Phiên bản lớn của bé Hoa "Thương ngày nắng về" có một điểm quá thu hút khiến fan tấm tắc khen chọn diễn viên quá khéo!

Thương ngày nắng về là bộ phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả màn ảnh nhỏ. Được biết, phim sẽ có 4 tập phim quá khứ trước khi chuyển sang giai đoạn hiện tại, khi các em bé như Hoa, Khánh đều đã lớn khôn, trưởng thành. Cô Nga bán bún riêu năm xưa nay cũng đã trở thành bà ngoại.

Bé Hoa của Thương ngày nắng về do diễn viên nhí Chu Diệp Anh thủ vai.

Phiên bản lớn của nhân vật bé Hoa do diễn viên Phan Minh Huyền thủ vai. Từ nhỏ, bé Hoa đã gây ấn tượng với mọi người với ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn đầy cảm xúc. So với diễn viên nhí Chu Diệp Anh đóng vai bé Hoa, Minh Huyền cũng sở hữu đôi mắt to tròn ấn tượng. Đây được coi là điểm chung đặc trưng khiến khán giả khen ngợi tài chọn diễn viên của đạo diễn.

Vai Hoa phiên bản lớn (đã đổi tên là Vân Trang) do Minh Huyền thủ vai.

Trước đây, trong buổi livestream giao lưu với fan của dàn cast Thương ngày nắng về, NSND Thanh Quý - người thủ vai bà Nga cũng đã tâm sự rằng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của Minh Huyền, cô đều thấy dâng trào cảm xúc.

Fan nhận định Chu Diệp Anh và Phan Minh Huyền có điểm chung là đôi mắt hút hồn.

Phan Minh Huyền được biết đến với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào.

Trước Thương ngày nắng về, cô từng đóng vai thứ chính trong nhiều bộ phim.

Vai Vân Trang là vai nữ chính dài hơi đầu tay của Minh Huyền.

Khán giả đang rất chờ đón màn tỏa sáng của Minh Huyền ở dự án lần này.