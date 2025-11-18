Phiên toà giả định của sinh viên luật gây sốt vì 'diễn như không diễn'

Gần đây, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại phân cảnh một phiên toà, hai thanh niên, được cho là bị cáo đang xảy ra mâu thuẫn, có dấu hiệu sử dụng bạo lực và nhanh chóng được lực lượng công an can ngăn kịp thời.

Video ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng sự thật về phân cảnh khiến nhiều người bất ngờ.

Một đoạn cut trong phiên toà giả định gây bão vì khả năng diễn xuất nhập tâm của sinh viên.

Thực tế đó cảnh diễn xuất của các sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Nam Cần Thơ trong phiên tòa giả định được tổ chức ngày 15/11.

Phiên tòa giả định là hoạt động thường niên của khoa Luật, diễn ra vào khoảng tháng 11 hằng năm, nhằm tạo ra buổi thực hành mô phỏng chân thực quy trình tố tụng. Hoạt động này giúp đưa lý thuyết pháp luật đến gần thực tiễn, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và đồng thời nuôi dưỡng tinh thần thượng tôn pháp luật cho sinh viên.

Phiên tòa năm nay tái hiện vụ án cố ý gây thương tích giữa các bị can xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Tình huống được xây dựng dựa trên cấu trúc của một vụ án hình sự thực tế, nhưng thông tin về các nhân vật và địa điểm xảy ra vụ án đã được thay đổi nhằm đảm bảo tính bảo mật.

Chia sẻ về mục đích lựa chọn tái hiện một vụ án có tính chất cố ý gây thương tích, thầy Nguyễn Chí Dũng, Phó trưởng khoa Luật, mong muốn các sinh viên nhận thức rõ hậu quả của những hành vi gây tổn hại sức khỏe người khác khi thiếu kiểm soát hành vi, cũng như hiểu được quy định pháp luật liên quan đến tội phạm này.

Các sinh viên đảm nhận vai trò trong phiên tòa giả định (Ảnh: DNC Studio)

Tại phiên tòa giả định, các sinh viên hóa thân vào nhiều vị trí khác nhau, bao gồm thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, luật sư, bị cáo, bị hại, người làm chứng, công an và thư ký.

Mỗi vai trò trong phiên tòa giả định yêu cầu sinh viên chuẩn bị nghiêm túc, từ nghiên cứu hồ sơ, nắm vững các tình tiết vụ án đến luyện tập kỹ năng giải quyết tình huống và thể hiện vai diễn. Quá trình này giúp mô phỏng phiên tòa chân thực, đồng thời rèn luyện kỹ năng lập luận, tranh tụng và phản xạ nghề nghiệp.

“Điều quan trọng là tìm kiếm các lỗ hổng trong vụ án để tạo ra các tình tiết bất ngờ. Ngoài ra, em luôn cố gắng thể hiện các cảm xúc thái quá và đột ngột, như bức xúc hay nóng giận, nhằm tạo ra tình huống để thẩm phán xử lý” , bạn Trần Điện Hạ, sinh viên đảm nhận vai bị cáo Hải, chia sẻ về quá trình chuẩn bị và diễn xuất của mình.

Phiên tòa giả định còn có sự tham dự của các chuyên gia trong ngành Luật, có kinh nghiệm thực tiễn như các thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, cộng sự, cùng các cán bộ đang công tác tại Sở Tư Pháp trong vai trò Ban giám khảo, đánh giá phong thái, cách diễn đạt, đồng thời đưa ra nhận xét chuyên môn khách quan về toàn bộ phiên tòa và các vai diễn, cũng như lựa chọn các giải thưởng phù hợp.

Các giảng viên đóng vai trò cố vấn, đưa ra góp ý và hướng dẫn để hỗ trợ sinh viên rèn luyện kỹ năng thể hiện phản biện, tranh luận, cũng như xử lý tình huống phù hợp, thấu tình đạt lý, góp phần giúp các em hoàn thiện vai trò đảm nhận, theo đúng quy trình tố tụng.

Mỗi phần xét hỏi, tranh luận và đối đáp tại phiên tòa giả định đều thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tư duy sắc bén và bản lĩnh nghề nghiệp của sinh viên khoa Luật. Hoạt động này không chỉ là buổi thực hành, mà còn là cơ hội để đưa lý thuyết pháp luật đến gần thực tiễn, đồng thời rèn kỹ năng và nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật.