trường quốc tế. Đây sẽ là cơ hội để các bạn học sinh được kết nối nhiều hơn, biết thêm nhiều nét văn hoá để mỗi ngày hè là một niềm vui trọn vẹn của tuổi thơ đầy màu sắc cùng bạn bè và thầy cô.



Poster Summer Camp 2023 khối mầm non tại Royal School

Cùng với đó, việc sở hữu các ưu thế nổi bật, môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, Royal School là một trong những lựa chọn hàng đầu cho phụ huynh. Trong năm học mới, Nhà trường vẫn đang triển khai chương trình ưu đãi "Học thử 1 tuần miễn phí" khi đăng ký ghi danh mới với khối lớp mầm non.



Royal School nhận đăng ký khóa Summer Camp 2023 đến trước ngày 15-5-2023. Để biết thêm chi tiết, quý phụ huynh vui lòng liên hệ:

Trường song ngữ Quốc tế Hoàng Gia - Royal School:

* Cơ sở Phú Mỹ Hưng: 8 Đặng Đại Độ, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 54.118.118 - (028) 71.007.878

* Cơ sở Phú Lâm: 2 đường 2D, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM

- Hotline: (028) 71.016.669

- Email: royal@royal.edu.vn

- Website: www.royal.edu.vn